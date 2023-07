Marko Kornfeld (Alfatec Group): Želimo proširiti prisutnost na tržištima EU i izvan nje kako bismo dosegnuli nove mogućnosti razvoja

Zahvaljujući Chat GPT-ju umjetna inteligencija postala je razvikana svjetska tema, no njome se posljednje tri godine bavio i zagrebački Alfatec razvijajući pojačano svoju platformu Elarion. Platforma je utemeljena na umjetnoj inteligenciji, strojnom učenju, natural language processingu kao srži tvrtkinih rješenja za analizu teksta, zatim na analizi sentimenta koja otkriva namjere i značenja izgovorenih riječi govornika ili napisanoga teksta, na prepoznavanju predmeta i objekata na slici ili videu te geoprostornoj analizi s oznakom vremena.

Elarion je postojana platforma koja pruža rješenja prilagođena gotovo svim djelatnostima. Direktor Alfatec Groupa Marko Kornfeld ističe da su se najviše posvetili financijskoj i hotelijerskoj djelatnosti, maloprodaji, distribuciji, proizvođačkim tvrtkama i telekomima. U razvoju platforme Alfatec se koristio najboljim svjetskim tehnologijama kao što su Python, Angular ili AWS.

Ambiciozni planovi

Alfatec Elarion Hospitality primjer je prilagođenoga cjelovitog rješenja namijenjenoga hotelijerskoj industriji. Njegovi moduli, kaže Kornfeld, prate zadovoljstvo korisnika, uspoređuju cijene s konkurencijom na tržištu te prate primjedbe i zadovoljstvo gostiju tijekom i nakon boravka u objektu. Hotelima se tako omogućuje povećanje popunjenosti kapaciteta, vjernost gostiju te unaprjeđenje usluge, a gosti u svakom trenutku mogu biti u vezi s hotelom ili kampom, naručiti poslugu u sobu, prijaviti probleme ili ocijeniti uslugu i smještaj.

– Imamo ambiciozne planove za 2024. godinu koji uključuju rast u svim dijelovima našeg poslovanja. Želimo proširiti prisutnost na tržištima Europske unije i izvan nje kako bismo dosegnuli nove klijente i nove mogućnosti razvoja – najavljuje Kornfeld.

Ističe da su nakon osnivanja nekoliko ključnih odjela rast i širenje Alfatec Groupa bili nezaustavljivi. Odjel za baze podataka bio je jedan od prvih. Alfatec se usmjerio na bazu podataka​ Informix, koja se pokazala vrlo pouzdanom, postojanom i skalabilnom za pohranu podataka.

– U odjelu IT sigurnosti pružamo napredna rješenja za enkripciju podataka, procjenu ranjivosti i nadzor nad IT sustavima, uređajima za pohranu kriptoključeva i slično. U tom području surađujemo s renomiranim svjetskim proizvođačima kao što su Thales, Entrust ili Qualys, osiguravajući tako najvišu razinu sigurnosti IT sustava klijenata. Odjel za poslovnu analitiku, koji smo osnovali 1999., razvija rješenja koja klijentima omogućuju prikupljanje podataka iz različitih internih i eksternih izvora. Ti se podaci konsolidiraju i obrađuju radi izrade poslovnih izvještaja. To nam je omogućilo da se usredotočimo na pružanje naprednih analitičkih rješenja za klijente. Prije jedanaest godina osnovali smo Odjel za istraživanje i razvoj te počeli izrađivati vlastite proizvode, odnosno samostalno razvijati inovativna rješenja i unaprjeđivati ponudu. Daljnji važan korak dogodio se 2015. kad je moj otac Drago Kornfeld prenio vođenje tvrtke na mene, što je osiguralo kontinuitet i nastavak uspješna poslovanja. Četiri godine poslije ostvarili smo svoj prvi projekt za internacionalizaciju poslovanja, koji sufinancira EU, i tako omogućili širenje na međunarodno tržište i uspostavljanje suradnje sa stranim partnerima – opisuje Kornfeld.

Ulaganje u IT i kibernetičku sigurnost danas je iznimno važno, naglašava, pa su i tvrtke sve svjesnije da je ulaganje u rješenja za IT sigurnost nužnost, a ne luksuz.

Ukorak s promjenama u IT-u

Alfatec je prošle godine zabilježio 81-postotni porast prihoda, odnosno uprihodio je 5,773.444 eura, a izvoz mu je porastao za 65 posto. Pri tome je dobit prije kamata, poreza i amortizacije bila 536.000 eura, a profitna marža 9,42 posto, i to zbog velikih investicija. Kornfeld ​uzroke tog uzleta nalazi u povećanju opsega poslovanja, odnosno prodaje na domaćem i stranom tržištu u svim Alfatecovim odjelima, te razvojnim projektima koje sufinancira Europska unija.

– Prije pet godina počeli smo transformirati tvrtku radi iskoraka i spremnosti za daljnji rast. Osim što smo doveli nove stručnjake na menadžerske pozicije i pojačali odjele, usredotočili smo se na dodatne edukacije. Kvalitetna reorganizacija i pomlađivanje bili su ključni potezi za ostvarivanje naše ambicije da budemo brz i važan čimbenik na tržištu. Prošle godine pokrenuli smo osuvremenjivanje tvrtkina identiteta, što je obuhvaćalo novi vizualni identitet i preuređenje ureda. Naša je najvažnija investicija stalno ulaganje u zaposlenike. Lani smo povećali stručni tim za trećinu pa danas imamo više od četrdeset stručnjaka. Plaće smo podignuli za deset posto. To je bila nagrada za trud, rad i doprinos svih zaposlenika, ali i naš način suočavanja s brzorastućom inflacijom. Alfatec Group je prije 33 godine bio skromna obiteljska tvrtka s troje zaposlenih. Moji roditelji Drago i Marijana Kornfeld donijeli su hrabru odluku da napuste svoje menadžerske pozicije u uspješnim tvrtkama. Unatoč tada nesigurnu ratnom razdoblju odlučili su uložiti vlastitu ušteđevinu i krenuti u poduzetničke vode. Kako je tvrtka napredovala, tim se proširivao te smo postupno uveli i profesionalni menadžment. U početku je naš temelj bio prodaja hardvera, no s vremenom smo, prateći tržišne potrebe, postupno uvodili softverska rješenja. Postali smo također partneri najvećih globalnih tehnoloških kompanija poput Thalesa, IBM-a ili SAP-a – iznosi Kornfeld.

Moguće su prijetnje poslovanju, prema Kornfeldovu mišljenju, nedostatak kvalitetna stručnoga kadra, nove gospodarske krize te daljnji nekontroliran porast troškova poslovanja. Misli da je svjetsko gospodarstvo u izazovnu razdoblju jer se krećemo iz krize u krizu – nakon koronakrize nove probleme izazvao je rusko-ukrajinski rat.

