Igor Stažić, Branko Kuzele i Matija Lovrec pokreću televiziju TV1

Iako je već razrađeni projekt tek u fazi traženja zainteresiranih ulagača, Digital Takeover predao je Agenciji za elektroničke medije ponudu za dobivanje nacionalne televizijske koncesije

Agenciji za elektroničke medije stigle su samo dvije ponude na nedavnu objavu o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti medijske usluge televizije na nacionalnoj razini. Prvu je ponudu dala Nova TV, kojoj vrijedeća koncesija uskoro istječe, a drugu tvrtka Digital Takeover, čiji je vlasnik dugogodišnji novinar i pokretač više medijskih projekata Igor Stažić, a sad i projekta osnivanja nove nacionalne televizije pod nazivom TV1. Osim Stažića, jezgra su projekta još prekaljeni televizijski novinari i urednici Branko Kuzele i Matija Lovrec.

Osnovna ideja koja stoji iza projekta sažeta je u dvije riječi: profesija profesionalcima! Projekt TV1 fokusira se na vrhunski informativni program, društveno odgovorne sadržaje i kulturnu raznolikost, ali, naravno, i na zabavne sadržaje.

– Ne želimo dopustiti da najkvalitetniji novinari, televizijski djelatnici, medijski lumeni završavaju na cesti, nerijetko odlazeći u totalno marginalne profesije. Sve su to ljudi koji znaju biti korektiv društva i zato je nesaglediva šteta to što rade mnogi kreatori medijskog prostora u nas. Zato smo okupili vrhunske znalce koji slijede najviše moguće standarde. I to ne samo kao novinari i urednici nego i kao vrsni menadžeri, uspješni i dokazani poslovni ljudi, poduzetnici, umješni autori koji u svakodnevnoj praksi i životu ostvaruju zapažene rezultate. Već u ovom trenutku nije nam problem napraviti autorski informativni program i dulji od postojećih televizija s nacionalnom koncesijom – iznosi Stažić.

Dosadašnji dio projekta TV1 financirao je sâm Stažić, a sada je na redu traženje zainteresiranih ulagača u projekt, i to mnogo njih. Ideja je okupiti zainteresirane ljude iz struke te iz drugih biznisa te tvrtku Digital Takeover iz d. o. o.-a pretvoriti u d. d. Potencijalnih ulagača, ističe Stažić, već ima, iako su neki još oprezni.