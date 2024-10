Dujmović: Tvrtku kupujete zbog ljudi, tržišta i tehnologije koju nemate, a ne zato što vam se sviđa

Prošlog je tjedna osvanula vijest da je hrvatski tehnološki startup All eyes on screens (AEOS), koji razvija napredna rješenja za analitiku oglašivačkih kampanja, zaključio rundu financiranja serije B, a uz dosadašnje investitore Lead Ventures, J&T Ventures i South Central Ventures prikupio je sredstva od Taiwania Capitala. Bila je to peta runda financiranja za ovaj startup čiji je suosnivač Kristian Uwe Ćurković danas govorio na GameChanger konferenciji. Ćurković je istaknuo da je kod investicija iznimno važno izabrati iskusnog i ozbiljnog investitora od kojeg možeš učiti. Također, kako je rekao, važno je znati razumjeti mentore, izgraditi dobar tim, ali i potražiti mentorstvo jer se morate okružiti ljudima s kojima možete razgovarati o tome kako izgraditi tvrtku.

Ćurković je govorio na panelu pod nazivom ‘Business shift to the next level‘ na kojem su govorili i osnivač i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović te suosnivač Fivea (danas Endave) Sven Marušič.

Govoreći o razvoju tvrtke Dujmović je istaknuo da je prodavanje firme nakon ili kada dođe do rasta ‘iznenadna smrt‘ jer jedan dan imaš sve, a drugi dan nemaš ništa osim novca od prodaje. Zato je, tvrdi, dobro izaći na burzu.

– Važno je gledati dugoročno. Ne treba prebrzo rasti, ali ne treba ni stajati – kaže Dujmović čija je tvrtka i sama pripojila nekoliko manjih.

– Tvrtku kupujete zbog ljudi, tržišta i zbog tehnologije koju nemate, a ne zato što ti se nešto sviđa – rekao je Dujmović koji je napomenuo da je u IT sektoru akvizicija ujedno i spajanje kultura jer velike kompanije pripojenjem žele i stručnjake koji su stvorili kompaniju koju pripajaju, a to je najteži posao.

– Kako bi se reklo, ‘it‘s all about people‘ i onda trebate zaposliti ljude koji će se baviti vašim ljudima. Neko je pravilo da jedan posto kompanije budu stručnjaci za HR, kod nas je to oko 2,5 posto – kazao je Dujmović navodeći da imaju preko 20 stručnjaka za HR koji su itekako ključni kod akvizicija.

O akvizicijama je govorio i Marušić čiju je agenciju Five 2021. pripojila britanska tvrtka Endava dok je svoju nekadašnju tvrtku InfoCumulus prodao Spanu. Osvrnuo se Marušić na InfoCumulus rekavši da se rijetko vide akvizicije u kojima tvrtka preuzimatelj nije ugušila kulturu manje tvrtke no da je Spanova akvizicija InfoCumulusa rijedak primjer gdje se dogodilo upravo to, spajanje kultura bez gušenja.

Five je, tvrdi, imao drugačiju situaciju od AEOS-a s obzirom da je AEOS uzeo investiciju i sada ju ‘i dalje vodi‘. – Kod nas je riječ o klasičnoj akviziciji, no Endava nam je pomogla da naučimo neke nove stvari. Naši su ljudi dobili priliku da se eksponiraju na puno većoj tehnološkoj sceni dok smo mi kao founderi naučili kako recimo funkcionira njujorška burza – izjavio je Marušić rekavši da su dobili uvid u svjetsku tehnološku scenu te da su prisvojili kulturu tvrtke koja ih je preuzela.

Kao savjet osnivačima i mladim startupovcima Marušić je poručio da je danas teško biti u nečemu prvi i potpuno novi jer smo ‘bombardirani‘ uspjesima stranih startupova pa hrvatski osnivači moraju biti svjesni svoje geografske lokacije i imati realne ciljeve na početku. Zato je važno napraviti istraživanje tržišta, no, tvrdi, nije ponekad loše ni raditi nešto po vlastitom ophođenju i zbog ljubavi prema nečemu jer takvi startupovi ponekad znaju biti najuspješniji.