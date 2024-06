Entrio: Od one-man benda do regionalnog lidera u distribuciji formata budućnosti

Kako pokrenuti startup za koji tržište nije spremno, u Hrvatskoj možda najbolje zna Berislav Marszalek, osnivač i vlasnik Entrija, platforme koja je najpoznatija po prodaji ulaznica za različite manifestacije. To je bila i misao vodilja kad je Entrio osnovan, prodavati ulaznice na daljinu, internetom, koje će se očitavati s mobilnih uređaja. Međutim, ono što se čini sasvim logičnim i normalnim u 2024., nije bilo ni otprilike uobičajeno 2011., kad je tvrtka počela raditi u stanu Berislavove bake.

Naime, ideja za startup Berislavovoj ekipi s Fakulteta elektrotehnike i računarstva sinula je još za studentskih dana. Gotovo smo svi tada zamijenili Nokije 3310 pametnim telefonima pa se mladim FER-ovcima učinilo da je Hrvatska spremna za digitalizaciju. Berislav se ekipi pridružio kao razvojni inženjer zadužen za tehnologiju.

Upornost mladih FER-ovaca projekt je pogurala do natjecanja za startupove, kakvih je u to vrijeme bilo vrlo malo, no njihova je platforma za ulaznice za evente na mobitelu zadivila žiri pa su dobili prvu rundu financiranja zahvaljujući poslovnim anđelima i sponzorima. Radilo se o tridesetak tisuća eura, no i to je bilo dovoljno za razvoj softvera i prve sramežljive korake na tržištu. Danas je to kikiriki.

Picassov trenutak

– Kreirali smo tada multifunkcionalnu platformu koja će korisnicima ubrzati i pojednostavniti internetsku kupnju ulaznica, a organizatoru omogućiti jednostavno, samostalno kreiranje događaja, upravljanje cijenama, detaljnu analitiku i digitalnu promidžbu. Na ‘Business Plan Contestu‘ koji se održavao na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu pobijedili smo u konkurenciji pedesetak prijavljenih timova i osvojili tadašnjih dvjesto tisuća kuna, što je u današnjim okvirima gotovo kao da smo osvojili dvjesto tisuća eura. Ostala dvojica kolega vrlo su brzo odlučila karijere razvijati drugim putovima, tako da sam ja, kao treći i posljednji koji je ušao u projekt te koji je trebao biti zadužen samo za tehnologiju, odjednom preuzeo cijelu odgovornost za projekt i novoosnovanu tvrtku. Nisam bio spreman za to; bio sam prepušten sâm sebi i razmišljao trebam li sve to skupa pustiti ili ipak zagristi još jače – prisjeća se Marszalek i dodaje da je ipak odlučio odigrati na sve ili ništa.

Od tvrtke koja je tada bila one-man bend do danas Entrio je prošao sito i rešeto. Prvi jači test stigao je prilično brzo nakon osnutka, kad je Marszalek shvatio da tržište 2011. još nije spremno za digitalne ulaznice za evente na zaslonima telefona, a ni previše sklono internetskoj kupnji ulaznica. A kad nemaš tržište za projekt, prilagodiš se tržištu, što je bila prva i možda najveća lekcija za Entrio, koja mu je poslije itekako dobro došla. Bez internetskog tržišta svoje je ulaznice morao početi prodavati na fizičkim prodajnim mjestima, ali ni to mu nije odviše pomoglo u pozicioniranju pa se našao pred bankrotom. I onda se dogodio Pablo Picasso!

