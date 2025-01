Dolazak BYD-a na hrvatsko tržište za Teslu može biti ozbiljna prijetnja, a možda upravo suprotno

Tko zna, možda je upravo pojava ovako snažne konkurencije koja prema tržišnoj kapitalizaciji vrijedi više od 110 milijardi dolara bila potrebna i našem tržištu koje se još nije aktiviralo kada je riječ o kupnji električnih vozila pa u budućnosti potencijalno poraste prodaja svih ‘strujića‘ u Hrvatskoj zbog bogatije ponude

Kao što smo jučer objavili, kineski automobilski div došao je na hrvatsko tržište kao najveća prijetnja Tesli, a prva vozila već uparkirana čekaju otvorenje salona na Savskoj, gdje je donedavno bio upravo Teslin salon. Nakon poziva koji smo uputili BYD-u, dobili smo informaciju da zbog NDA ugovora ne mogu izlaziti u javnost s informacijama, ali neslužbeno doznajemo da bi otvorenje salona trebalo biti nekada u ožujku.

Prema podacima dostupnih na Sudskom registru, doznajemo da je BYD u Hrvatsku stigao putem tvrtke Harmony New Energy Auto Service Zagreb koja je osnovana 10. srpnja 2024. Prema podacima iz sudskog registra, osnivač je tvrtka Harmony New Energy Auto Service Europe Holding sa sjedištem u Nizozemskoj, a kao direktor se navodi Yang Yang. Nova će tvrtka navodno biti distributer za BYD-ova vozila u Hrvatskoj, gdje je trenutno registriran samo jedan BYD-ov automobil, koji je iz Mađarske uvezao IT poduzetnik Kornel Boroš, kao što je to tada objavila udruga Strujni krug.

Dolazak kineskog diva značajan je potez s kojim će prodrijeti u u ovaj dio Europe, s obzirom da će potrošači ubrzo dobiti pristup električnim i hibridnim vozilima s cijenama nižim od onih koje nudi Tesla. Tko zna, možda je upravo pojava ovako snažne konkurencije koja prema tržišnoj kapitalizaciji vrijedi više od 110 milijardi dolara bila potrebna i našem tržištu koje se još nije aktiviralo kada je riječ o kupnji električnih vozila pa u budućnosti potencijalno poraste prodaja svih ‘strujića‘ u Hrvatskoj zbog bogatije ponude. Naravno, tome će pomoći i činjenica da će vozila koja se uvoze već biti tipski homologizirana što će značajno umanjiti borbu s administracijom i raznim dodatnim troškovima.

Inače, BYD je 1995. godine osnovao kineski poduzetnik Wang Chuanfu, koji danas ima 58 godina, a tvrtka broji više od 230.000 zaposlenika, više od 30 industrijskih parkova na šest kontinenata i igra ključnu ulogu u industrijama povezanim s automobilima, željezničkim prijevozom, elektronikom i novom energijom.

Grade tvornice u Turskoj i Mađarskoj

Zanimljivo je da je BYD u Europi prisutan dulje od 20 godina, ali s fokusom na javni prijevoz, pa se njegovi električni autobusi koriste u više od 20 zemalja i 100 europskih gradova kao što su Madrid, London, Ankara, Amsterdam i Torino. Uz to, u Mađarskoj ima tvornicu električnih autobusa, a najavili su i pogon u Slovačkoj. U Mađarskoj je također u procesu i izgradnja njihove nove tvornice automobila koja bi trebala krenuti s proizvodnjom već ove godine. Lociranjem proizvodnje u Mađarskoj, BYD može, između ostalog, izbjeći kaznene carine EU-a na električne automobile proizvedene u Kini.

BYD trenutno gradi tvornicu automobila i u Turskoj, a s obzirom da Europska unija i Turska imaju sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini, to će omogućiti BYD-u da za vozila proizvedena u Turskoj također neće biti naplaćene povećane europske carine.

Inače, kineski automobilski div je najveći rast ostvario u 2020. godini, a nedavno je objavio rekordnu prodaju hibrida i električnih vozila u cijelom svijetu u 2024., djelomice zahvaljujući domaćoj potražnji, ali i popusta krajem godine. BYD je tijekom 2024. prodala 4,27 milijuna vozila, što uključuje i baterijska električna i plug-in hibridna vozila. To je porast od oko 41,26 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i znatno je bolje od planirane prodaje od 3,6 milijuna vozila.

BYD-ova prodaja električnih vozila na baterije lani je također je porasla, i to približno 12,08 posto, na 1,76 milijuna vozila. Prodaja hibrida porasla je, pak, za 72,83 posto godišnje, na 2,49 milijuna komada. Također, u trećem kvartalu prošle godine BYD-ov tromjesečni prihod prvi je put premašio Teslin.

Tvrtka je u Europi predstavila nekoliko električnih modela koji se ističu tehnološkim inovacijama i konkurentnim cijenama. Među ključnim modelima su Dolphin s početnom cijenom od 30.000 eura, Atto 3 po cijeni od 39.950 eura s 15 posto nižom početnom cijenom, Han po cijeni od 45.730 eura, Tang po cijeni od 61.860 eura i Seal (i Seal U) s početnom cijenom od 42.300 eura.

Trenutno je BYD Atto 3 najpopularniji model marke u Europi, ali prodajne brojke još nisu živnule. BYD također planira uvesti još dva modela u proizvodnju u narednim godinama. Prema Li, to je BYD Atto 2 koji se nalazi između Atto 3 i Dolphina, dok će četvrti i najmanji električni model biti Seagull.