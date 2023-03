Atlantic i Franck u borbi za kavopije: Dva najjača proizvođača kave razvijaju inovativne modele vlastite maloprodaje

Dva najjača proizvođača kave u Hrvatskoj i regiji, Franck grupa i Atlantic grupa u posljednje vrijeme razvijaju sasvim nove kanale prodaje, zapravo maloprodaju. Projekti se u suštini razlikuju, ali prate najnovije trendove u ugostiteljstvu i HoReCa kanalu.

Atlantic je nedavno u svom poslovnom izvještaju za 2022. samo kratko spomenuo svoj novi inovacijski projekt Ziggy‘s Coffee, brend i lanac coffee shopova specijaliziranih za proizvodnju i pripremu napitaka od kave.

– Riječ je o projektu kojim testiramo potencijale tržišta konzumacije kave za van kroz vlastitu maloprodaju i dopiremo do novih potrošača. Ziggy‘s Coffee je brend koji kontrolira sve faze u pripremi kave, od kupnje zelene kave od proizvođača do usluge bariste i isporuke gotovog napitka. Kava za van je osnovna ponuda u Ziggy‘s Coffee, a ne druga opcija kao kod većine ugostitelja. Skrojili smo rješenje za sve one koji ne mogu ili ne žele sjediti u kafićima, a žele na praktičan, brz i jednostavan način uživati u kavi za van koja je kvalitetom jednaka ili bolja od one u kafiću. Osim izbora nekoliko okusa kave u ponudi su i sezonski proizvodi kao topla čokolada, limunada, ledeni čajevi i frappe – kažu u Atlanticu.

Osim toplih napitaka Ziggy‘s nudi i probranu ponudu slatkih i slanih zalogaja koji pašu uz kavu.

– Ziggy‘s Coffee je jedino mjesto u Zagrebu koje u stalnoj ponudi ima popularni portugalski kolač pastel de nata, kremasti desert od prhkog tijesta i raskošne kreme od jaja. Uz ugodan ambijent, osoblje je odlično upoznato sa Ziggy‘s proizvodima i posvećeno procesu pripreme kave. Sve baristice i baristi u prodajnim mjestima prolaze detaljan trening u pripremi i serviranju kave – objašnjavanju u Atlanticu.

Prvo pojavljivanje Ziggy brenda u javnosti dogodilo se krajem svibnja na međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart. U rujnu je Ziggy‘s Coffee otvorio svoju prvu lokaciju te je Ziggy 2022. godinu završilo sa ukupno pet lokacija u Zagrebu. U Atlanticu su najavili da će se njihov koncept testirati na različitim lokacijama kroz različite vrste objekata.

– Trenutno smo u testnoj fazi projekta, a s obzirom na posjećenost i povratne informacije, možemo reći da je Ziggy‘s Coffee u kratkom roku od nekoliko mjeseci osvojio ljubitelje kave u Zagrebu. Projektom upravlja tim u sklopu Novog rasta, odjela za razvoj novih biznisa i brendova u Atlantic Grupi, a tim vodi Tomislav Balić, voditelj razvoja novog komercijalnog kanala. Ovaj projekt je važan iskorak za Atlantic Grupu, jer eksperimentiramo s kontrolom kompletnog vrijednosnog lanca, od same proizvodnje sve do maloprodaje i direktnog kontakta s potrošačem – kažu u Atlanticu, dodajući da im je Ziggy’s Coffee ujedno savršeni alat za istraživanje tržišta koji omogućuje na licu mjesta povratnu informaciju potrošača.

Snoguu se širi izvan Zagreba

Franck je još je u pandemiji krenuo s jednom inovacijom, Snogoo platformom samoposlužnih aparata kojih je trenutno više od dvije tisuće na tržištu te njihov broj i dalje raste. Za kompaniju je to značajan iskorak u digitalizaciji, i to u B2C segmentu. Prošle je godine otvoren prvi potpuno digitalizirani Franck Snogoo coffee store u Ilici 38, a nedugo nakon toga i u Draškovićevoj 16.

– Ovaj walk-in-store dostupan je od 0 do 24h, a u ponudi je više od 36 različitih napitaka od kave naših poznatih brendova, kao i ostali topli i hladni napitci, sedviči, kolači, grickalice i svježe cijeđeni sokovi – kažu u Francku.

Riječ je o konceptu digitalne platforme koja spaja Franckove proizvode i digitalizirani pristup potrošaču putem mobilne aplikacije. Aparati su opremljeni najmodernijom IOT (Internet of Things) digitalnom tehnologijom odnosno telemetrijom te su svi aparati 24/7 u realnom vremenu spojeni na Snogoo Cloud preko kojeg se putem digitalne platforme upravlja sa svim tehnološkim, logističkim i kvalitativnim aspektima lanca opskrbe.

– To u praksi znači da operativno u realnom vremenu imamo preciznu informaciju apsolutno o svim aspektima poslovanja na svim našim prodajnim mjestima i u samoposlužnim aparatima za kavu, kao što su stanje zaliha, temperatura i pritisak aparata, kvaliteta zrna, granulacija mlina za kavu, kvaliteta i protok vode, normativi i slično. U sklopu postojeće digitalne platforme razvili smo našu Snogoo wallet mobilnu aplikaciju, preko koje direktno komuniciramo s potrošačima i preko koje se oni bluetoothom mogu spojiti na svaki naš samoposlužni aparat, bilo za topli ili hladni asortiman, te vršiti bezgotovinsko plaćanje i sudjelovati u programima vjernosti i sustavu nagrađivanja putem Snogoo bodova – objašnjavaju u Francku.

