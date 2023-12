Dalekovod dobio još jedan veliki posao u Skandinaviji

Dalekovodovu ponudu za posao elektromontažnih radova na dionici CB Dockasberg - Rissuden švedski investitor Svenska kraftnät, nacionalna kompanija za prijenos električne energije, odabrao je kao najpovoljniju, objavila je domaća kompanija na Zagrebačkoj burzi. Riječ je o novom dalekovodu naponskog nivoa 400 kilovata u ukupnoj dužini 85 kilometara.

Svenska kraftnät je nakon evaluacijskog procesa prema kriterijima natječaja poslala obavijest o odabiru ponude i namjeri potpisa ugovora s Dalekovodom. Navedena dionica dio je projekta Aurora Line i nalazi se na samom sjeveru Švedske.

Vijest o novom ugovoru u Švedskoj došla je samo desetak dana nakon što je Dalekovod potpisao sličan ugovor s norveškim investitorom Statnettom, kompanijom za prijenos električne energije. Naime, još početkom listopada objavljeno je da je Dalekovod dobio posao izgradnje novog 420 kilovoltnog dalekovoda na dionici Skaidi - Hyggevatn u ukupnoj dužini 54 kilometra. Projekt je to koji se nastavlja na uspješno završenu 420 kilovoltnu dionicu dalekovoda između trafostanica Skillemoen i Skaidi, a specifičan je po tome što će se, zbog pozicije na krajnjem sjeveru Norveške, graditi u arktičkim vremenskim uvjetima.

Iz Dalekovoda za sada nisu htjeli reći o kojim je iznosima riječ, no sigurno nije mali i svaki od tih ugovora vrijedan je nekoliko desetaka milijuna eura. No isto tako su poručili da je to tek početak jer se u Skandinaviji planiraju i slijedećih godina veliki investicijski projekti u dalekovode, a na natječajima za te projekte Dalekovod će se također prijaviti. Naime, za razliku od građevine u kojoj se nagovještava strmoglavi pad, a koji se već dogodio u Njemačkoj i Švedskoj, u energetici je situacija sasvim druga. Planiraju se zelene tranzicije, projekti u obnovljive izvore energije, a riječ je o kapacitetima koji traže jako puno snage, pa je potrebno izgraditi vodove koji će povezati tu infrastrukturu. Primjerice, Norvežani planiraju gradnju vjetroparkova na Sjevernom moru, što je zaista veliki projekt za koji će biti potrebni i dalekovodi.

Za spomenute nove ugovore u Norveškoj i Švedskoj domaća kompanija će angažirati podizvođače, najvjerovatnije kompanije iz Skandinavije.