Burzovne robe: Kina snižava kamatne stope dok državni dug SAD-a doseže 35 trilijuna dolara

Čini se da se svijet izliječio od IT problema koji su viđeni od petka? Samo pokazatelj koliko smo ‘ranjivi‘ i koliko je malo potrebno da sve stane. Međutim, vijest dana ili tjedna nije to, već ponovno SAD i predsjednički izbori. Biden je out! Sad počinju špekulacije, kalkulacije i kombinacije. Tko je in umjesto Bidena? Je li do jučer sigurna pobjeda Trumpa dovedena makar pod mali znak pitanja? Zanimljivo će biti pratiti američki dolar i FED, jer tržište još uvijek pretpostavlja prvo smanjenje kamatnih stopa u rujnu. Kako će ostale burzovne robe reagirati? Naravno da je zbog svega toga skočio index straha, VIX, ali je još uvijek na niskoj razini od nešto blago iznad 16 bodova.

Rekordno zlato

Generalno, u tjednu iza nas, na razini tjedna, terminske cijene za naftu i plin su pale, jednako kao i cijene metala, dok su s druge strane terminske cijene agri roba uglavnom narasle. EU zadržava stope nepromijenjene, nakon lipanjskog smanjenja stopa. Zlato nastavlja rasti i obara nove rekorde. Srebro je u pozadini s manje snage/zamaha nego zlato, a tržišta dionica ponovno guraju do novih visokih vrijednosti. U lipnju je 75 američkih kompanija podnijelo zahtjev za stečaj, što je najveći broj u bilo kojem mjesecu od početka 2020. Neplaćanje obveza u lipnju povećalo je ovogodišnji broj stečajeva poduzeća u SAD-u na 346, što je najveći broj zabilježen u prvoj polovici godine od 2010. godine. Državni dug SAD-a uskoro će dosegnuti 35 trilijuna dolara. U Kini je neočekivano smanjena kamatna stopa kineske središnje banke za 0,1 postotnih bodova. Tako monetarne vlasti pokušavaju ubrzati rast drugog po veličini svjetskog gospodarstva, nakon što je prošloga tjedna objavljeno da je BDP u drugom kvartalu rastao sporije od očekivanja. Generalno, Kini je potrebno okruženje s nižim kamatnim stopama, a s obzirom na to da su već dulje vrijeme kamate povišene, prijeti joj rizik od deflacije. MMF pak vjeruje da FED ne bi trebale smanjivati kamatne stope sve do ‘dobro u 2024.‘ te da će vlada morati povećati poreze kako bi usporila rast saveznog duga. MMF je naglasio potrebu za većom fiskalnom razboritošću, budući da američki deficit nastavlja rasti unatoč snažnom gospodarskom rastu.

Nafta u padu

Kad je nafta u pitanju, cijena je pala drugi tjedan zaredom, ovog puta za više od 2,5 posto te se nalaze na najnižoj razini u zadnjih mjesec dana, a sve kao posljedica zabrinutosti oko globalnog ekonomskog stanja u svijetu te vjere u mir na Bliskom Istoku. Na početku novog tjedna, terminska cijena nafte Brent i dalje u padu, blago iznad razine od 82 $/bbl, isto kao i terminska cijena nafte WTI koja se kreće na razini nešto iznad 78 $/bbl. Pritisak na pad cijena došao je i od obustave mnogih letova uslijed pada informatičkih sustava širom svijeta. Ne pomaže činjenica da vodeći proizvođači nafte u svijetu već dulje vrijeme smanjuju proizvodnju kako bi podržali cijene i vjerojatno neće mijenjati proizvodnu politiku na skorašnjem sastanku OPEC-a i partnera. Vidjet ćemo što će se u duhu situacije s izborima u SAD-u, događati ovaj tjedan na Bliskom Istoku i hoće li se tamo situacija konačno primiriti ili nam slijedi opet neka nova eskalacija sukoba. Jednako vrijedi i za Ukrajinu.

