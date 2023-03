Diana Koziarska: Ako se startupovi iz SEE regije žele natjecati globalno, moraju se povezati

Poljski startup akcelerator ReaktorX od ove je godine proširio svoje djelovanje na cijelu srednjoistočnu Europu, a time i Hrvatsku. Povodom širenja akceleratora, Diana Koziarska, jedna od suosnivačica i bivša direktorica ReaktoraX, posjetila je Hrvatsku te za Lider otkrila što hrvatski startupovci mogu očekivati od programa, ali i od njihovog investicijskog fonda SMOK Ventures, osnovanog kako bi mogli dati prvu rundu financiranja tim startupovima.

Koziarska i njezin poslovni partner Borys Musielak, koji je svoj startup Filmaster prodao američkoj tvrtki Samba TV, pokrenuli su ReaktorX kao svojevrstan radni prostor za startupove u Varšavi. Nakon godina rada, prije tri godine osnovali su i fond rizičnog kapitala SMOK Ventures, a među suosnivačima fonda su i poznati biznismeni, braća Paul i Dan Bragiel. SMOK I bio je fokusiran na poljske startupe, dok je SMOK II orijentiran na Srednju i Jugoistočnu Europu, regije u kojim je startup ekosustav još u razvoju.

Budući da su svake godine druga zemlja i grad domaćini prvog tjedna programa koji se odvija uživo, ReaktorX popularno je zvan i ‘Eurovizija za startupe‘. Ostatak programa odvija se online, no to organizatore ne sprječava da među prijavljenim startupovima procijene i odaberu onoga koji ima najviše potencijala da jednoga dana postane jednorog – tvrtka vrijedna više od milijardu dolara.

Ove godine akceleratorski program ReaktorX najavio je širenje na cijelu regiju srednje i istočne Europe, uključujući i Hrvatsku. Što očekujete od ovog proširenja, što time nastojite postići?

– Ako pogledamo srednjoistočni europski startup ekosustav, on još uvijek sazrijeva. Nemamo dovoljno sredstava i nema dovoljno edukacije na tim tržištima. Ako pogledate nedavna izvješća, možete vidjeti da financiranje raste. No, s obzirom na zrelost, obrazovanje i iskustvo na tržištu, to još uvijek nije dovoljno. Stoga mislim da postoji potreba za obrazovanjem i akceleratorima koji će donijeti vrijednost.

To je razlog zašto se širimo na regiju. Ne bismo trebali gledati pojedinačne države jer smo trenutno previše rascjepkani. Stoga, ako se želimo natjecati globalno kao regija, mislim da bismo trebali razmišljati kao jedan ekosustav. Jer ako rastemo zajedno i ako dijelimo sve naučene lekcije, možemo brže rasti zajedno. Zato sam ovdje u Hrvatskoj. Postoji nekoliko akceleratora, investitora koji rade dobar posao ulažući u regiji, ali mislim da se svi osnivači mogu složiti da to još uvijek nije dovoljno.

Ne želimo se natjecati s domaćim investitorima, već surađivati s njima. Stoga želim ulagati u one startupe koje podržavaju lokalni akceleratori i želim suinvestirati s lokalnim fondovima rizičnog kapitala i investitorima. Na taj način želimo biti prisutni u regiji.

Kako ReaktorX pomaže startupima u razvoju, rastu poslovanja i osiguravanju financiranja?

– Akceleratori nude znanje i mrežu. Jedna stvar je pristup tome i stručnjacima i mentorima iz različitih područja. U akceleratoru imamo različite sprinteve koji se fokusiraju na različite specifične teme koje su korisne za startupe. Na primjer, product market fit, prodaja, pitching... Radimo sa startupima kako bi sve to poboljšali.

Kada ste rano u procesu pokretanja tvrtke prije dobivanja sredstava, nemate novca da zaposlite ljude i izgradite ogroman tim. Obično sve radite sami, kao osnivač tvrtke. Trebaju vam osnove svega. Vi ste taj koji razgovara s kupcima. Vi ste taj koji prodaje, vi razgovarate s investitorima. Mi prolazimo kroz sve stvari koje osnivač mora napraviti sam. S nama imaju pristup mentorima, stručnjacima iz industrije. Mi smo poput mreže pomagača koji vam mogu pomoći da pogurate svoju tvrtku naprijed.

Također, ono što dobivate jest reputacija akceleratora. Ako vas je ‘ubrzao‘ ReaktorX, dobivate značku kako bi vas investitori uzeli u obzir. Na tome smo radili zadnjih nekoliko godina. I radili smo na našem ugledu u startup zajednici, tako da ljudi vjeruju našim investicijskim odlukama.

Kako birate koji startupi mogu sudjelovati u programu? Imate li puno prijava?

– Obično je vrlo teško odabrati pravo poduzeće. Teško je donijeti odluku, barem meni. U ranoj fazi nemamo na čemu temeljiti odluku, pa se fokusiramo na tim. Vjerujemo li da je ovo tim koji ima nešto posebno, i da mogu biti osnivači tvrtki koje podržava fond rizičnog kapitala? Jer cilj je stvoriti tvrtke koje će biti podržane fondovima rizičnog kapitala te da svi osnivači imaju potencijal stvoriti, recimo, jednoroge.

