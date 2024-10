Domagoj Cvetko (Bloom Technologies): Snaga je u vlastitim tehnologijama, zato mnogo ulažemo u istraživački odjel

Za opstanak na tržištu tvrtke poput Bloom Technologiesa nezaobilazan je vlastiti odjel za istraživanje i razvoj koji neprestano prati tržišna kretanja i potrebe kupaca te im prilagođava svoje proizvode. U slučaju Bloom Technologiesa važna je također proizvodnja koja može pratiti sve promjene na proizvodima, brzo ih usvojiti te početi proizvoditi na najštedljiviji mogući način. S takvim poslovnim pristupom i svojom ponudom rješenja profesionalne ambijentalne rashlade te one za kućanstva, tvrtka iz Trnovca Bartolovečkog pokraj Varaždina prisutna je na tržištu cijele Europe, a od ove godine i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Proizvodi se upotrebljavaju zapravo diljem svijeta budući da ih Bloom Technologies na svjetsko tržište stavlja s pomoću distributera, istaknuo je Domagoj Cvetko, predsjednik Uprave Bloom Technologiesa i direktor Opreme Micro Matic. Bloom Technologies je, naime, tvrtka kći ludbreške Opreme, čiji je član Uprave Tomislav Cvetko, otac Domagoja Cvetka, a koja proizvodi protočne rashlade za pivarsku djelatnost. Od travnja Oprema je postala dijelom danskog Micro Matica, vodećega svjetskog proizvođača rješenja u pivarskoj djelatnosti, a obitelj Matić je ostala vlasnik u Opremi Micro Matic i Bloom Technologiesu. U deset godina obitelj Cvetko imala je razne upite svojih konkurenata i kupaca da uđu u njezin portfelj, no izbjegavala je to rješenje sve do prije dvije godine kada je shvatila da je ulazak u veću kompaniju nužan. Tada je kriterij bio da je riječ o obiteljskoj tvrtki, ne investicijskom fondu, što je upravo Micro Matic kao jedan od njihovih najvećih kupaca.

– Micro Maticu nedostajao je baš naš proizvod kako bi upotpunio paletu proizvoda koje ima za industriju pića i piva. Micro Matic je inzistirao da Uprava i cijelo poslovanje ostaju isti uz daljnje širenje poslovanja u sinergiji s Micro Maticom, što smo i mi htjeli – navodi Cvetko.

Oprema vuče korijene iz 1945., godine 1963. dobiva taj naziv te 1976. pokreće program ugostiteljske opreme nakon strojne obrade, proizvodnje opreme za konfekciju, praonice rublja i poljoprivredne strojeve. Dvije godine poslije nastaje samostalni pogon za proizvodnju uređaja za točenje i hlađenje piva, a 1986. istraživačko-razvojni odjel počinje raditi na svojim proizvodima. Poduzeće se 1992. privatizira, razvija proizvodnju i širi se te 2003. osniva Opremu Intercom, koja se 2023. preimenuje u Bloom Technologies. Oprema zapošljava oko dvjesto ljudi, lani je uprihodila 24,98 milijuna eura, što je 10,36 posto više u odnosu na 2022. Neto dobit joj je rasla 171,25 posto dosegavši 1,09 milijuna eura. S 49 zaposlenih Bloom Technologies je prošle godine ubilježio 3,97 milijuna eura prihoda i neto dobit od 134.319 eura.

– Zbog potrebe i za ambijentalnim rashladom Oprema je odlučila sagraditi tvrtku kćer u nekadašnjoj Slobodnoj zoni Varaždin. Na taj način iskorištene su sve prednosti slobodne zone te se rasterećena Oprema nastavlja razvijati u smjeru protočnih pivskih rashlada, a Bloom Technologies razvija ambijentalne uređaje. S obzirom na to da Bloom nudi uređaje za profesionalnu upotrebu, krajnji korisnici su nam iz svijeta HoReCe (hoteli, restorani, kafići), ali i iz medicine, farmacije, laboratorija, industrije ili kućanstava. Većina ukupnog prihoda dolazi upravo od HoReCa proizvoda, a u ovom trenutku ne nudimo usluge već samo gotov proizvod. S ponudom proizvoda za kanal HoReCa u iduće dvije godine želimo osvojiti Ujedinjeno Kraljevstvo i Afriku. S obzirom na to da smo proizvode namijenjene medicini i farmaceutici počeli ozbiljno prodavati tek ove godine, u idućih nekoliko godina želimo stvoriti brend na području Europe. Kad se to dovoljno razvije, krećemo dalje na Ameriku – očekuje Cvetko, koji je u Opremi zaposlen od 2009. godine.

