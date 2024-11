Grupa Triglav u prvih devet mjeseci 2024. uprihodila 124,7 milijuna eura, do 2030. planiraju udvostručiti prihode

Grupa Triglav ostvarila je u prvih devet mjeseci ove godine poslovni rezultat od 124,7 milijuna eura prije oporezivanja, priopćili su danas iz te kompanije dodajući da bilježe i neto dobit u iznosu od 106,8 milijuna eura, za razliku od prošlogodišnjeg gubitka od 9,6 milijuna eura.

Ukupan opseg poslovanja Grupe dosegnuo je 1.305,4 milijuna eura, što je četiri posto manje nego prethodne godine. Međutim, uzimajući u obzir utjecaj gubitka premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji, zabilježen je rast od osam posto. Na kraju trećeg kvartala Grupa je potvrdila svoju procjenu da će godišnji poslovni rezultat prije oporezivanja za 2024. iznositi između 130 i 150 milijuna eura, uključujući i naknadu dobivenu od države, navode u priopćenju.

Matično društvo Grupe, Zavarovalnica Triglav, ostvarila je poslovni rezultat prije oporezivanja od 75,5 milijuna eura, što je značajan rast u odnosu na prošlogodišnjih 11,5 milijuna eura. Neto dobit iznosila je 64,1 milijuna eura, što je također znatno više od 9,6 milijuna eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.

– Ove godine ostvarili smo izvanredne rezultate u svim segmentima poslovanja. S obzirom na očekivane uvjete do kraja godine, ponovno potvrđujemo da ćemo premašiti prvotne godišnje planove te ostvariti rezultat prije oporezivanja u rasponu od 130 do 150 milijuna eura – izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Grupa Triglav ostvarila je gotovo dvije trećine devetomjesečnog rezultata prije oporezivanja u segmentu poslovanja osiguranja, koji je iznosio 79,2 milijuna eura (u istom razdoblju prošle godine -35,6 milijuna eura). Segment Imovina ostvario je rezultat od 53,0 milijuna eura, za razliku od prošlogodišnjeg negativnog rezultata od -19,6 milijuna eura, uzrokovanog velikim štetama zbog ekstremnih vremenskih nepogoda i inflatornih pritisaka.

– Dobri rezultat iz segmenta Imovina ove godine rezultat je povećanog opsega poslovanja i učinaka ranijih povećanja premijskih stopa. Osim toga, postignuto je 29 posto manje šteta nego u istom razdoblju prošle godine, a poduzete su i različite mjere u području rizika osiguranja. Poslovni rezultat iz segmenta Život porastao je za šest posto u odnosu na prošlu godinu, dosegnuvši 13,4 milijuna eura, dok je segment Zdravlje, nakon prošlogodišnjeg gubitka, ove godine ostvario 12,8 milijuna eura. Na ove rezultate utjecali su i jednokratni efekti, posebno naknade primljene od države za dopunsko zdravstveno osiguranje – izjavio je član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc.

42 posto manje obračunatih šteta

Poslovni rezultat koji se odnosi na investicijski dio poslovanja udvostručio se u odnosu na prošlu godinu, dosegnuvši 37,5 milijuna eura. Poslovni rezultat iz ne osiguravajuće djelatnosti porastao je za 18 posto, na 8,0 milijuna eura, a uglavnom proizlazi iz upravljanja imovinom klijenata u zajedničkim fondovima i individualnog upravljanja.

Nadalje, iz ove kompanije tvrde da su obračunate štete iznosile 480,7 milijuna eura, što predstavlja pad od 42 posto u odnosu na prošlu godinu. Procijenjena vrijednost šteta uzrokovanih prirodnim masovnim štetnim događajima u prvih devet mjeseci ove godine bila je 42,0 milijuna eura, što je u skladu s razinama iz prethodnih godina.

Operativni troškovi, zajedno s ostalim pripadajućim rashodima osiguranja Grupe Triglav, porasli su za pet posto i iznosili su 327,3 milijuna eura. Troškovi rada, koji su iznosili 150,2 milijuna eura, činili su najveći udio od 44 posto u operativnim troškovima, dok su troškovi pribavljanja osiguranja, koji su iznosili 79,4 milijuna eura, zabilježili najveći rast od 18 posto. Na njihov porast utjecao je povećan opseg poslovanja na tržištima izvan Adria regije te povećana prodaja putem vanjskih kanala.

