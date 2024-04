Martin Morava (Devōt): Za prestižan rast tvrtke ključna je bila digitalizacija zdravstva

Prošle godine Devōt se našao među 50 IT tvrtki u srednjoj Europi koje najbrže rastu, na 32. mjestu 1000 takvih europskih tvrtki, sedmom u kategoriji europskih IT-a & Softwarea te je najbrže rastuća hrvatska tvrtka. A Devōt je Morava osnovao 2016. u svojoj spavaćoj sobi u Novom Zagrebu. No početkom 2020. počela je suradnja s nekoliko healthtech-tvrtki iz SAD-a i to je bila prekretnica

U studenome se među 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u srednjoj Europi, koje proglašava Deloitte, na četvrtom mjestu našao hrvatski Devōt, s prosječnim rastom od 3232 posto u četiri godine. U ožujku je The Financial Times stavio Devōt na 32. mjesto popisa 1000 najbrže rastućih europskih tvrtki, sa stopom apsolutnog rasta od 3284,7 posto i prosječnom godišnjom stopom rasta od 223,5 posto u razdoblju od 2019. to 2022. godine. U kategoriji IT & Software FT-ova popisa Devōt je sedmi u Europi te je najbrže rastuća hrvatska tvrtka. Osnivač Devōta Martin Morava toliki rast pripisuje ponajprije američkom tržištu, najizazovnijem svjetskom tržištu, na kojem se kalio Devōt od svojih početaka.

Ističe da je kod američkog tržišta prednost to da iako prvo ulazi u krizu, prvo iz nje i izlazi, što mu je iznimno pomoglo u prepoznavanju naznaka krize i pravodobnoj pripremi za nju. U Kanadi je smješten Devōtov potpredsjednik za inovacije koji pokriva Sjevernu Ameriku, a osim u Sjedinjenim Američkim Državama kao svom prvom tržištu, Devōt posluje u Europi i Aziji. U Hrvatskoj urede ima u Zagrebu i Osijeku, u kojem je nedavno otvoren i veći ured.

Plug & play timovi

Morava ključnim za rast tvrtke doživljava digitalizaciju zdravstvene djelatnosti, što je koronakriza znatno ubrzala. Naime, na početku 2020. uspostavio je intenzivnu suradnju s nekoliko zdravstvenih (healthtech) tvrtki iz SAD-a te se prekretnicom pokazala 2021. koja je potvrdila ispravnost Moravine odluke jer je potražnja za njihovim uslugama naglo rasla. Devōtova softverska rješenja su prilagodljiva, pa osim u zdravstvu primjenu nalaze i u financijama, djelatnosti putovanja te umjetnoj inteligenciji. Najčešće se traže rješenja za digitalnu transformaciju poslovanja, upravljanje podacima i analitiku te razvoj aplikacija i platformi.

– Naš jedinstveni razvojni put dodatno ističe našu posebnost na tržištu. Postigli smo ga zahvaljujući našem naglasku na kvaliteti i produktivnosti u radu. Naziv Devōt potječe od engleske riječi devoted, što znači ‘predanost‘, i ta je vrlina ujedno jedna od ključnih u našoj organizaciji. Predanost se očituje u načinu na koji razvijamo dugoročne odnose s klijentima, sudjelujući u njihovim projektima te u pristupu prema zaposlenicima. Bez takve posvećenosti uspjeh na tom tržištu ne bi bio moguć. Naš pristup rješavanju problema pokazao se učinkovit tijekom koronakrize kada se diljem svijeta pojavila potreba za rješenjima u zdravstvenoj djelatnosti. Izdvaja nas i pristup stvaranju potpunih produktivnih timova. To znači da osim programera, naši timovi uključuju product ownera, business analysta, testere te druge ključne uloge poput tehnološkog arhitekta. Ti plug & play timovi uhodani su i spremni za rad, što znači da klijenti ne gube vrijeme na obuku novih timova ili regrutaciju specifičnih uloga. Razvijajući takav model suradnje, omogućavamo svojim klijentima da izbjegnu opterećenje upravljanja dodatnim ljudima – rekao je Morava.

Slijedi umjetna inteligencija

Nadalje, osmišljeno je i inovativno rješenje za digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovanja: interna aplikacija Ante, koja koristeći se umjetnom inteligencijom pomaže Devōtovu odjelu ljudskih resursa i štedi vrijeme. Morava stoga planira daljnje širenje ponude razvojem vlastitih proizvoda i diverzifikaciju tržišta, posebno u smjeru umjetne inteligencije.

– Svjetski trend je umjetna inteligencije te smo u pregovorima o strateškom partnerstvu s renomiranim američkim partnerima kako bismo investirali u nove proizvode. Ponudit ćemo tržištu jedinstvena i visokokvalitetna rješenja, ali o tome više na jesen. No važno je napomenuti da pristupamo umjetnoj inteligenciji kao alatu za optimizaciju i ubrzanje poslovnih procesa, ne kao samostalnom rješenju. Naš produktni tim ujedno trenutačno radi na nekoliko projekata, neki će od njih bit dostupni kao open-source (otvoreno, slobodno) rješenje, a drugi će biti komercijalni. Inače, putem naše usluge product discovery produktni tim sudjeluje u svim fazama projekta za klijente, od inicijalne ideje do stvaranja proizvoda spremnog za tržište. Ključna je product discovery faza. Ako imate tim koji zna što radi, ta će faza donijeti ključne informacije i smjernice za daljnji razvoj. U slučaju da se ta faza zanemari, ciljevi projekta i razvoja proizvoda bit će nejasni, što može dovesti do problema već na početku te gubitka vremena i novca te neusklađenosti tima. Bez product discovery faze postoji opasnost od lošeg iskustva korisnika i neuspjeha proizvoda na tržištu. Često se proizvodi razvijaju bez stvarne potrebe ili jasne usmjerenosti prema krajnjem korisniku, što dovodi do neuspjeha – iznosi Morava.

Klijenti s NASDAQ-a i Fortunea 500

Devōt je Morava osnovao 2016. nakon tri godine života i rada u Kini te isto toliko u Irskoj, gdje je surađivao s tvrtkama koje su imale, kaže, izvrsno posložene inženjerske odjele. Kao inženjer uvidio je potencijal i potrebu za sličnom tvrtkom u Hrvatskoj te se vraća u domovinu i utemeljuje Devōt u svojoj spavaćoj sobi u Novom Zagrebu. No brzo se pojavila potreba za širenjem tima te mu se pridružuju prijatelji Rino Kovačević i Marko Meić-Sidić, koji su tek bili završili fakultet te su i danas zaposleni u tvrtki. Posao je pokrenuo vlastitim sredstvima, ističe, i od tada nadalje financirao se iz operativnog poslovanja tvrtke bez vanjskih ulaganja.

