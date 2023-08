Biljana Lopac, (KB i Bima trgovine): Razvoj brenda KB Art sada usmjeravaju prema ekološkoj proizvodnji

Tijekom 33 godine postojanja KB, tvrtka iz Sračinca pored Varaždina, dokazala je da pametan spoj veleprodaje, maloprodaje i vlastite proizvodnje može dati odlične rezultate. U njoj su počeli s veleprodajom, ali samo pet godina nakon osnivanja pokrenuli su i vlastitu proizvodnju. Danas su distributeri najvećih svjetskih proizvođača staklenog posuđa, kristala, porculana..., a u ponudi imaju više od 300 vlastitih proizvoda, mahom darova za razne prigode

Nije čest slučaj da tvrtke koje se bave uvozom, izvozom, maloprodajom i veleprodajom pokreću vlastitu proizvodnju, no KB je učinio upravo to. Pet godina nakon osnivanja 1990. godine KB je prodaji posuđa, igračaka, ukrasa, kućnih potrepština i darova dodao brend KB Art, kojim je zaokružio svoju ponudu. Glavni cilj bio je izraditi zanimljive proizvode koji će kvalitetom i originalnošću iskakati iz gomile istih proizvoda i po kojima će KB biti prepoznatljiv. Željelo se tržištu ponuditi proizvode s hrvatskim natpisima, ali i, osluškujući želje kupaca, proširiti ponudu darova za razne prigode poput rođendana, Valentinova, Dana očeva i Majčinog dana, godišnjica i raznih obljetnica.

KB je proizvodnju stalno unaprjeđivao, pa je tako danas, kaže direktorica Biljana Lopac, u ponudi više od 300 proizvoda. Riječ je o šalicama, čašama, majicama, pregačama, čuturama, čokanjčićima, tanjurima, platnenim torbama, kriglama s prigodnim natpisima, društvenim zabavnim igrama, setovima čaša na drvenim stalcima, setovima za roštilj, drvenim daskama za posluživanje, zidnim slikama, čestitkama, a i novi proizvodi su na vidiku.

Milijunska veleprodaja

Tvrtka iz Sračinca pored Varaždina trenutačno svojim ponudom pokriva većinu hrvatskog maloprodajnog tržišta i bilježi stalan rast na tržištima Slovenije, Srbije te drugih zemalja u susjedstvu. KB su osnovali Blanka i Tihomir Križanec, roditelji Biljane Lopac koji su sada u mirovini, i to u maloj garaži za čije su prozore morali dići kredit. Veleprodaju i prvu maloprodaju otvaraju 1994., rekla je Lopac, a maloprodaju su morali prodati kako bi kupili kombi za distribuciju. Sami počeci tvrtke, napomenula je, zapravo se vežu uz pružanje knjigovodstvenih usluga mnogim korisnicima koji su nakon otvaranja maloprodaje i uvoza robe postali ujedno i prvi veleprodajni kupci. Lopac je u tvrtki od 1995., direktorica je od 2015., a od samih početka u KB-u je i njezin suprug Mario Lopac, danas prokurist.

– Naša veleprodaja ostvaruje promet od nekoliko milijuna eura na godinu, imamo vlastitih 17 Bima trgovina diljem Hrvatske te Bima web shop u Hrvatskoj i Sloveniji s više od 2500 proizvoda. Od najlonom pokrivenih paleta u svom dvorištu, teškom mukom štićenih od kiše, došli smo do automatiziranog skladišta s 4500 paletnih mjesta koje danas robom opskrbljuje tisuće kupaca diljem Hrvatske i šire. Od male skupine nadarenih ljudi koji su ručno oslikavali staklo i porculan, stigli smo do gotovo 100 zaposlenika koji s jednakom strašću i predanošću besprekidno rade na tome da i dalje nastavimo isporučivati kvalitetne, jedinstvene i originalne artikle. Distributeri smo najvećih svjetskih proizvođača staklenog posuđa i arkopala (spoj stakla i keramike), kristala, porculana, kuhinjskog posuđa i pribora. To su poznati brendovi poput francuskog Luminarca, turskog Pasabahcea, češkog Crystalexa, grčkog Nava ili poljskog Cmielowa – nabrojila je Lopac.

