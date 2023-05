Tržišna kapitalizacija Applea veća od gotovo bilo koje burze na svijetu

Jeste li ikada čuli za Dimensional‘s Matrix Book? Nije ovdje riječ o nikakvoj znanstvenoj fantastici u kojoj Keanu Reeves eliminira negativce, nego se radi o godišnjem pregledu globalnih povrata koji naglašava snagu složenog ulaganja. Fascinantan je to dokument u kojemu možemo pogledati složenu stopu rasta S&P 500 indeksa za svaku godinu od 1926.

Na 74. stranici nalazi se poglavlje o kapitalizaciji svjetskog tržišta dionica, koje navodi tržišnu kapitalizaciju većeg dijela svijeta, zemlju po zemlju. Vjerojatno vas neće iznenaditi činjenica da je SAD globalni lider po vrijednosti burze, točnije, tamošnje bogatstvo od 40 bilijuna američkih dolara je gotovo 60 posto vrijednosti svih dionica u svijetu.

Usporedbe radi, tržišna kapitalizacija Japana iznosi 4.1 bilijuna američkih dolara, Ujedinjenog Kraljevstva 2.6 bilijuna, Kine 2.5 bilijuna i Kanade 2.1 bilijuna. Ne samo da je Apple sa svojih 2.72 bilijuna dolara tržišne kapitalizacije veći od svih 595 tvrtki koje su navedene u Ujedinjenom Kraljevstvu, nego je veći i od svih kompanija u Francuskoj (235 tvrtki) i Indiji (1242 tvrtke).

Apple je dvostruko veći od cjelokupnog njemačkog tržišta dionica, s 255 kompanija. Njemačka je s 1.3 bilijuna dolara tržišne kapitalizacije, na primjer, daleko najveća zemlja u Europi po BDP-u, ali je njezino tržište dionica manje od Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Italije.

Djelomično to odražava činjenicu da je na burzi manje tvrtki nego u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i zato što Njemačka ima tvrtke koje su više orijentirane na vrijednost. Kao rezultat toga, njen tržišni višestruki iznos (cijena koju ulagači plaćaju za profit vrijedan jedan dolar ili euro) znatno je niži od onog u SAD-u.

Bez obzira na to: Apple je veći od cijele britanske burze? Duplo veći od cijele Njemačke? To je zaista nevjerojatno - i to nije sve.

iPhone čini 50 posto prodaje

Od 72 najveće burze u svijetu, samo 11 ima tržišnu kapitalizaciju veću od Appleove. Tržišni udio tvrtke dosegao je 2.72 bilijuna dolara, kao što smo već napomenuli, a cijena dionice također je porasla gotovo 300 posto u posljednjih pet godina.

A kako i ne bi, kad više od dvije milijarde ljudi koristi njegove proizvode, a prema Statisti je druga najprofitabilnija kompanija na svijetu. Apple je promijenio igru u svakom segmentu u koji se uključio, od pojave iPoda 2001. godine pa do zauzimanja prijestolja u svijetu pametnih telefona 2007. pojavom iPhonea. U međuvremenu se pojavio i iPad, Apple Watch i brojni drugi proizvodi koje je tvrtka lansirala.

Zanimljivo je da otprilike 50 posto prodaje Apple ostvaruje prodajom iPhonea, deset posto donose Mac računala, satovi, slušalice i punjači, a sedam posto dolazi od iPada. Appleove usluge također kontinuirano rastu i sada donose gotovo 20 posto tržišnog udjela kompaniji.

Budući da iPhone najviše pridonosi Appleovim prihodima i glavni mu je oslonac, zanimljivo ga je usporediti s konkurencijom. Na primjer, tržišni lider po količini prodaje je Samsung. Međutim, južnokorejski proizvođač djeluje i natječe se u svim cjenovnim segmentima za razliku od Applea koji se bavi isključivo luksuznim pametnim telefonima.

Prema International Data Corporationu (IDC), prosječna prodajna cijena Applea dostigla je granicu od 974 dolara, što je čak trostruko više od Samsunga.