Luksuzni hoteli Stories izdvojili se iz HGK i postali Impresia

Naziv i brend domaćeg lanca luksuznih hotela Stories odlazi u povijest, od sad će grupacija od ukupno 17 hrvatskih hotela djelovati pod novim brendom i nazivom Impresia, i to u proširenom sastavu u koji su ušla čak dva hotela pulske grupacije Arena Hospitality Group, zagrebački art‘otel i Grand Hotel Brioni. Rebrending je nastavak lani započetog procesa izdvajanja Udruge jedinstvenih hrvatskih hotela iz okrilja Hrvatske gospodarske komore, odakle su krenuli 2018. godine, potvrdio nam je na današnjem predstavljanju novog brenda Nenad Nizić, predsjednik Udruge.

- Udruga Stories pokrenuta je kao rezultat našeg djelovanja u okviru Sektora turizma u HGK kao grupacija luksuznih hotela s ciljem zajedničke promocije i plasmana na tržištu, no s vremenom je dovoljno ojačala da može nastaviti i samostalno. Tako mi još od sredine prošle godine nemamo veze s HGK - pojasnio je za Lider Nizić, inače vlasnik splitskog hotela Vestibul.

Novi brend Impresia za udrugu je osmislila agencija Fabular, koja je danas predstavila novi vizualni identitet grupacije u koju ulazi hrvatska hotelska ‘krema‘. Kako je poznato, u grupaciji su između ostalih i San Rocco, Meneghetti, Isabella Valamar Resort, Maistrin Adriatic, splitski Vestibul i briig, Lešić Dimitri Palace s Korčule, dubrovački Pucić Palace.

Svi ovi hoteli posluju kao nezavisni hoteli s vlastitim upravljanjem i svatko ima svoju priču, a istovremeno su u članstvu različitih vodećih svjetskih udruženja kao što su Small Luxury Hotels, Virtuoso ili Relais & Châteaux. Neslužbeno saznajemo da je dio hotela iz grupacije krenuo i sa suradnjom s novom svjetskom grupacijom Internova. Udruga je postala i članica udruženja XO Private koja okuplja i agente i hotele, i s njima će hrvatski hoteli sad putovati po raznim svjetskim sajmovima. Ovakva udruživanja i partnerstva za nezavisne hotele su puno isplativiji od ulaska u svjetske hotelske lance i potpisivanja ugovora o upravljanju, jer im je jeftinije i ostaje im nezavisnost poslovanja.

Ipak, cilj i ove grupacije je da hoteli unutar Impresie imaju slične standarde koje gosti, a radi se o gostima visoke platežne moći, prepoznaju i njima se vraćaju. Najizdašnije emitivno tržište za Impresiu su Amerikanci i Britanci, no pandemija je pokazala da su zanimljivi i europskom tržištu, od Češke do Njemačke.

Uz Arenine hotele u sastav Impresie su sada ušli i šibenski Armerun i nedavno otvoreni Emotheo Heritage Hotel u Imotskom. Novost u grupaciji je što su smanjili ograničenja broja soba, pa tako 25 posto hotela koji imaju neku svoju priču mogu imati više od 70 soba, što je uveo i Small Luxury Hotels.

Direktor novog zagrebačkog hotela art‘otel, Tomislav Korošec, pojasnio je zašto se i ovim Areninim hotelima, iako već posluju pod jakim brendovima na međunarodnom tržištu, isplati biti dio grupacije Impresia.

- Iako smo već dio globalnih brendova Park Plaza i Radisson, prisutnih na europskom i svjetskom tržištu, odlučili smo da naša dva manja hotela uključimo u ovu grupaciju, da bismo dobili dodatni kanal za promociju. Mi definitivno imamo što tražiti u grupaciji s obzirom na goste koje privlače ovi hoteli. Tu ne govorimo o nekim prevelikim brojkama, no to je posebna niša koja nam je zanimljiva, to su gosti koji znaju što traže. Cilj nam je da se udružimo i da nudimo sličan standard, da među nama svima postoji neka poveznica kvalitete, kad gost ode iz Hrvatske da kaže Wow, gdje god sam bio, to je to - kaže Korošec.