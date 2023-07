Dobro raspoloženje na početku tjedna na azijskim burzama, dok europske bilježe pad

Na azijskim burzama na početku tjedna vlada pozitivno raspoloženje, dok investitori čekaju ovotjedne odluke Feda i Europske središnje banke o još jednom podizanju kamatnih stopa, ali i naznakama da se ciklus zaoštravanja njihovih monetarnih politika bliži kraju.

U ponedjeljak oko 7,30 sati, MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih bio je u plusu 0,83 posto. Istodobno, Nikkei indeks je ojačao 1,33 posto, južnokorejski Kospi za 0,73 posto, a australski ASX 200 blagih 0,03 posto.

I za Fed i za ECB tržišta očekuju da će ovoga tjedna podignuti kamatne stope za novih 0,25 postotnih bodova, stoga će fokus investitora biti na novinskim konferencijama predsjednika Feda Jeromea Powella i predsjednice ECB-a Christine Lagarde iza zasjedanja središnjih banaka.

– Za oboje očekujemo da će naznačiti kako je to zadnje podizanje kamatnih stopa u ovome ciklusu, no vjerojatno ni Lagarde ni Powell neće to konkretno reći nego će signalizirati da sve ovisi o daljnjim pokazateljima. No pokazatelji o gospodarskoj aktivnosti i o inflaciji u obje regije su dovoljno oslabili kako bi se opravdao završetak ciklusa zaoštravanja monetrne politike – smatra analitičar z Nnatwest Marketsu, John Briggs.

Jedina nepoznanica zasad je Bank of Japan, koji zasjeda u petak, a vjerojatno će nastaviti sa svojom ultra popustljivom monetarnom politikom, dok neke zapadne banke špekuliraju da su moguće i neke prilagodbe.

Na deviznim tržištima tečaj dolara u ponedjeljak ujutro blago je oslabio prema jenu, za 0,28 posto, na 141,5 jena, nakon što je u petak skočio 1,3 posto. Istodobno, tečaj eura stagnirao je prema dolaru, na 1,1116 dolara.

Znatnijih promjena nije bilježio ni dolarov indeks, koji prati kretanje tečaja američke valute prema šest najvažnijh svjetskih valuta, te se jutros nalazi na 101,04 boda.

Španjolska burza bilježi najveći pad među europskim burzama

Španjolska burza predvodi u ponedjeljak prijepodne po gubitcima među europskim tržištima kapitala, nakon što su rezultati izbora održani u nedjelju u toj zemlji pokazali kako nema jasnog pobjednika, što znači da prestoji razdoblje političkih neizvjesnosti, a to izaziva nervozu kod investitora.

Španjolski Ibex pao je po otvaranju burze 1,3 posto, na najnižu razinu u zadnjih tjedan dana, nakon što su rezultati općih izbora u Španjolskoj onemogućili i lijevom i desnom bloku brzo formiranje vlasti. Najviše su pale cijene dionica madridskih komunalnih kompanija, u koje je već bila uračunata pobjeda desnice. Pritom je dionica Endese pojeftinila 3,7, a Iberdrole 1,4 posto. Dionice španjolskih banaka, pak, izgubile su na cijeni u projseku 1,9 posto.

Paneuropski Stoxx 600 indeks bio je oko 9,30 sati u minusu 0,3 posto, pri čemu je većina najvažnijih europskih tržišta kapitala, kao i većina sektora bila u minusu. Po gubitku je predvodio bankarski sektor, s prosječnim padom cijena od 0,8 posto, a potom telekom sektor, za 0,6 posto.

Istodobno, londonski FTSE bio je u minusu 0,22 posto, na 7647 bodova, frankfurtski DAX 0,2 powto, na 16.144 bodova, a pariški CAC za 0,45 posto, na 7.399 bodova.

Investitori oprezno trguju i uoči zasjedanja Europske središnje banke u četvrrak na kojem se očekuje novo dizanje kamatnih stopa za četvrtinu postotnog boda, a pozorno će se pratiti i izjave predsjednice ECB-a Christine Lagarde u potrazi za signalima daljnjeg smjera monetanre politike u eurozoni.

Očekuje se i nastavak sezone objave financijskih izvešća kompanija, pri čemu bi danas oposlovne rezultate trebali objavti Vodafone, Julius Baaer i Poste Italiane.

Na Tokijskoj burzi burzi Nikkei indeks u ponedjeljak je porastao za 1,29 posto, na 32.700 bodova.