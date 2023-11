Darko Delić (Cowboy Ranch): Želimo graditi samoodrživ sustav, a ne na brzinu zgrnuti lovu

Zaljubljenici u konje i western-jahanje, supruzi Darko Delić i Draženka Borak svoj su san ostvarili 2016. osnivanjem izletišta Cowboy Ranch u Markuševcu Turopoljskom. Sve je pažljivo osmišljeno da posjetitelju oživi komadić Divljeg zapada: tu su konji, gađanje lukom i strijelom te ‘pištoljem‘, mehanički bik… a prije (ili poslije) svega sjajna hrana u restoranu, građenom, naravno, u stilu rančerske kuće

Na četiri hektara podno Vukomeričkih gorica u Markuševcu Turopoljskom izletište je Cowboy Ranch, s restoranom na čijem su jelovniku vrhunski mesni specijaliteti. Posluje prema obiteljsko-poslovnom konceptu i nudi usluge od slavljenja rođendana, krstitki, krizmi do održavanja poslovnih sastanaka i team buildinga

– Želimo od ovoga imanja napraviti mali raj na zemlji – ističe Darko Delić, direktor i suvlasnik tvrtke Darma Produkt iz Zagreba, koja se bavi turizmom i ugostiteljstvom i u čijem je vlasništvu restoran i izletište Cowboy Ranch u Markuševcu Turopoljskom, udaljenom pola sata vožnje od Zagreba.

No raj je već ondje, njegova su vrata otvorena 2016. kad je proradio restoran Cowboy i kada su se na četiri hektara livade i šume uselili konji, uređeno je jahalište, otvoren konjički klub i pansion za konje.

‘Željezni‘ temelji ranča

Delić i njegova supruga Draženka Borak, suvlasnica tvrtke, zaljubljenici u konje i western-jahače, time su ostvarili zamisao o uspostavi zatvorene oaze u prirodi s dobrom hranom i uživanjem u ljepoti Vukomeričkih gorica i otvorenju prvog western-ranča u Hrvatskoj. Iako je riječ o zanesenjacima koji obožavaju život u prirodi, vrlo su racionalno realizirali poslovnu ideju. Ne samo zbog toga što su to zahtijevali projekt i visina investicije, nego i zbog toga što su Delić i Borak prije nego što su ušli u sektor turizma i ugostiteljstva stekli poduzetničko iskustvo u drugoj djelatnosti. Prvu su tvrtku, Trgovina željezom, osnovali 1995. i zaradu od toga posla, uz kredite, uložili su u podizanje Cowboy Rancha.

– Poduzetnik sam od 1995. kad smo osnovali tvrtku Trgovina željezom. Bavili smo se metalnom galanterijom, željeznarijama, a 2004. uveli smo novu tehnologiju tračne pile za rezanje metala. Taj posao preuzeli su naša kći i zet, a supruga i ja posvećeni smo razvijanju Cowboy Rancha. Naša prva tvrtka bila je generator i financijer cijelog ovog pothvata. Bila je ideja da se sredstva zarađena u tom poslu disperziraju u drugu djelatnost i tako smo financirali ovaj posao – objašnjava Delić.

Komad po komad zemlje

Prvi komad zemlje kupili su 2008. i dvije godine prikupljali dozvole za gradnju restorana, koji je otvoren 2016. godine.

– Počelo se od nule, kupili smo jedan komad zemlje pa nadokupljivali komad po komad te sad ukupno imamo četiri hektara. U kupnju zemlje i osnovnu gradnju uloženo je 500.000 eura. To je ulog bez nadograđivanja i opremanja restorana i ostalih sadržaja izletišta. Govorimo samo o građevinskom prostoru: jedan dio odnosi se na gradnju restorana, a drugi dio su štala, jahalište te infrastruktura da bi štala mogla biti samodostatna – nabraja Delić.

Prema njegovim riječima, restoran je primaran, a izletište je nadopuna te ideje. Voli reći da je Cowboy Ranch više restoran, gdje je fokus na dobroj hrani i ambijentu, a izletište je posljedično prostor u prirodi koji nudi zabavni i rekreativni sadržaj. Restoran, ranč i šuma dio su imanja. Na ulazu u šumu igralište je za djecu i mali adventure-park za team building, a dalje su uređene šetnice u krugu od desetak minuta, pola sata ili sat i pol hoda. Posjetitelji koji žele mogu satima šetati i opustiti se u zelenom beskraju spokojnih vibracija Vukomeričkih gorica.