Promjene usmjerene na rast

Izdvaja također distribuciju igračaka turskog proizvođača Dolua i licenciranih igračaka te dugogodišnju tradiciju pakiranja dječjih poklon-paketa za Svetog Nikolu i Božić iz vlastite veleprodajne ponude. Njima opskrbljuju općine, vrtiće, škole, udruge i tvrtke za djecu djelatnika. KB-ova ponuda proizvoda može se naći na policama velikih trgovačkih lanaca poput Konzuma, Tommyja, Kauflanda, Plodina, Studenca, KTC-a, članica Ultra i NTL grupacije, Udruge malih trgovaca, ostalih područnih i mjesnih trgovaca, ali i specijaliziranih trgovina, cvjećarnica te suvenirnica.

KB raste iz godine u godinu, a ove velikih 33 posto. Prihodi su 2022. dostigli 5,271.334 eura, što je povećanje u odnosu na godinu prije od 132.059 eura, a bruto dobit lani je iznosila 656.690 eura te u 2021. godini 422.260 eura.

– Zapravo 2022. smo zabilježili najmanji rast prihoda od osnivanja tvrtke. Čak je i u vrijeme koronakrize bio veći, a razlog je odluka o ukidanju neprofitabilnih aktivnosti. Riječ je o više čimbenika koji su znatno smanjivali profitabilnost te doveli do odluka o ukidanju proizvoda s prevelikim udjelom ručnog rada, povećanju minimalnih proizvodnih količina, zatvaranju ili preseljenju trgovina koje su poslovale s gubitkom. Time je omogućeno usmjeravanje na daljnji razvoj i ostvarenje većeg rasta prihoda u prvoj polovici 2023. godine. Tako u sedam mjeseci ove godine bilježimo porast prometa od 33 posto u svim dijelovima prodaje, a do kraja godine očekujemo isti trend rasta. Ostvarili smo to zahvaljujući zaokruženom ciklusu dobave, proizvodnje i distribucije, stručnim i motiviranim zaposlenicima te ulaganjima u nove tehnologije. Nastavkom rasta prihodi će ove godine prijeći sedam milijuna eura – ocijenila je Lopac.

Proširenje kapaciteta

Lopac navodi da su od samog početka sva ulaganja tijekom godina financirana putem kredita, a ostvarena dobit koristila se za daljnji rast i razvoj tvrtke. Ove su godine sredstava za nova ulaganja realizirana i putem fondova, dodala je, čime je omogućen daleko brži rast i razvoj. Najavila je da nakon ulaganja u nove tehnologije i zelenu proizvodnju KB uskoro započinje proizvodnju plišanih igračaka i dječjih naslonjača od recikliranih materijala, kako bi pridonio ekološkoj osviještenosti.

– U potrazi za novim proizvodima, repromaterijalima i trendovima redovito posjećujemo najveće svjetske sajmove. Naglasak je u posljednje vrijeme na ekološki prihvatljivoj proizvodnji, pa u tom smjeru planiramo daljnji razvoj.

Mnoge poslove već odrađujemo prema narudžbi i vlastitom dizajnu velikih trgovačkih lanaca, pivovara, prehrambenih industrija i inih, pa ćemo proširenjem kapaciteta i uvođenjem novih tehnologija proširiti asortiman proizvoda i usluga koje nudimo po narudžbi. Tvrtka posluje na prostoru od gotovo 8000 četvornih metara u kojem se nalaze proizvodnja, skladišta repromaterijala i distributivno skladište, uredi i izložbeni dio. Izniman rast cijena građevinskih radova privremeno je obustavio gradnju dodatne proizvodno-poslovne hale za koju je već ishođena građevinska dozvola. Očekujem ipak uskoro njezinu dogradnju, čime povećavamo kapacitete na oko 12.000 četvornih metara. Naša su najveća ulaganja u proširenje kapaciteta gradnjom i dogradnjom proizvodno-skladišnih prostora koje smo dograđivali u nekoliko faza, u skladu s rastom i razvojem poslovanja. Usporedo se ulaže u digitalizaciju, automatizaciju skladišta, nove strojeve i tehnologije, jer stalan rast zahtijeva i ulaganja u sve dijelove poslovanja – objasnila je Lopac.

