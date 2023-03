Deloitte: Digitalna transformacija može generirati 1,25 bilijuna dolara dodatne tržišne kapitalizacije

Deloitteovo novo izvješće ‘Kako kreirati vrijednost kroz digitalnu transformaciju: Putovi i zamke‘ otkriva da je veza između strategije i realizacije ključna za povećanje vrijednosti digitalnom transformacijom. Deloitte je analizirao objave poduzeća s popisa Fortune 500 i otkrio da prava kombinacija inicijativa digitalne transformacije može povećati tržišnu vrijednost tih poduzeća za više od 1,25 bilijuna američkih dolara. S druge strane, pogrešna kombinacija može narušiti njihovu tržišnu vrijednost za više od 1,5 bilijuna američkih dolara, što pokazuje koliko je važan strateški pristup digitalnoj transformaciji.

- Iako je digitalna transformacija proces koji traje, njena veličina, ali i ulozi stalno rastu. Poduzeća moraju iskoristiti mogućnosti koje nude tehnološke inovacije, to je ključ njihovog dugoročnog rasta - ističe Anamarija Mlinarić, voditeljica Deloitteova regionalnog sektora za tehnologije, medije i telekomunikacije.

- Lideri trebaju dobro razumjeti koji ih koraci mogu dovesti do uspjeha, a koji mogu ugroziti stvaranje vrijednosti poduzeća. Povezivanje digitalne strategije sa realizacijom digitalnih inicijativa dokazani je način na koji lideri stvaraju ogromnu dodanu vrijednost za dionike - dodaje Mlinarić.

Deloitte je analizirao pojedinačne i kombinirane utjecaje tri ključna čimbenika:

• Digitalna strategija ili efekti koje digitalna transformacija ima na poduzeće;

• Usklađenost tehnologije sa strategijom ili korištenje tehnologija za postizanje digitalne strategije;

• Mogućnost prihvaćanja digitalnih promjena, tj. sposobnost poduzeća da se prilagodi i uvede nove procese, resurse i načine rada u svjetlu digitalne transformacije.

Kako pojedinačni faktori utječu na vrijednost?

Prema Deloitteu, ako poduzeća predstave svoju digitalnu strategiju u svojim financijskim objavama, to može imati vrlo pozitivan učinak na procjenu njihove vrijednosti. Iako mnoga poduzeća započinju digitalizaciju postavljanjem strategije, samo 44 posto njih ima dovoljno zrelosti iznijeti svoju digitalnu strategiju. Tržište razumije utjecaj ‘digitalnog‘ i nagrađuje lidere kojima je prioritet modernizacija poslovanja.

Na vrijednost poduzeća može snažno utjecati i usklađenost tehnologije sa strategijom – poduzeća koja u svojim financijskim objavama spominju tu usklađenost procijenjena su dvostruko više. To omogućuje zainteresiranim stranama da vide gdje poduzeće ulaže svoj kapital, budući su to često vodeće tehnologije, što ukazuje na to da poduzeće njeguje pristup koji razmišlja o budućnosti svog poslovanja.

Ako se poduzeće može usredotočiti na samo jedan od tri gore navedena ključna čimbenika odjednom, analiza pokazuje da je najkorisnije uskladiti strategiju s ulaganjima u tehnologiju. Samo 34 posto od analiziranih Fortune 500 poduzeća pokazalo je znakove strateškog pristupa svojim tehnološkim ulaganjima, što znači da još uvijek ima dovoljno prostora za rast u ovom području.

Za razliku od prva dva čimbenika, Deloitte je otkrio da ako poduzeće općenito govori o svojoj sposobnosti provedbe digitalnih promjena u svojim financijskim objavama i ne ističe specifične digitalne inicijative, to ima negativan učinak na njegovu tržišnu vrijednost. Kad se promatra pojedinačno, digitalna transformacija je imala gotovo tri puta manji utjecaj od digitalne strategije. Prema Deloitteovoj analizi, promjene koje su same sebi svrha, i ne donose vrijednost, nisu dovoljne dionicima. Organizacije mogu biti uspješnije ako komuniciraju konkretne inicijative sa svojim dionicima.

Kako kombinacije čimbenika utječu na vrijednost?

Deloitte je analizirao različite kombinacije triju ključnih čimbenika koji najviše utječu na tržišnu vrijednost poduzeća. Kombinacija koja ima najpozitivniji učinak je ona koja uključuje sva tri čimbenika: digitalnu strategiju, usklađenost tehnologije sa strategijom i sposobnost za digitalnu promjenu. Poduzeća u kojima su prisutna sva tri čimbenika bilježe rast vrijednosti do pet posto.

Na vrednovanje poduzeća najviše utječe ako ono nije sposobno zaista prihvatiti digitalne promjene, iako mogu imati dobro ocjenjena druga dva čimbenika. Ako poduzeće ima digitalnu strategiju koja je također usklađena s njezinom tehnologijom, ali ne može implementirati digitalne promjene, to uvelike smanjuje njezinu vrijednost. Posljedice su i do deset puta veće od onih koje se vide kod drugog faktora smanjenja vrijednosti, a to je digitalizacija temeljena samo na tehnološkoj implementaciji.

Najnegativnija kombinacija predstavlja rizik od devet posto manje vrijednosti, što bi moglo obezvrijediti analizirana Fortune 500 poduzeća za 1,5 bilijuna američkih dolara. Sposobnost uvođenja digitalnih promjena stoga može uvelike potaknuti ili ograničiti stvaranje nove vrijednosti i najbolje ju je kombinirati s digitalnom strategijom koja je usklađena s tehnološkim ulaganjima.

Istraživanje pokazuje da digitalna strategija koju poduzeće ostvaruje kroz specifične tehnološke investicije usklađene sa strategijom, kao i vlastita sposobnost uvođenja digitalnih promjena, mogu imati značajan utjecaj na vrednovanje poduzeća.