Kombinirani omjer za segmente Imovina i Zdravlje iznosio je 92,5 posto te je primjetno značajno poboljšanje u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 105,2 posto. Profitabilnost novog poslovanja u segmentu Život, koja je iznosila 13,7 posto, ostala je na istoj razini kao i prošle godine. Drugi sveobuhvatni prihod bio je nizak, što je rezultat usklađivanja dospijeća financijskih ulaganja i obveza, te je iznosio 3,2 milijuna eura, dok je prošle godine iznosio 16,8 milijuna eura. Godišnja profitabilnost kapitala, zahvaljujući visokom rastu neto dobiti, iznosila je 15,6 posto, dok je prošle godine bila negativna.

Ukupna sredstva u upravljanju Grupe na kraju trećeg kvartala iznosila su 5.630,1 milijuna eura, što je porast od 16 posto u odnosu na kraj 2023. godine. Od tog iznosa, tvrtke Grupe upravljala su vlastitim sredstvima, sredstvima osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja te financijskim ulaganjima iz financijskih ugovora, u ukupnom iznosu od 3.803,7 milijuna eura, što je 12 posto više nego na kraju prošle godine. Sastav ovog portfelja ostao je uglavnom nepromijenjen u odnosu na kraj prošle godine. Profitabilnost financijskih ulaganja Grupe, isključujući ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, porasla je za 1,3 postotna boda u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosila je 3,1 posto.

Usvojen plan za sljedeću godinu

Osim objave poslovnih rezultata, Grupa Triglav usvojila je i plan za 2025. godinu te nadogradila strategiju do 2030. godine s ciljem daljnjeg razvijanja profitabilnog, sigurnog i održivog poslovanja. Za 2025. godinu predviđa ostvarivanje poslovnog rezultata prije oporezivanja u rasponu od 130 do 150 milijuna eura (s neto poslovnim rezultatom između 100 i 120 milijuna eura). Strateški cilj Grupe je udvostručiti taj rezultat do 2030. godine, s planiranim iznosom između 250 i 300 milijuna eura. Grupa nastavlja održavati financijsku stabilnost i kapitalizaciju unutar ciljanih raspona te teži biti stabilna, sigurna i profitabilna investicija za svoje investitore.

– Do 2030. godine cilj nam je postići poslovni rezultat prije oporezivanja između 250 i 300 milijuna eura, čime bismo udvostručili planirani rezultat za 2025. godinu. Naša ambicija je ostati profitabilna, stabilna i sigurna investicija za dioničare, zbog čega smo postavili visoke ciljeve u pogledu rezultata, rasta poslovanja i tržišnog položaja – rekao je predsjednik Uprave.

Naglasili su i da ostaju fokusirani na profitabilno, sigurno i održivo poslovanje te da za 2025. godinu planiraju ostvariti poslovni rezultat prije oporezivanja između 130 i 150 milijuna eura (neto poslovni rezultat između 100 i 120 milijuna eura). Njihova strateška ambicija za 2030. godinu je postići poslovni rezultat prije oporezivanja u rasponu od 250 do 300 milijuna eura.

Grupa Triglav planira povećati opseg svog poslovanja, uz istovremeno održavanje geografske i proizvodno-uslužne diversifikacije te će raditi na jačanju svog udjela na tržištima izvan Slovenije. Očekuje se da će ukupno poslovanje u 2025. godini premašiti 1,8 milijardi eura, dok Grupa ima ambiciju do 2030. godine postići opseg između 2,5 i 3 milijarde eura. Grupa također nastoji povećati sredstva pod upravljanjem, s ciljem da u 2030. godini ta sredstva premaše 10 milijardi eura. Ambiciozan organski rast bit će nadopunjen aktivnostima preuzimanja, ukoliko se ukažu odgovarajuće prilike.

Ambicija Grupe je isplatiti dioničarima približno 400 milijuna eura dividendi u razdoblju od 2025. do 2030. godine, u skladu s politikom dividendi, pri čemu će održati ciljanu adekvatnost kapitala i osigurati uvjete potrebne za svoj rast i razvoj.