Pravodobni potezi

Na uspješno poslovanje KB-a utjecale su nadasve pravodobne odluke i potezi. Lopac daje primjer otvaranja vlastitog lanca maloprodaje, koji je omogućio bolju likvidnost u financijskoj krizi 2008. i 2009., a pokretanjem web-trgovine Bima shop 2013. godine KB bio spreman na brzo prilagođavanje rada uvjetima koronakrize. Lopac je svjesno riskirala i kod naručivanja robe u trenutku zatvaranja, što je KB-u dalo prednost nad konkurencijom nakon otvaranja tržišta. Najvećim poslovnim odlukama Lopac ipak doživljava one o pokretanju vlastite proizvodnje te ulaganju u nove tehnologije.

– Pratimo stanje na vanjskim tržištima, koje se obično kod nas preslikava nešto kasnije, sukladno tome donosimo pravodobne poslovne odluke. Stoga smo posljednjih nekoliko izazovnih godina uspješno prebrodili krizu u opskrbnim lancima i u vremenima nekontroliranih povećanja cijena pravodobnim nabavkama omogućili dovoljne količine robe po konkurentnim cijenama te kupcima olakšali razdoblje tranzicije. U koronakrizi nakon prvotnog šoka i zatvaranja većine djelatnosti usmjerili smo sve snage na pregovore s dobavljačima i kupcima te se prebacili na online trgovinu kao jedinu aktivnu djelatnost. To nam je omogućilo redovne isplate obveza kao i rast prometa te godine – naglašava Lopac.

Izlazak na strana tržišta

Ove godine, dodala je, KB je započeo već spomenute projekte sufinancirane sredstvima iz više izvora tako da ulaganje u strojeve i tehnologije od 50 posto do 60 posto pokrivaju sredstva Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. u okviru programa ‘Business Development and Innovation Croatia‘. Solarnu elektranu sufinancira s 40 posto sredstava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a projekt digitalizacije sa 60 posto Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Europska unija.

Osim jačanja položaja na domaćem tržištu, Lopac tvrdi da je sljedeći korak daljnji izlazak na strana tržišta uz težište na vlastitoj proizvodnji, ekološki prihvatljivim procesima, zelenoj tranziciji i jačanju konkurentnosti. Lopac se nadala da će sve to biti lakše postignuti normalizacijom cijene energenata, ali nedavne oscilacije cijena goriva pokazuju joj da to nije slučaj. Rast cijena električne energije potaknuo ju je na ulaganje u gradnju solarne elektrane za pokrivanje dijela potrošnje električne energije u KB-u.

Najbolja internetska trgovina

Broj zaposlenih u KB-u stalno raste i trenutačno ih je 96, a Lopac je rekla da nema većih fluktuacija i problema s novim zapošljavanjima. Upravo suprotno, navodi da je u 33 godine postojanja tvrtke mnogo djelatnika ispraćeno u zasluženu mirovinu, pri čemu je velik dio njih u KB-u i više od 20 godina, čak su tu zaposlena i njihova djeca. Četvrtinu ukupnih prihoda Lopac izdvaja za plaće, što je daleko iznad prosjeka, jer osim redovitih primanja, zaposlenici dobivaju naknade za topli obrok, prijevoz, regres, božićnicu, poklon-bonove za djecu, popuste u trgovinama, darove za rođendan te jubilarne i prigodne nagrade. Jednom na godinu za sve zaposlenike KB organizira višednevno team building putovanje, pa su tako posjetili Italiju, Prag, Budimpeštu, Ohrid, Sarajevo, Istru, Dubrovnik i brojna ostala mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu.

Također, Bima shop je udruga eCommerce Hrvatska proglasila najboljom internetskom trgovinom ove godine u Hrvatskoj. Lopac to priznanje vidi kao rezultat truda i predanosti tima u pružanju najboljeg iskustva online kupnje u Hrvatskoj, dokaz da su na dobrom putu te i trud nije bio uzaludan. KB nastoji biti uvijek inovativan, brz i prilagodljiv, što se za Lopac dobro vidi na primjeru upravo Bima shopa, koji su pokrenuli kada je e-commerce tržište bilo u začetku te je trebalo mnogo hrabrosti, učenja i ulaganja da bi dosegli današnju razinu poslovanja.