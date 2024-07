Davorin Cetto (SYNTIO): Od osnutka rasli smo organski, bez oslanjanja na vanjski kapital ili investitore

Od svojih početaka 2017. Syntio je usmjeren na integraciju i upravljanje podacima u oblaku. Danas je sa svojim rješenjima zastupljen diljem Europe, od Skandinavije preko UK-a, Švicarske i Njemačke do Hrvatske i SAD-a. Sklopio je partnerstva s najvećim tehnološkim tvrtkama poput Microsofta, Googlea, Amazon Web Servicesa, Databricksa… U tvrtki ističu da će za njih biti posla još dugo jer strojno je učenje dobro onoliko koliko su dobri podaci koji se unose

Višegodišnje iskustvo u informacijskotehnološkoj (IT) djelatnosti stečeno radom na domaćem i međunarodnom tržištu uvjerilo je prije sedam godina nekoliko zagrebačkih entuzijasta da tehnologiju treba iskoristiti za stvaranje inovativnih rješenja koja će tvrtkama omogućiti da iz podataka izvlače stvarnu vrijednost u stvarnom vremenu. Trendovi u podatkovnom inženjeringu s rastućom upotrebom tehnologija u oblaku bili su još u začetku, no znalcima je bilo jasno u kojem će se smjeru priča razvijati.

Stalna potreba za digitalnim transformacijama velikih međunarodnih tvrtki i potencijal podataka da pogone te promjene potaknuli su 2017. Syntijev osnutak. Glavni izvršni direktor i suosnivač Davorin Cetto ističe da je za tvrtku bilo ključno usmjerenje na integraciju i upravljanje podacima u oblaku, što je u to vrijeme bilo rijetko te se Syntio tako razlikovao od ostalih na tržištu. Također, uspostavljena su, naveo je, partnerstva s vodećim tehnološkim tvrtkama poput Microsofta, Googlea, Amazon Web Servicesa, Databricksa, Snowflakea, dbt-a i Confluenta koja su omogućila pristup naprednim tehnologijama i resursima te povećanje povjerenja klijenata.

Na FT-ovu popisu

Syntio je zastupljen diljem Europe, i to od Skandinavije preko Ujedinjenoga Kraljevstva, Švicarske, Njemačke do Hrvatske te Sjedinjenih Američkih Država. Sjedište i najveći ured su u Zagrebu, u kojem je trenutačno gotovo stotinu zaposlenih, od 2019. u Kopenhagenu radi manji ured, odnedavno i ured u Göteborgu u Švedskoj, čiji je izvršni direktor Fredrik Blom. Tako se podupire širenje na tržišta u Skandinaviji i sjevernoj Europi, a Jörg Schnitzbauer, izvršni direktor ureda u Münchenu, koji je otvoren u lipnju, pokrivat će Njemačku i srednju Europu. Suosnivač Tomislav Domanovac glavni je softverski arhitekt.

Syntijev uzlazni smjer prepoznao je i Financial Times koji ga je tri godine uzastopno stavio na svoj popis tisuću najbrže rastućih europskih kompanija. Iako je nakon 225. mjesta 2022., zatim 551. lani sada na 958. mjestu, Cetto samo održavanje na tom popisu doživljava iznimnim postignućem s obzirom na tržišne izazove.

Veliki odjel za istraživanje i razvoj Syntio Labs stoji iza goleme baze znanja i slučajeva uporabe (use cases) za razne tehnologije i nove proizvode. Primjerice, Syntio tako ima svoju podatkovnu platformu Dataphos, sastavljenu od više komponenata koje omogućavaju prikupljanje, obradu i distribuciju podataka za različite korisnike i djelatnosti

– Tvrtka je od osnutka rasla organski, bootstrappingom, odnosno bez oslanjanja na vanjski kapital ili investitore. Tako smo zadržali potpunu kontrolu nad razvojem tvrtke i strategijom te postupno i održivo gradili svoj poslovni model. Izbjegli smo tako pritisak investitora i usmjerili se na dugoročne ciljeve i kvalitetu svojih usluga. Syntio nudi usluge razvoja strategije podataka, dizajna arhitekture i implementacije modernih podatkovnih platformi za umjetnu inteligenciju (artificial intelligence – AI) i strojno učenje (machine learning – ML). Takva rješenja smatraju se podatkovnom infrastrukturom. Specijalizirani smo za integraciju, obradu, analizu i upravljanje podacima u stvarnom vremenu olakšavajući tako donošenje poslovnih odluka na temelju podataka. Izrađujemo strategije podataka, procjenu resursa, projektne planove i prepoznavanje poboljšanja u upravljanju podacima. Dizajniramo i upotrebljavamo skalabilne, sigurne, efikasne i prilagođene podatkovne platforme. Integriramo podatke iz različitih izvora, koristimo se AI-jem i ML-om za predviđanje trendova, optimizaciju operacija i unapređenje korisničkog iskustva – nabraja Cetto.

IT-ovci u krizi

Syntijevi su prihodi lani iznosili 5,81 milijun eura, što je za 4,06 posto više u odnosu na 2022., unatoč brojnim izazovima. Martina Mandić, izvršna direktorica za Hrvatsku, navodi da je IT djelatnost u 2023. obilježila kriza zbog ekonomske nesigurnosti u svijetu i inflacije, geopolitičkih napetosti te prekomjerne investicije i pretjeranog zapošljavanje nakon širenja bolesti COVID-19. Vjerovalo se i da će se digitalizacija nastaviti odvijati istim tempom, čak i pojačati, ali dogodilo se suprotno. Tvrtke diljem svijeta, iznijela je, uključujući vodeće tehnološke divove, bile su prisiljene otpuštati radnike i smanjiti troškove da bi preživjele ekonomski pad. To je za Mandić naravno značilo odgađanje IT ulaganja, ali unatoč tome Syntio je uspio prevladati krizu i povećati prihode za nekoliko postotaka, uz neto dobit od 699.768 eura, što je 59,14 posto manje u odnosu na godinu prije.

– Do kraja 2023. nastavili smo rast, kako prihodima, tako i brojem zaposlenika. Međutim, područje kojim se bavimo je složeno, stoga je potrebno i više od godinu dana za monetizaciju novog zaposlenika, što se odrazilo na profitabilnosti. Svjetsko tržište u zadnjoj godini se usporilo i postalo nesigurno zbog visokih kamatnih stopa, što je utjecalo na izbor IT usluga, usporavanje inovacija i produljenje našega prodajnog ciklusa. Dok trenutačno pratimo tržišne trendove i malo smo usporili rast, povećanje broja zaposlenika bilo je nužno da bismo mogli rasti ukorak s tržištem kada dođe vrijeme. Očekujemo velik skok u profitabilnosti u idućim godinama. Prvo tromjesečje 2024. dosljedno je slijedilo trendove iz 2023., ali drugo tromjesečje donijelo je nove prilike te prve znakove mogućeg buđenja i novoga kruga IT ulaganja, kao i buđenje svjetskog tržišta. Rast profitabilnosti najviše će se vidjeti u zadnjem tromjesečju, kada vjerujemo da će se tržište oporaviti. Za sada sve ide prema planu, ne očekujemo iznenađenja – vjeruje Mandić.

Cijelu poduzetničku priču pročitajte u tiskanom ili digitalnom izdanju poslovnog tjednika Lider.