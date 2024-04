Burzovne robe: Cijena plina ponovno u uzlaznom trendu

Cijena plina ponovno raste zbog iransko-izraelskog sukoba. Naime, plinom se početkom travnja trgovalo po cijeni od 25 eura po MWh, sada po cijeni od 30 eura po MWh, dok je najviša ovotjedna razina cijene plina bila 33 eura po MWh, iznosi Hrvatska udruga poslodavaca u svojoj tjednoj analizi.

Plin poskupljuje zbog zabrinutosti za sigurnost opskrbe plinom na tržištu jer bi zaoštravanje sukoba moglo spriječiti prolaz LNG tankera kroz Hormuški tjesnac. Za razliku od tjesnaca na Crvenom moru, Hormuški tjesnac nemoguće je zaobići ako brodovi žele napustiti Perzijski zaljev ili žele ući u sam zaljev odnosno imati pristup do Katra, koji je najveći svjetski izvoznik LNG-a. U isto vrijeme došlo je do značajnog smanjenja LNG pošiljki iz SAD-a, pa je tjedni prosjek pao na najnižu razinu u posljednje tri godine! Očekuje se da će potražnja za LNG-om, a zbog oporavka europske ekonomije tijekom godine rasti, a isto se može očekivati i za azijsko tržište.

Trenutno LNG pokriva oko 40 posto potražnje EU, dok se ruski plin koji prolazi kroz ukrajinske cjevovode još drži na 5 posto ukupnog europskog uvoza plina. Cijena plina bi tako do kraja godine trebala rasti na 35 eura MWh, a do kraja 2025. godine do 45 eura po MWh.

Zbog geopolitičke situacije raste i cijena pšenice

Cijena pšenice porasla je na dvomjesečni maksimum uslijed velike suše u SAD-u pa je Ministarstvo poljoprivrede smanjilo procjene usjeva zimske pšenice. Prema Bloombergovoj anketi, smatra se da je sada samo oko 50 posto usjeva pšenice u dobrom ili odličnom stanju, što je pad od prošlog tjedna (55 posto).

Usjevi pšenice su, međutim, puno kvalitetniji negoli lani. Ministarstvo poljoprivrede SAD-a poboljšalo je globalne prognoze za travanjsku proizvodnju za 700 tisuća metričkih tona uslijed jače proizvodnje u EU, Moldaviji i Pakistanu. Za jačanje proizvodnje u EU zaslužni su Slovačka, Španjolska i Rumunjska, dok se pad dogodio u Italiji. Izvoz pšenice na globalnoj razini povećao se za 1,3 milijuna metričkih tona te je sada na rekordnoj razini zbog većeg izvoza Ukrajine, Rusije, Egipta i Australije.

No, ono što najviše muči tržište je geopolitička situacija. Zabrinutost se ponajviše veže uz prijevoz pšenice preko Crnomorskog područja nakon što su Rusi ponovno napali ukrajinsku infrastrukturu. Očekuje se da će cijena pšenice do kraja godine rasti na 220 eura po toni, a i da će na toj razini ostati tijekom 2025. godine.