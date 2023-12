Ljubljanski ECM Partners kupio Novi Vinodolski Resort za 45 milijuna eura

Slovenska investicijska tvrtka ECM Partners koja upravlja portfeljem York Capitala u našoj regiji kupila je Novi Vinodolski Resort za otprilike 45 milijuna eura, objavio je Veraltis Asset Management na LinkedInu.

Riječ je o prvom luksuznom resortu u Hrvatskoj koji je od 2019. godine bio dio najveće svjetske grupacije hotela, Wyndham Hotels and Resorts. Kompleks se sastoji od hotela sa 160 soba i 330 apartmana, a investicija je zaključena prošlog ponedjeljka.

- Nakon preoblikovanja i repozicioniranja, Resort će biti u dobroj poziciji da iskoristi sve veći apetit svojih glavnih europskih klijenata za rezidencijama više klase. Resort pruža priliku u predsezoni za povećanje cjelogodišnje popunjenosti i kapaciteta za generiranje prihoda, posebno zahvaljujući jednom od najvećih wellness sadržaja u regiji i njegovim MICE opcijama.

ECM ima jaku pozadinu u ugostiteljstvu nakon što je bio snažno uključen u sektor kroz provođenje uspješnog preokreta grupe Sava, najveće ugostiteljske grupacije u Sloveniji i DZS-a, koji je posjedovao neka od najvećih spa/wellness odmarališta u zemlji. Vrlo smo aktivni i u Hrvatskoj, gdje smo restrukturirali i repozicionirali turističko naselje u apartmane za uslužno stanovanje u Zadru - napisao je na LinkedInu Kruno Santini, šef ECM Adrije.

Njihova strategija upravljanja imovinom temelji se na planu preokreta koji će dodati vrijednost imovini kroz potpuno rebrendiranje i opsežna kapitalna ulaganja u hotelsku i rezidencijalnu komponentu s ciljem da resort postane jedan od prvih brendiranih rezidencijalnih nekretnina na obali Jadrana, objavio je Savvas Liasis, predsjednik Upravnog odbora tvrtke.

Inače, prihodi slovenskog ECM Partnersa eksponencijalno rastu iz godine u godinu, s obzirom da su 2020. iznosili 2,4 milijuna eura, 2021. 4,2 milijuna eura, a 2022. godine čak 11,81 milijuna eura s neto dobiti od 6,4 milijuna. Tvrtka broji desetak zaposlenih, a bavi se akvizicijama na području srednje i jugoistočne Europe.

Ljubljansku su tvrtku u ovoj transakciji savjetovali Colliers, Buterin&Partners, RED PLOT i E&Y.

- Ova transakcija dodatna je potvrda snažnog interesa investitora za turistički sektor u Hrvatskoj, što ulijeva povjerenje za budućnost sektora i dizanje kvalitete ponude - istaknula je Vedrana Likan, direktorica Colliersa.

Pravne zavrzlame

Podsjećamo, više od devet godina trajao je postupak predstečajne nagodbe nad tvrtkom Hoteli Novi, uz koju se vezao bivši Novi Resort, a danas Wyndham Grand Resort kraj Novog Vinodolskog. Riječ je o zaista zamršenom spletu pravnih borbi i akrobacija kojima se od proljeća 2013. godine, kada je formalno otvoren postupak predstečajne nagodbe za ovu tvrtku, svih ovih godina punio ovaj spis i otezao postupak, objavio je Novi list.

Ne čudi, jer su ogromni ulozi u igri – pored onih 15 hektara na kojima su izgrađeni objekti i sadržaji ovog turističkog resorta, Hoteli Novi vode se kao vlasnik još gotovo 150.000 četvornih metara neizgrađenog zemljišta. Riječ je, dakle, o kompleksu koji se prostire na gotovo 300.000 četvornih metara na crikveničko-vinodolskoj rivijeri.

Cijeli kompleks od gotovo 30 hektara je, prema zadnjim informacijama, opterećen založnim pravom. Hipoteke bivše Hypo banke i njezinih pravnih slijednika ugovorima o ustupu potraživanja danas su u rukama B2 Portfolia, koji se vodi kao glavni založni vjerovnik nad cijelim područjem resorta u Novom Vinodolskom. Stalne promjene su i u vlasničkoj strukuri Hotela Novi. Nekadašnje tvrtke-suosnivači, kao što je Lir, Bijela kuća, i Sky Consulting, završile su u stečaju, dok se prije nekoliko godina kao suosnivač upisala tvrtka Hoteli Novi Zagreb, sa sjedištem u Luksemburgu.

Kako doznajemo od anonimnih izvora, stvarni vlasnik je od 2006. godine do prošlog ponedjeljka bio Bruno Orešar, a mijenjali su se samo založni vjerovnici. Krenulo je s tadašnjom Hypo bankom, Bavarskom Landesbankom, nakon čega preuzima HETA do 2018. godine kada potraživanje kupuje B2 Portfolio, tvrtka kćer B2 Capitala koja je bila založni vjerovnik do prošlog tjedna.

S ovrhom je sva imovina prebačena u tzv. special purpose vehicle (SPV), a kada se ona provela do kraja, omogućena je akvizicija bez ikakvih pravnih rizika. Na javnoj dražbi je kompleks preuzeo B2 Portfolio, a sada ga je i službeno preuzeo slovenski ECM Partners.