Iznad svih očekivanja: Hrvatska u komercijalizaciji AI-ja među najboljima na svijetu

AI scena u Hrvatskoj je dinamična i brzo raste, ne samo u Zagrebu nego i u Splitu, Osijeku i Rijeci

Od europskih zemalja ispred nas su samo Velika Britanija, Njemačka i Francuska

No koliko smo dobri u komercijalizaciji, toliko smo loši u državnoj strategiji

Hrvatska je na desetom mjestu u svijetu u komercijalizaciji umjetne inteligencije, pokazali su to podaci istraživanja The Global AI Index 2024, koje uspoređuje 83 zemlje prema njihovoj razini implementacije, inovacija i ulaganja u ovu disruptivnu tehnologiju. U ukupnom poretku Hrvatska je na 44. mjestu s ukupno 8.95 bodova. No, usporedbe radi, prvorangirane Sjedinjene Američke Države broje maksimalnih 100 bodova, a drugoplasirana Kina svega 53 boda. Zatim slijede Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Južna Koreja, Njemačka, Kanada, Izrael te Indija.

Bolji nego u nogometu

Kako je u svojoj objavi na LinkedInu naveo Davor Aničić, direktor tvrtke VelebitAI, to znači da smo prema ovom kriteriju bolji nego u nogometu, gdje smo trenutno na 12. mjestu u svijetu, prema FIFA-inoj rang listi.

– Ovo govori o impresivnom broju AI startupova u zemlji, s visoko kvalificiranim kadrom i rastućim investicijama. Jedan od ključnih aktera je CroAI, Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju, AI i deeptech inkubatori kao što su BIRD Incubator i Nuqleus, ali prije svega uspješne domaće tvrtke u području umjetne inteligencije kao što su Photomath, kojeg je prošle godine preuzeo Google, Microblink, Visage Technologies, Mindsmiths, Solvership, Pythagora, Atomic Intelligence, Robotiq, Aether-Signum, Codeasy, VelebitAI i mnoge druge – objašnjava Aničić.

Prema njegovom mišljenju, za ovakav nadasve neočekivano dobar rezultat za Hrvatsku ponajviše je zaslužna Googleova akvizicija Photomatha, a Aničić ukazuje i na činjenicu da su nama susjedne zemlje Slovenija, Srbija i Mađarska po komercijalnoj metrici Global AI Indexa daleko iza nas. Međutim, smtra da postoji još mnogo prostora za napredak.

– Hrvatska se nalazi na solidnoj 44. poziciji sveukupno, a po talentu na 45. mjestu. AI scena je dinamična i brzo raste, ne samo u Zagrebu nego i u Splitu, Osijeku i Rijeci no svakako ima mjesta za napredak, posebno u svim komponentama bliskim državi s obzirom da smo u segmentu državne strategije tek na 79. mjestu – napominje Aničić.

Najgori u državnoj strategiji

Dražen Oreščanin, koji je u hrvatski AI ekosustav uključen kroz tvrtke Solvership (bivša Poslovna inteligencija) i Legit, BIRD Inkubator te kao član Upravnog odbora CroAI-ja, priznaje da je ugodno iznenađen ovim podacima, pogotovo zato što su iza Hrvatske po komercijalizaciji ostali Japan, Finska, Švicarska, UAE, Švedska, Australija.

– Od europskih zemalja ispred nas su samo Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Ne bih bio iznenađen plasmanom između 20. i 30. mjesta, ali ovo je ipak iznad svih očekivanja. Budući da je Hrvatska prilično mala država, ovo je odličan rezultat, a pogotovo zato što je u svim drugim segmentima istraživanja Hrvatska između 45. i 62. mjesta. Najgore smo prema očekivanju prošli u segmentu strategije vlade gdje smo na diobi 79. mjesta od 83 države koje su bile u istraživanju. Iza nas su samo Armenija i Slovačka. Otprilike bi se moglo reći da koliko je privatni sektor dobar u komercijalizaciji, toliko je javni sektor loš u strategiji – kaže Oreščanin.

Objašnjava da smo prilično dobri i u podacima o broju kompanija, startupova i jednoroga koji se bave AI-jem, investicijama fondova u AI kompanije te akvizicijama AI kompanija, ukupno i u odnosu na BDP koji je u Hrvatskoj prilično nizak.

– Kad sve zbrojim, drago mi je da se rezultati našeg rada vide, a posebno mi je drago da sam i ja osobno tome pridonio – ističe Oreščanin.

U mjesec dana 15 milijuna dolara

– Svi znamo za naše jednoroge kao što su Rimac Technology i Infobip, i nevjerojatnu priču o Photomathu, ali vidjeti tako jaku poziciju u komercijalnoj umjetnoj inteligenciji samo pokazuje koliko je naša zajednica povezana. Od inženjera do proizvodnih timova, kreativaca do zakonodavaca i marketinških stručnjaka do odvjetnika - spojili smo nemoguće i sada vidimo rezultate – komentirala je Martina Silov, predsjednica CroAI udruge, napominjući još bitnih informacija osim najnovijih podataka o komercijalizaciji AI-ja.

– U posljednjih mjesec dana hrvatski startupovi prikupili su impresivnih. SplxAI prikupio je 1,8 milijuna eura za razvoj AI platforme za otkrivanje ranjivosti, All eyes on screens ( AEOS ), AdTech startup, ranije poznat kao AdScanner, osigurao je Seriju B od 10 milijuna eura, Turneo, startup za turizam koji se fokusira na iskustveni turizam prikupio je 2 milijuna eura, a Legit je osigurao 650 tisuća eura za unapređenje rješenja za zaštitu podataka. Bilo da se radi o oglašavanju, sigurnosti ili turizmu, svi dijele isti temelj – umjetnu inteligenciju. I ne radi se samo o komercijalnom uspjehu – hrvatski startup SeaCras Svjetski gospodarski forum proglasio je jednim od pet najboljih globalnih inovatora u održivom plavom gospodarstvu. Hrvatski ekosustav umjetne inteligencije i tehnologije dokazuje da kada se zajednica okupi, možemo postići nevjerojatne stvari – zaključila je Silov, naglasivši da je ovo tek početak.