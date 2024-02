Matija Kopić vraća se u Gideon, a tvrtka ima i novog direktora

Godinu i pol dana nakon što se povukao s čela Gideona, suosnivač te tvrtke i bivši izvršni direktor Matija Kopić najavio je svoj povratak u tvrtku. S obzirom na to da Gideon ima sjedište u SAD-u, Kopić, naime, dolazi na mjesto neizvršnog člana odbora direktora, upravljačkoga tijela za strategiju kompanije, strateško odlučivanje, nadzor menadžmenta te zaštitu interesa svih dioničara.

Kako je sam najavio na svojem LinkedIn profilu, ponovno je ‘u igri‘ te će s timom nastaviti raditi na Gideonovim robotima za utovar i istovar u skladištima, pogonjenima umjetnom inteligencijom. Kopić je za Lider kratko poručio da će u navedenom kapacitetu pomagati Josipu Ćesiću, koji je s početkom 2024. godine postao novi izvršni direktor Gideona, i ostatku ekipe ‘u realizaciji naše višegodišnje poslovne vizije‘.

Podsjećamo, Kopić je u srpnju 2022., također na LinkedInu, naznanio da se nakon pet i pol godina povlači s pozicije izvršnog direktora Gideona ‘zbog osobnih razloga‘. Odlučio je uzeti vremena da se odmori i usredotoči na svoju obitelj, za koju je tada izjavio da su ‘predugo bili u drugom planu‘ dok je on vodio Gideon, opisujući to razdoblje ‘poduzetničkim rollercoasterom‘. No Kopić je tada napomenuo da će nastaviti djelovati u tvrtki kao savjetnik, dok ga je na mjestu izvršnog direktora zamijenio Steve Petrović, dotadašnji direktor proizvodnje.

Gideon je, naime, tvrtka koja proizvodi robote i rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji za skladišta i proizvodne pogone. Tvrtka je nastala kao startup 2017. godine, a danas ju se nerijetko spominje kao jednog od potencijalnih novih hrvatskih jednoroga.

Nova strateška suradnja

A upravo je danas iz Gideona stigla vijest o novoj strateškoj suradnji sa švedskom tvrtkom Toyota Material Handling Europe, koja nudi skladišnu opremu za industriju poput viličara. Naime, s obzirom na to da industrija bilježi značajan rast potražnje za automatizacijom i fleksibilnim robotičkim rješenjima, Gideonov softver za autonomiju bit će ugrađen na Toyotina vozila.

– Stručnost Toyote u razvoju industrijske opreme za rukovanje materijalima te njihova prisutnost na tržištu, u kombinaciji s Gideonovim softverskim rješenjem i fokusom na specifične tehničke probleme, pruža neusporedivu vrijednost za krajnje korisnike – izjavio je novi direktor Ćesić, koji je do sada bio član odbora direktora Gideona, a prije toga i glavni tehnološki direktor.

Gideon je do sada već razvio rješenja za autonomni utovar i istovar kamiona u proizvodnji i skladištima te kolaborativno rješenje za komisioniranje robe u distribucijskim centrima za maloprodaju. Kao prvi rezultat suradnje s Toyota Material Handling Europeom, tijekom ove godine plan je tržištu predstaviti novo autonomno rješenje za proces komisioniranja i pripreme narudžbi za maloprodajnu distribuciju.