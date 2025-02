Glavni izvršni direktor Vernea, Rimčevog robotaksi projekta, odlazi iz firme

Gwynne je član Verneovog tima od sredine 2020., a posljednje dvije godine obnašao je dužnost glavnog operativnog direktora tvrtke i direktora britanskog ureda Vernea u Wellesbourneu

Glavni izvršni direktor Verne-a zadužen za robotaksije, Britanac Darren Gwynne, napustio je tu tvrtku. Na tu poziciju imenovan je u rujnu prošle godine, a kako je vidljivo u britanskom registru, Gwynne je otišao sa zadnjim danom prošle godine, otkrio je Index.

No, to nije kraj problema za projekt robotaksija Mate Rimca. Naime, za nešto manje od dva mjeseca ova tvrtka morat će pokazati 60 prototipova robotaksija, uključujući razvoj platforme za autonomna vozila i baterijskih sustava te moraju biti obavljena testiranje prototipova i sustava za autonomnu vožnju.

Testiranja u Velikoj Britaniji i Zagrebu

Index je pokušao doznati hoće li u tome uspjeti na vrijeme. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kažu im kako je ‘u tijeku proces izrade i odobravanja verifikacijskih prototipova koji se koriste za testiranje specifičnih tehnologija i sustava vozila‘.

No, zanimljivo je da u Ministarstvu koje vodi ministar Oleg Butković ne znaju koje tijelo uopće odobrava verifikacijske prototipove, no očekuju ih sa zadnjim danom ožujka ove godine, kada je i krajnji rok.

- Testiranja se provode na nekoliko lokacija - u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je smještena partnerska kompanija R&D UK i gdje se nalazi kompleks za testiranje HORIBA MIRA,te u Zagrebu, gdje se odvijaju testiranja i demonstracije autonomne vožnje - kazali su Indexu iz Ministarstva.

Razvili Izraelci, platila EU

Partnerska kompanija koja spominje Ministarstvo osnovao je Rimac u Velikoj Britaniji, i to kao podružnicu hrvatske tvrtke zadužene za robotaksije. Ta kompanija osnovana u Wellesbourneu specijalizirana je za poslove projektiranja, znanstveno-tehničkog inženjeringa i tehničkih ispitivanja i odgovorna je za dovršetak projekta robotaksija koje financira Europska unija sa 179 milijuna eura, i to za aktivnosti vezane uz razvoj vozila i razvoj proizvodne trake.

Rimac je, podsjećamo, već ranije od izraelske tvrtke Mobileye kupio gotov sustav za autonomna vozila, a sada u Velikoj Britaniji dovršava projekt robotaksija i testiranja. Index je pitao, s obzirom na to da EU financira taj projekt, zašto se barem ovaj dio projekta i testiranja ne obavlja unutar Europske unije?

- Većina testiranja bit će napravljena unutar područja Europske unije. Verne, u suradnji s tehnološkim partnerom Mobileyem, trenutačno u Zagrebu provodi testiranja i demonstraciju autonomne vožnje. Dio Verne tima nalazi se u našem uredu u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Wellesbourneu, gdje se odvija i dio testiranja sustava vozila. Ondje se nalazi i jedan od najrespektabilnijih kompleksa za testiranje vozila na svijetu - Horiba Mira - stoji u odgovoru kojeg su dobili od Vernea.

Ne spominje se više 60 prototipova

Kako naglašavaju, tvrtka Project 3 Mobility R&D UK partner je na projektu, a trošak njihove podružnice nije uključen niti pokriven EU financiranjem.

- Taj trošak, kao i većina drugih troškova kompanije, pokriva se iz privatnih investicija, iz 100 milijuna eura prikupljenih sredstava od privatnih investitora - stoji u odgovoru kojeg su dobili iz Vernea. Pitali smo u kojoj je fazi izrada verifikacijskih prototipa kojih bi trebalo biti 60, i to do kraja ožujka, no dobili su ‘kreativan‘ odgovor.

- U procesu smo izrade verifikacijskih prototipova namijenjenih testiranju različitih dijelova, tehnologija i sustava vozila, uključujući aerodinamiku, sustav kočenja, upravljanja, ubrzanja i druge ključne komponente vozila. Proces odobrenja provodi se prema uvjetima koji su definirani u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost - kažu iz Vernea.

U odgovoru ne spominju broj prototipova, no kažu kako je svaki pojedini prototip namijenjen validaciji jednog ili više sustava unutar vozila te svih sustava integriranih u cjelinu.

- Nakon potvrde određenog sustava, izrađuju se preostali prototipovi za druge vrste testiranja - kažu na kraju iz Vernea.

Tko je Gwynne?

No,vratimo se na sad već bivšeg direktora. Gwynne je u rujnu ove godine predstavljen kao stručnjak s više od 30 godina iskustva u automobilskoj industriji. Prije nego što se pridružio Verneu, Gwynne je većinu svoje karijere proveo na vodećim pozicijama u Hondi.

- Gwynne je član Verneovog tima od sredine 2020., a posljednje dvije godine obnašao je dužnost glavnog operativnog direktora tvrtke i direktora britanskog ureda Vernea u Wellesbourneu. Njegovo dragocjeno iskustvo u industriji uključuje upravljanje cjelokupnim opskrbnim lancem i serijsku proizvodnju motornih vozila, odnose s poslovnim klijentima i partnerima, kao i vođenje strateških projekata i multinacionalnih timova, s naglaskom na operativnu i financijsku učinkovitost organizacije - stajalo je najavi.

Index je prije devet dana poslao upit Verneu vezano za testiranje prototipova i sustava za autonomnu vožnju u Ujedinjenom Kraljevstvu te niz drugih detalja, a odgovor su dobili tek danas u popodnevnim satima.

Odgovor je detaljno objašnjavao rad partnerske tvrtke u Velikoj Britaniji, a koju je dugo godina vodio upravo Gwyne. Na naš dodatni upit, ako su već bili toliko detaljni s podacima o britanskoj tvrtki, zašto nisu uvrstili i podatak da je Gwynne otišao, rekli su nam kako je to tek sada iskomunicirano i objavljeno.

Otkazi i zatvaranja

Nedavno smo pisali o tome da su Snježana Miliša i Matija Renić, bivši vodeći inženjeri Bugatti Rimca, napustili tvrtku i osnovali Merlin Hat, startup koji povezuje investitore i startupove. Cilj im je olakšati ulaganja u tehnološke projekte te smanjiti jaz u komunikaciji između inovatora i ulagača te su trenutno fokusirani na razvoj ideje, a Renić će do kraja ožujka postupno prebaciti fokus s Rimca na novu tvrtku.

Također, Rimac Technology najavio je da će zatvoriti svoj splitski ured do 30. lipnja zbog niske iskorištenosti prostora, no ostaje prisutan u Splitu, potvrđeno je Indexu. Zaposlenicima će se omogućiti rad na daljinu ili preseljenje u Zagreb uz financijsku potporu. Unatoč zatvaranju ureda, Rimac i dalje obećava rast i navodno će zaposliti još 300 ljudi ove godine.