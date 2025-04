Kultura Kombucha: Počeli su 2020. s proizvodom za koji nitko nije znao

Trebalo je imati hrabrosti upustiti se u poduzetnički pothvat na početku pandemije i s tada u Hrvatskoj nepoznatim zdravim napitkom

Kaže se da život piše romane, a takav jedan napisao je i za Kulturu kombuchu. Od odlaska iz Hrvatske na drugi kraj svijeta do povratka i pokretanja tvrtke napravljen je puni krug i priča je krenula u poduzetničkom smjeru. Točnije u smjeru kombuche, zdravog napitka koji nastaje fermentacijom zelenog i crnog čaja te dodavanjem kombuchinih kultura: dobrih bakterija, kvasaca i male količine šećera. Trojica prijatelja od djetinjstva Mario Likar, Roko Romić i Zdravko Džeba uz pomoć Filipinke Almire Tumpap u veljači 2020., uoči koronakrize, odlučili su se na ključan korak i hrvatskom tržištu ponudili tajanstvenu kombuchu. Bilo je na tom putu mnogo brzopletih i nesmotrenih odluka, ali to je škola u kojoj su naučili kako planirati i rasti kao tim i brend. U tome su očito uspjeli: dvije godine zaredom, 2023. i 2024., osvojili su prestižnu nagradu ‘Great Taste Award‘ koju dodjeljuju vrhunski stručnjaci Guild of Fine Fooda u Engleskoj.

U početku – skromno

Sve je počelo iz čiste znatiželje i strasti prema zdravom načinu života, ističe Likar, koji je primijetio dok je živio u Australiji da je kombucha ondje uobičajeno piće, dostupno na svakom koraku. Vratio se u Hrvatsku i s obzirom na to da tu gotovo nitko za kombuchu nije znao, uvidio je poslovnu priliku usprkos tomu što nisu imali iskustva u prehrambenoj djelatnosti i poduzetništvu. Na to se odlučio iako mu se kombucha isprva i nije toliko svidjela, ali poslije je itekako promijenio mišljenje.

– Svi naši profesionalni putovi bili su potpuno drukčiji. Dolazimo iz medicine, elektrotehnike i financija, radili smo u privatnom sektoru, ali nikad nismo vodili vlastiti posao. Povezala nas je želja da stvorimo nešto novo i vrijedno. Počeli smo od nule, istraživali, učili i usavršavali recepturu. Početak je bio izazovan, proizvodili smo ručno i snalazili se kako smo znali – opisuje Likar.

Džeba nastavlja da su novac osigurali iz ušteđevine, potpore obitelji i prijatelja, bez kredita ili vanjskih investicija, te se brojio svaki euro. Bili su svjesni da nemaju prostora za rizične poteze pa su od prvoga dana pametno i promišljeno upravljali troškovima. Proizvodnja je počela skromno, kaže, sve što su zaradili ulagalo se u opremu, sirovine i rast brenda. Ali bez obzira na to što nisu obiteljska tvrtka, dodaje Romić, prava su obitelj koja je radeći zajedno postala i pravi tim.

–​ Almira, koja nam je na početku dala potreban vjetar u leđa, trenutačno je na rodiljnome, a Mario radi u računovodstvenom sektoru kako bi dodatno usavršio financijski dio poslovanja. Zdravko je naš ključni strateg jer vodi poslovanje, brine se za kalkulacije i buduće projekte, a Ivona Džeba radi komercijalne poslove. Ja sam zadužen za prodaju, nabavu i svakodnevnu pomoć u proizvodnji, u koju su uključeni naši vrsni radnici Branko Janić i Adriano Bodiroga kao zaista srce cijelog procesa izrade naše kombuche – iznosi Romić.

Jedinstveni okusi

Zagrebačka Kultura kombucha ima četvero zaposlenih te uskoro planira povećati njihov broj. Do sada su se, prema Likaru, snalazili uz dobru organizaciju, fleksibilnost i veliku pomoć prijatelja i obitelji, koji su često uskočili kada je bilo gusto. Takva je potpora svakako neprocjenjiva, ali jasno im je da dugoročno rješenje leži u jačanju tima, a s obzirom na to da je život sve skuplji, nastoje povećavati plaće u skladu s mogućnostima i rastom poslovanja.

Romić ističe da njihova ponuda uključuje kombuchu u limenkama s tri popularna okusa, od bobičastog voća, spoja metvice i limete te limuna i matičnjaka, dostupna u maloprodaji i kanalu HoReCa (hoteli, restorani i kafići). Maloprodaji je namijenjeno i obiteljsko pakiranje (family pack) staklenih boca od 0,75 ml u okusima pure (originalni okus) i bobičasto voće. Svi su proizvodi prirodni, navodi Romić, bez konzervansa i zaslađivača, bogati probioticima i enzimima koji podržavaju zdravlje probavnog i imunološkog sustava.

– Naša je najveća inovacija pristup proizvodnji kombuche kod koje upotrebljavamo samo najkvalitetnije, prirodne sastojke i jedinstvene kombinacije okusa......

