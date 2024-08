Damir Vrsajković novi je član Uprave Telemacha Hrvatska

Damir Vrsajković imenovan je članom Uprave Telemacha Hrvatska te glavnim direktorom za razvoj proizvoda. Dosadašnji izvršni direktor za razvoj proizvoda u Telemachu, kao član Uprave bit će zadužen za produktnu strategiju koja obuhvaća upravljanje proizvodima i uređajima. Tako sada Uprava Telemacha, uz predsjednika Adriana Ježinu te novopridruženog Vrsajkovića, broji još troje članova zaduženih za različita poslovna područja: Matiju Mandić za financije, Danijelu Bistrički Morović koja upravlja tehnikom te Mislava Gallera koji je glavni komercijalni direktor.

– Zahvalan sam na ukazanom povjerenju i pozivu da se pridružim Upravi Telemacha, a posebno to znači u kompaniji koja je izazivač na tržištu, koja neprestano pomiče vlastite granice, donosi pozitivne promjene korisnicima i mijenja telekom sektor. Svojim pristupom već smo pokazali kako vrhunska tehnologija može i mora biti dostupna svima, a to ćemo nastaviti pokazivati kroz razvoj proizvoda i usluga. Veseli me što ulazim u iznimno stručnu i entuzijastičnu Upravu koja postavlja nove standarde u našoj industriji – izjavio je Vrsajković.

U protekle tri godine je kao izvršni direktor za razvoj proizvoda bio zadužen za uvođenje niza mobilnih, fiksnih i ICT usluga poput EON TV platforme, fiksnih i satelitskih EON paketa te Net2Go eSIM platforme. Sudjelovao je i u transformaciji kompanije iz mobilnog u konvergentnog ICT pružatelja usluga te u integraciji Optima telekoma i Total TV-a. Vrsajković iza sebe ima više od 18 godina iskustva u telekomunikacijskoj i konzultantskoj industriji gdje je radio na brojnim strateškim projektima s fokusom na fiksne i cloud usluge, a bio je odgovoran i za uvođenje niza mobilnih i ICT rješenja.

– Imenovanje Damira Vrsajkovića u Upravu Telemacha predstavlja strateški korak prema daljnjem jačanju naše organizacije i usmjerenju na inovacije koje definiraju budućnost telekomunikacijske industrije – izjavio je predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina.

– Damir je pokazao stručnost i liderstvo u dosadašnjoj ulozi s iznimnim rezultatima u razvoju proizvoda i implementaciji naprednih rješenja. Njegovo pridruživanje Upravi dodatno osnažuje tim te potvrđuje našu posvećenost postizanju izvrsnosti i konstantnom unaprjeđenju korisničkog iskustva – dodao je Ježina.