Markuševac Turpoljski nije slučajan izbor supružnika Borak i Delić, u njemu su već imali vikendicu, krajolik je pitom i prelijep, a Zagreb blizu. Privukla ih je funkcionalnost prostora, ali i osjećaj boravka duboko u prirodi. Jedina mana toga kraja je infrastruktura: nedostatak vodovoda, kanalizacije i plina. Zato je tijekom gradnje trebalo više pozornosti posvetiti infrastrukturi na ranču, što je značilo i veće investicije.

– Priroda je od Markuševca Turopoljskog do Kupe fascinantna i to nam je dalo vjeru da ovaj projekt može uspjeti. Kao rođeni Zagrepčanin, otkad znam za sebe odlazio sam na izletišta. Svako izletište, u nekom razumnom krugu oko Zagreba, jako dobro radi. To je bio poticaj da idemo disperzirati djelatnosti i napraviti jednu ovakvu priču. Ljubitelji smo konja, bavimo se western-jahanjem pa su u sklopu imanja konjički klub i pansion za konje. To je sve jedna spojena cjelina – kaže Delić.

Sinergija raznih sadržaja

Cowboy Ranch radi prema načelu obiteljsko-poslovnoga izletničkoga koncepta, u kojemu svatko može pronaći vrijednost za sebe. Središnji dio je restoran, koji ima tri dvorane s 200 mjesta, dvije terase s 150 mjesta i vrlo često je posve popunjen, posebice vikendima. Posebnost toga kompleksa je mala konferencijska dvorana, kojom se tvrtke koriste za sastanke i prezentacije nakon kojih sudionici uživaju u izvrsnim mesnim delicijama i opuštaju se jašući mehaničkog bika, igrajući živi stolni nogomet, gađajući mete lukom i strijelom… Dođu li vikendom, mogu jahati konje. Iako na ranču postoji konjički klub, nema škole jahanja, konji su samo dio atraktivne turističke ponude isključivo vikendima kada je organizirana lagana šetnja za djecu i odrasle na konjima. Vlasnici ranča ne žele izrabljivati svojih pet konja i tri ponija, kvalitetno se skrbe za njih te konji rade samo dva dana u tjednu. Jedan takav konj stoji od pet do 15 tisuća eura, a iako je riječ o velikom ulaganju u konje, vlasnici ih ne žele tlačiti da bi što više zaradili. U boksovima u pansionu trenutačno je šesnaest konja, čiji ih vlasnici povremeno dolaze jahati.

– Nama nije u prvom planu zarada, koja je važna i pazimo na svaki cent. Ovdje su drugačija pravila, bitno je da ovo bude samoodrživ sustav, a ne nužno sustav od kojeg se bogatimo – ističe Delić i naglašava da je kruna njihove poduzetničke priče restoran Cowboy jer je osim prirode i ambijenta, pogleda na krasne konje i prirodu, važan i dobar zalogaj.

– To je ono u što smo uložili najviše novca i truda i ono od čega živi naših trideset zaposlenih. Kad smo počinjali ovu priču, možda nismo imali posve jasan smjer kojim ćemo krenuti, ali postulat nam je bio kvaliteta hrane uz naše originalne ideje – dodaje.

Profilirali su poslovanje prema obiteljsko-poslovnom konceptu. U poslovnom konceptu nude održavanje manjih konferencija i team building te božićne domjenke na kojima se ljudi mogu zabaviti i dobro pojesti. U obiteljskom konceptu bitan segment je obilježavanje važnih obiteljskih događaja: krizma, pričesti, krstitki, rođendana. Ponuda restorana temelji se na mesnim jelima te je mnogo uloženo u tehnologiju kuhinje. Prema Delićevim riječima, razvili su svoju specifičnu priču i tehnologiju koja nije uobičajena u okviru standardnoga restoranskoga kuhanja. Pažljivo biraju dobavljače, a svu pripremu mesa obavljaju sami i ništa ne uzimaju gotovo tako da mogu jamčiti kvalitetu.

– U našem mesu nema aditiva i soje, vodimo računa o kvaliteti namirnice, bez koje ne može biti ni kvalitetna jela. Presudna je organizacija takvoga koncepta kuhinje, to je gotovo industrijski proces i ne smije biti pogreške – objašnjava Delić.

Poštenje – ključna riječ

Prošle je godine Cowboy Ranch uprihodio 1,5 milijuna eura, ali zbog inflacije ova je godina teža za poslovanje, no Delić ne očekuje pad prihoda.

