Božović i Lazinica (Yellow Submarine): Lako je izračunati cijenu izlaska na strano tržište, teže je predvidjeti navike ljudi

Na šareno obojenoj paleti punoj restorana, zalogajnica, pizzerija, pečenjara… već se devet godina ističu i popularni craft-burgeri tvrtke Yellow Submarine koja je u Hrvatskoj povela fast casual dining scenu. Razbijajući predrasude da su burgeri običan fast food koji se jede ‘s nogu‘ te dokazujući da su ta jela itekako rezervirana za svakog pravoga gurmana, osnivači tvrtke Dragoljub Božović i Aleksandar Lazinica razvili su uspješnu tvrtku koja se 2020. godine našla na popisu 1000 najbržerastućih kompanija Financial Timesa.

Velik je to uspjeh za domaću tvrtku koja je počela s jednim restoranom u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, s jedva desetak zaposlenih, te do danas izrasla u tvrtku od oko tristotinjak zaposlenih koji rade u ukupno 17 restorana u Hrvatskoj i tri u Rumunjskoj. Pripremom i prodajom burgera prošle su godine uprihodili 94,3 milijuna kuna i dosegnuli broj od milijun posluženih burgera.

Ideja za poduzetnički pothvat iz kojeg su nastale mnogima omiljene destinacije za utažiti glad, prema riječima suosnivača Božovića, razvila se iz čiste ‘romantike‘. Iako su se potajno nadali da će iz toga razviti ozbiljan biznis, Božović, koji se do tada bavio trgovinom, i Lazinica, koji je bio robotičar, nisu imali garanciju za uspjeh, već samo želju da svoju strast prema hrani i trendove koje su pratili na stranom tržištu objedine i plasiraju na naše.

Priča se zakuhala i prije otvorenja prvog restorana – otprilike 2012. godine – kad je Lazinica živio u Americi, gdje je burgerska scena doživjela zamah. Upravo je američka scena bila glavna inspiracija, a Božović i Lazinica su u pravom trenutku prepoznali da će se taj val kad-tad pojaviti i u Hrvatskoj.

– Nakon što smo zaključili da nam se ideja čini dobrom, otišli smo u New York da istražimo ondašnju scenu i kada smo bili sigurni da nam se priča sviđa, upustili smo se u svoj pothvat – objasnio je Božović.

U tom razdoblju burgerska scena u Hrvatskoj tek je bila u povojima, a iako u tom trenutku nijedan od njih nije imao iskustva u ugostiteljstvu, sami su razvijali proizvode ‘maltretirajući obitelj i prijatelje‘ dok nisu postigli okuse koje žele. Inače, prve tri lokacije razvili su osobnim ulaganjem, a kasnije su tražili podršku banaka, sve dok nisu dobili prvog strateškog partnera – pivovaru Garden.

Kaos na počecima

Prisjećajući se kaotičnih početaka, Božović smatra da su to trenuci kada te dostignu operativni problemi za koje nitko i ne zna da postoje. Kako to često biva, isprva su mislili da ‘otvoriš restoran, ljudi uđu, nahraniš ih, to im naplatiš i zatvoriš‘ – što je daleko od realnosti.

– Tek onda shvatiš što znači skladište, tajming, brzina… Mi ništa nismo znali. Službeno smo radili do 11 sati navečer, a zadnje smo goste znali poslužiti tek oko ponoći. Znam da sam jedan dan stajao sâm u restoranu i vidim ljudi trče, kuhari se znoje, svi se ubijaju od posla… a mi i dalje kasnimo. Tada sam nazvao Aleksandra, koji je tada živio u Londonu i rekao mu da ne znam što da radim. Nakon toga smo zajedno otišli u London i tjedan dana šetali po burgernicama skupljajući iskustva – rekao je Božović.

A upravo traženje uzora na većem, stranom tržištu možda je jedan od ključnih razloga zašto je Submarine u Hrvatskoj pokrenuo nešto novo i postigao uspjeh. Za razliku od striktno finih restorana ili isključivo fast food destinacija, oni su pomiješali to dvoje.

– Ljudima smo ponudili mjesto u kojem imaju mogućnost sjesti, zabaviti se, doživjeti neko iskustvo. Kod nas to praktički nije postojalo – istaknuo je Božović.

Osim toga, praćenje zbivanja na američkom tržištu pomoglo im je i da uspješno prežive pandemiju. Jer, iako je i za njih bila veliki šok, ne samo da su uspjeli ostvariti rast prihoda, nego su u tom razdoblju otvorili i dvije nove lokacije u Zagrebu. Tajna svega je to što su na vrijeme shvatili moć dostave. Nekoliko mjeseci prije pandemije otvorili su prvi dark kitchen u Frankopanskoj prema uzoru na američko tržište kako bi testirali model, a kad je došao lockdown, svaki je restoran postao cloud kitchen.

Šrenje i tehnologija

Kada su u pitanju planovi za dalje, jedan od idućih koraka za tvrtku je tranzicija iz prehrambenog biznisa u tehnološki. A što bi to u ovom slučaju značilo? Božović smatra da je u nekoj fazi poslovanja potrebno uvesti tehnologiju da biste si olakšali razvoj. Tako su oni počeli digitalizirati cjelokupni nadzor poslovanja, što podrazumijeva sve sitne procese unutar restorana te program vjernosti, odnosno aplikaciju za naručivanje.

A digitalizacija će im, između ostalog, omogućiti da se lakše šire. Naime, nakon što su potkraj prošle godine dobili vjetar u leđa ulaskom novog partnera u vlasničku strukturu tvrtke, fonda rizičnoga kapitala Prosperus Growth, koji je preuzeo udio pivovare Garden, Submarine namjerava nastaviti svoje širenje. Do kraja godine u Hrvatskoj planira otvoriti još pet restorana, a nakon što je 2021. zagazio na rumunjsko tržište, koje je odabrao zbog sličnosti domaćem, sada mu je u planu osvojiti mađarsko, slovensko, češko i slovačko.

– Planiramo se širiti na tri načina. Otvaranjem vlastitih restorana, dijelom ćemo raditi akvizicije i treći će biti franšizni model koji ćemo pokrenuti vjerojatno iduće godine – otkrio je Božović.

– Izaći na novo tržište je komplicirano jer mi možemo matematički izračunati i potrošnju i kupovnu moć, porezne politike, plaće, ulazne cijene… ali ne možeš predvidjeti navike ljudi, što je nevjerojatno važan podatak. Teško je pogoditi kvalitetan tim, sve skupa zahtijeva mnogo više novca i logistički treba znati pogoditi lokacije – dodao je Božović.

Cijelu poduzetničku priču, planovima, idejama i problemima u ugostiteljstvu u Hrvatskoj pročitajte u novom digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera.