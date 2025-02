Domaći IT sektor: Na pola puta od Hrvatskih šuma do Lidla

U hrvatskom IT sektoru posluje gotovo pet tisuća kompanija s barem jednim zaposlenim, zapošljavaju gotovo 34 tisuće ljudi i ostvaruju godišnji promet od gotovo 3,4 milijarde eura, pa su svakako relevantna stavka u domaćoj ekonomiji. Kako u svom članku na LinkedInu piše Jakov Urbanke, direktor tvrtke HSM Informatika, IT je posao obavijen ‘velom tajne‘ jer je velikom dijelu ljudi teško razumljiv. Dodatnu dozu misterije u priču dodaju i visoke plaće u odnosu na druge industrije, ali i sjajno uređeni ured u središtu gradova ili poslovnih zona.

Djelomično zbog spomenutih plaća, a djelomično zbog velikih priča o našim IT kompanija po medijima, stječe se dojam velikog bogatstva IT poslodavaca.

Bolji od Hrvatskih šuma, gori od Lidla

Urbanke je usporedio domaći IT sektor, gdje je prosječna dobit po zaposlenome od 12.320 eura u 2023. godini, s 15 najvećih hrvatskih kompanija.

Najviše ga je iznenadilo koliko je zapravo profitabilnost niska u usporedbi s velikim tvrtkama iz drugih industrija, naročito kada se ‘odbiju‘ tvrtke u državnom vlasništvu koje suvereno drže začelje tablice. Jasno, ove podatke treba promatrati kao rezultat samo jedne poslovne godine i eventualno kao orijentir jer nije jedina mjera uspješnosti nekog poduzeća poslovna dobit. Matematika financijskih izvještaja je kompleksna, osobito kod internacionalnih korporacija kao što je većina s popisa. Dobit tih kompanija može biti drastično manja ili veća, ovisno o tome je li cilj tvrtke prividno povećati ili smanjiti profitabilnost. Po kojoj cijeni kupuje robu i usluge od ‘centrale‘? Koje amortizacijske stope koristi za poslovnice ili trgovine?

Kako god bilo, ovi podaci djeluju zastrašujuće budući da su predviđanja za IT u najboljem slučaju stagnacija dobiti, dok bi bankarstvo i trgovina u 2024. mogli pokazati znatne poraste profitabilnosti.

Postoje mnoge sličnosti između kompanija na čelu popisa. Na primjer, za razliku od IT-ja, sve su u industrijama gdje je ulazak jako skup i težak, ako ne i nemoguć. Koliko košta tanker? Koliko kapitala treba za osnovati novu banku? Koje dozvole treba dobiti? Za razliku od toga, za IT obrt ili čak d.o.o. potrebno je nešto znanja, laptop i par sto eura kapitala. Tržišna pozicija kompanije koja je lider na koncentriranom tržištu, gdje je interes potrošača velik (jer svi trebaju hranu, lijekove i bankarske usluge) je dobra. Kada se doda činjenica da je pojava konkurenta, koji bi poremetio ravnotežu na tržištu gotovo nemoguća, dolazimo do situacije koja je vrlo povoljna za visoke profite.

Bez obzira na ‘veo tajne‘ koji obavija IT sektor – kada se sve zbroji i oduzme to je posao kao i svaki drugi, zaključuje Urbanke te ističe da IT posao voli uz sve svoje prednosti i mane. Također, vjeruje da je to posao koji nije dostigao svoje pune potencijale, zbog čega inicira daljnje investiranje u IT sektor, uključujući i akvizicije.