Budući da ste osnivač, s jedne strane morate biti sigurni u sebe i ono što radite, što isporučujete i što gradite, ali također je važno da slušate povratne informacije. Zatim postoji vizija, ono što žele izgraditi. Ima li to smisla? Kakvo je stanje u industriji? Akcelerator je također usmjeren na validaciju proizvoda.

Također gledamo imamo li odgovarajućeg mentora jer u našem programu imamo različite mentore koji su bivši poduzetnici.

Iz kojih industrija dolaze startupovi?

– Iz softverske i gaming industrije, jer su skalabilne. Mislim da je to razumljivo.

Možete li podijeliti neke primjere startupova koji su već prošli kroz vaš program?

– Moja omiljena startup priča je hiPets od Dorote Rymaszewske, a to je i tvrtka u koju je SMOK uložio. Dorota je u SMOK došla prvo zbog investicije s hiPetsom, ali smo joj preporučili da se prijavi na program ReaktorX. Prijavila se, bila je prihvaćena i završila program s hiPetsom, platformom za rezervacije veterinara, timaritelja, bilo koje usluge za životinje, te trenutno jako brzo raste.

Priča je to o osnivačici koja osluškuje tržište i potrebe korisnika. Obraćala je pozornost na to što ljudi zapravo koriste u njezinoj aplikaciji i što im je potrebno. Mislim da je to važna lekcija za osnivače. A druga stvar je da je dobila jednog od mentora kao suosnivača i još jednog alumnija kao chief product officera. Također, na kraju je SMOK je uložio u hiPets. U sljedećim rundama skupila je 2,3 milijuna eura, a sada se vratila u ReaktorX kao jedan od mentora.

Štoviše, tijekom programa osnivači startupova također imaju peer-to-peer vrstu podrške, gdje podržavaju jedni druge kao suosnivači, prolazeći kroz slične stvari.

Koliko dugo traje program?

– Svaku seriju programa započinjemo s jednim offline tjednom, svake godine u drugoj zemlji u srednjoj i istočnoj Europi, a zatim slijedi 10 tjedana online programa. Većina programa odvijat će se online tako da se osnivači ne moraju privremeno seliti.

Općenito, želimo uključiti ljude iz cijele srednje i istočne Europe, ali i iz ostatka Europe i SAD-a. Međutim, također je važno ostvariti kontakt uživo, zato program počinje s jednim tjednom offline, tako da ljudi mogu provesti tjedan dana zajedno, razgovarajući o svojim startupima. Također, to je razlog zašto trenutno putujem regijom godinu dana, kako bih bolje upoznala lokalne startup ekosustave.

Kako je SMOK povezan s ReaktoromX?

– Borys Musielak i ja smo suosnivači ReaktorX-a i također smo osnivački partneri u SMOK Venturesu, zajedno s Paulom i Danom Bragielom. Sve tvrtke koje prođu kroz ReaktorX u startu dobiju 25 tisuća eura investicije i potencijalne su investicijske mete. Do sada smo uložili u tri ReaktorX alumnija iz prethodnih serija. Kada ulažete u ranoj fazi, potrebna vam je veća potvrda tvrtke i ljudi, tako da je ReaktorX također potvrda kako osoba posluje.

U koliko ste startupa do sada uložili?

– Dvadeset četiri kroz SMOK I i pet kroz SMOK II.

Možete li mi dati primjer startupa u koji je SMOK uložio i objasniti zašto ste ga odabrali?

– Investirali smo u SunRoof, koji je osnovala grupa serijskih poduzetnika, među kojima je i Lech Kaniuk. Lech je osnovao hrpu tvrtki, on je tip osobe za koju možemo pretpostaviti da što god da izgradi, ostvarit će ogroman uspjeh. Bili smo prvi investitori prije nego što je on zapravo prikupljao sredstva. Tražili smo da nam dopusti da uložimo u njegov startup.

Mnogi startupi sve teže dolaze do investicija zbog straha od recesije. Kako to komentirate?

– Postoji nekoliko aspekata te situacije. S jedne strane, mislim da sada manje osnivača pokreće startupove, jer žele imati sigurnije poslove, a startupovi su upravo suprotno od toga. S druge strane, prošle godine zabilježen je rekordan iznos financiranja fondova rizičnog kapitala u našoj regiji.

Slažem se da će biti teže dobiti sredstva kao startup. Mislim da ćemo to osjetiti manje nego u SAD-u. Ali budući da je tržište Srednjoistočne Europe nedovoljno financirano, većina startupova koji su dobivali sredstva, već su morali nešto dokazati. Dakle, u ovoj regiji nismo imali osjećaj da se sredstva mogu dobiti lako

Ipak, i dalje vjerujem da investitori pokušavaju ograničiti rizike. Dakle, radi se više o stvaranju stvarne vrijednosti startupa, a ne samo o ‘pumpanju‘ vrijednosti i prisutnosti u medijima. Više će se raditi o stvarnom stvaranju vrijednosti, kupcu, prodaji, a ne o PR-u. A ponekad je bilo obrnuto.

Bit će teže, ali u težim vremenima imate najbolje pobjednike. Za osnivače će možda biti teže, ali vjerujem da je sada vrijeme kada ćemo stvoriti sljedeći Facebook ili sljedeće velike tvrtke. Nove inovacije su na vidiku.