Ivan Burazin otišao iz Infobipa i pokrenuo novi startup

S današnjim danom Ivan Burazin, direktor za developersko iskustvo u Infobipu te osnivač konferencije Shift koju je Infobip preuzeo 2021. godine, nakon gotovo tri godine rada u prvom hrvatskom jednorogu odlazi u startup vode. Točnije, vraća se startup svijetu, budući da je prije nego što je došao u Infobip osnovao i deset godina vodio startup Codeanywhere, koji će se sada postupno gasiti, a tim će sada biti sto posto fokusiran na novi startup imena Daytona.

Daytona je, naime, inovativna razvojna platforma koja nudi sigurna i skalabilna razvojna okruženja za ubrzanje razvoja u tvrtkama. Poduzećima je na raspolaganju kao sigurna i fleksibilna alternativa GitHub Codespacesu za upravljanje razvojnim okruženjima. Daytonu je kreirao iskusan tim iza Codeanywherea, pionira integriranog razvojnog okruženja u oblaku.

– Daytona je nastala iz jednog dijela Codeanywherea. Tako da nisu isti prozivod, ali targetiraju sličnu skupinu korisnika – pojašnjava Burazin, suosnivač i glavni izvršni direktor Daytone.

Kako je opisao za Lider, svatko tko pokrene startup nada se da će upravo njegov biti sljedeći jednorog, pa tako i tim iza Daytona. Uz Burazina, osnivači Daytone su Vedran Jukić, glavni tehnički direktor, te Goran Draganić, glavni arhitekt. Originalni je to tim iza Codeanywherea, a imaju više od 30 godina kombiniranog iskustva u izgradnji alata za developere i cloud rješenja.

– Amerikanci bi rekli ‘the stars have aligned‘, odnosno viziju koju smo imali s našim prvim startupom Codeanywhere, a to je da se pomogne developerma da budu učinkovitiji koristeći cloud, napokon možemo ostvariti. Naravno, ovo nije isti prozivod, dosta je drugačiji, no tehnologija, kupci, pa i investirori su sada svi tu i spremni. A s našim iskustvom u toj industiji jednostavno nismo mogli odoljeti prilici – kaže Burazin.

Središnja inovacija Daytone su standardizirana razvojna okruženja (eng. Standardized Development Environment, SDE) koja objedinjuju iskustvo razvojnih inženjera. Čak i prije službenog pokretanja Daytona je već privukla pažnju i poslovanje kupaca iz industrija poput zrakoplovstva, bankarstva i telekomunikacija, a nekoliko tih kupaca se nalazi na cijenjenom popisu Fortune 500.

No iako službeno odlazi s mjesta direktora za developersko iskustvo, Burazin će, kao jedan od osnivača Shift konferencije, ostati u Infobipu kao savjetnik u organizaciji konferencije. Na njegovo mjesto u Infobipu dolazi Nikola Pavešić, dosadašnji čelni čovjek startup programa Infobip Startup Tribe. Pavešić će u Infobipu nastaviti voditi odjel za startupove, a od Burazina će preuzeti vodstvo odjela za developersko iskustvo.