Prema podacima iz kompanije, od 300 do 500 posjetitelja dnevno posjeti njihovu trgovinu te imaju preko 20 tisuća redovnih korisnika na Snogoo platformi i mobilnoj aplikaciji. U planu je širenje Snogoo walk-in coffee koncepta i na ostale veće gradove te turistička središta. Uz Snogoo, Franck je osmislio još jedan novi koncept, Franck Experience Store i u prošloj godini otvorene su dvije lokacije u središtu Zagreba te u samom centru Sarajeva.

Radi se o moderno uređenom prostoru sa širokim izborom kava, čajeva te kavovina brenda Franck.

– Trgovina donosi i jedan novitet koji ga čini jedinstvenim, a to su četiri Azomico silosa koja osiguravaju da kava u zrnu ostane svježa te se melje na licu mjesta, ovisno o preferiranom načinu pripreme. Silosi su punjeni dušikom koji sprječava proces kvarenja i čuva bogate okuse zrna kave. Ujedno, u izložbenom prostoru postavljen je i pržionik manjeg volumena Petroncini Briciola.

Inflacija nije utjecala na potrošnju kave

I jednom i drugom proizvođaču, prodaja kave je lani rasla dvoznamenkastom stopom, unatoč svim inflatornim pritiscima. Kava je inače najveća proizvodna kategorija u Atlantic Grupi, donosi oko 20 posto ukupnog prihoda kompanije. Dok je Franck hrvatski nacionalni lider, Atlantic je regionalni (tržišni lider u Sloveniji gdje ima Barcafee i Srbiji s brendom Grand kafa), s više od 23 tisuće tona godišnje proizvodnje. U svom financijskom izvještaju Atlantic je izvijestio kako je u poslovnom području kava lani ostvario prihod od oko 185 milijuna eura, što je 16,2 posto više nego 2021.

Najveći rast ostvaren na tržištima Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. U izvještaju se objašnjava kako je na rast prodaje utjecala bolja epidemiološka situacija na svim tržištima te ukidanje restrikcija u radu HoReCa kanala te uspješna turistička sezona u Hrvatskoj. Dio porasta prihoda također je rezultat dizanja prodajnih cijena uvjetovanih poskupljenima svih ključnih sirovina, pakirnog materijala, energenata i usluga.

Rast prihoda svježe pržene mljevene kave generiran je primarno povećanjem prodajnih cijena uslijed značajnog poskupljenja cijene sirove kave i pakirnog materijala, dok je u ostalim kategorijama kave ostvaren i količinski rast. Espresso kava u Atlanticovom portfelju bilježi značajan rast primarno kao posljedica uspješnih strateških partnerstva u proteklim godinama, ojačavanja percepcije brenda i osvajanja novih kupaca u HoReCa i On the Go kanalu.

Tihana Vujčić, direktorica marketinga za Barcaffe i On the go segment u strateškom poslovnom području Kava kaže da Atlantic u kategoriji kave na hrvatskom tržištu raste iz godine u godinu, kako u prihodima, tako i u tržišnim udjelima.

– Promišljeno ulazimo u nove kategorije i širimo asortiman, pa možemo reći da nam je svaka sljedeća godina i rekordna, i u maloprodaji i u HoReCa segmentu. U Hrvatskoj trenutno u segmentu kave radimo s preko 2.500 HoReCa partnera i taj broj raste iz dana u dan. Odličan primjer koji dočarava ekspanziju Barcaffe espressa na hrvatskom tržištu je i broj edukacija u Barcaffe Akademiji u Zagrebu, gdje su termini zauzeti čak i vikendom, što svjedoči i o interesu i o našem angažmanu u svrhu što bolje edukacije za naše postojeće, kao i nove partnere – kaže Vujčić.

Deficit sirove kave

U HoReCa kanalu u ponudi espresso kave Franck je, kako kažu u kompaniji tržišni lider sa oko 35 posto udjela i Franckovi napitci prisutni su na oko 7.500 HoReCa lokacija. U 2022. godini, Franck Grupa ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od oko 108 milijuna eura, što je za 13 posto više nego godinu ranije (nije spomenuta posebno kategorija kave).

Uslijed značajnog porasta cijena sirovina, posebno sirove kave, koja je na najvišim razinama u posljednjih 11 godina, kao i ostalih materijala poput ambalaže i logističkih troškova Franck je u 2022. prema nerevidiranim podacima, ostvario za 12,7 postotnih poena manju bruto maržu. Kako su nedavno izvijestili iz kompanije, negativni trendovi koji su doveli do drastičnog porasta cijena sirove kave još početkom 2021. nastavili su utjecati na globalno tržište i u 2022, a na globalnoj razini za sezonu 2023/2024 opet se može očekivati deficit sirove kave u odnosu na potražnju, što bi bila druga sezona zaredom manjka sirove kave u odnosu na potrebe svjetskog tržišta, a time i dodatnog pritiska na proizvođače.

Unatoč rastu ovih troškova, u Francku su nastojali da se efekt tržišnih poremećaja u što je moguće manjoj mjeri prenese na krajnje potrošače. Veći dio troškovnog udara Grupa Franck sama je amortizirala i to prije svega optimizacijom internih resursa, uključujući i prilagodbu broja zaposlenih.