Stabilan plin

Terminske cijene europskog prirodnog plina, TTF, ostale su stabilne na oko 31,5 €MWh zbog stabilne opskrbe, visokih razina skladištenja i predviđanja blažeg vremena. Očekivano blaže i vjetrovitije vrijeme ovog tjedna moglo bi sniziti cijene. Također, skladišni kapaciteti u Europi popunjeni su oko 82,5 posto. U međuvremenu, trgovci prate povratak LNG terminala US Freeport na punu proizvodnju. Freeport LNG u Texasu, izvan je mreže duže nego što se očekivalo zbog uragana Beryl, te je u tom periodu odgođeno sedam do deset isporuka. Osim toga, održavanje francuskog LNG terminala Montoir produljeno je do 5. kolovoza.

FIAT gubi kupovnu moć

U agri svijetu na rast cijena utječu sljedeći faktori: kretanje cijene nafte, zlato koje probija nove vrhunce i FIAT valute koje gube kupovnu moć, vrlo velike short pozicije koje će se prije ili kasnije morati zatvoriti, rast potražnje za pšenicom na ovim razinama cijena te suša koja bi mogla smanjiti proizvodnju kukuruza na Balkanu i na Crnom moru. S druge strane, bearish faktori su visoke kamatne stope, povećane zalihe kod proizvođača koji će prije ili kasnije morati prodati robu i vrlo povoljan klimatski trend u Sjevernoj Americi. U kratkom roku, trend će ovisiti o tome hoće li proizvođači prvo prodati fizičku robu ili će špekulanti prvo zatvoriti svoje short pozicije? Dugoročni trend odredit će devalvacija FIAT novca, sve to tijekom plovidbe gusto miniranim morem geopolitike i kriza državnog i bankarskog duga.

Cijena soje prošlog tjedna pala je ispod 10,5 $/bu na CBOT-u. Fondovi su prodali jako puno soje i izgradili velike short pozicije na soji. Zašto su špekulanti tako uvjereni da ćemo vidjeti niže cijene? Savršeno vrijeme za sada u SAD-u koja obećava veliki urod i slaba potražnja su glavni faktori kojim se trenutno tržište vodi. Vidjet ćemo kako će ovo završiti i kako će se to odraziti na cijene fizičke robe kod nas i u regiji. Generalno trgovci uglavnom rade short pozicije na agri robama, short pozicije koje se iz tjedna u tjedan povećavaju, i time preuzimaju velike rizike na sebe. Za ovo doba godine ovo se čini kao vrlo riskantna oklada. Ako vrijeme u kolovozu postane toplije i sušnije, ili ako SAD zabilježi porast izvoza, ove short pozicije će se zatvarati vrlo agresivno, što će utjecati na cijene soje na burzi.

Cijene metala pod pritiskom

Terminske cijene bakra pale su prema 4,2 $/lbs, i tako pale na najnižu razinu u više od tri mjeseca zbog slabe industrijske potražnje i nedostatka novih poticajnih mjera u Kini. Ključni politički sastanak u Pekingu prošlog tjedna nije uspio oduševiti ulagače jer čitanje nije ocrtalo konkretne političke planove za rješavanje gospodarskih izazova u Kini. U međuvremenu, Narodna banka Kine neočekivano je snizila jednogodišnju i petogodišnju osnovnu kamatnu stopu za 10 baznih bodova. Referentne kamatne stope sada su postavljene na nove najniže razine usred napora da se oživi krhko gospodarstvo. Drugdje su cijene metala bile pod pritiskom oporavka dolara, iako se očekuje da će američka središnja banka početi snižavati stope u rujnu. Na strani ponude, zalihe bakra u skladištima LME-a porasle su na najviše od rujna 2021., dok su one u carinskim skladištima u Kini dosegle najviše od svibnja 2023.