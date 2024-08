Mepas Grupa s rastom i u prvom polugodištu, Saponia zabilježila povećanje prihoda od 27,5 posto

Članice Mepas Grupe - Saponia, Koestlin i Kandit, nastavljaju s rastom u prvoj polovici ove godine, zabilježivši rast prometa u odnosu na isto razdoblje lani, unatoč izazovima na tržištu sirovina i značajnom rastu troškova, izvijestili su u petak iz Mepas Grupe.

Deterdžentsko-toaletna industrija Saponia ostvarila je u prvih šest mjeseci rast od 27,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s ukupnim prihodima od 63,1 milijuna eura.

– Takav rast prihoda Saponije dodatno potvrđuje našu vodeću poziciju u industriji te nas potiče na daljnja ulaganja u modernizaciju proizvodnje, ljudske kapacitete, istraživanje i razvoj te razvoj asortimana kojima ćemo osigurati dugoročan i stabilan rast te provedbu ambicioznih poslovnih planova u regiji – izjavio je predsjednik Uprave Mepas Grupe Ivan Grbešić.

Rast prihoda su ostvarile i konditorske tvrtke Koestlin i Kandit - Koestlin je ostvario rast poslovnih prihoda od pet posto, na 13,25 milijuna eura, dok su poslovni prihodi Kandita porasli za 3,2 posto, na 18,79 milijuna eura.

Iako zadovoljan poslovnim rezultatima Grupe, Grbešić navodi da je Kandit prvo polugodište završio s gubitkom od 2,05 milijuna eura, što je rezultat povećanja poslovnih rashoda za 15,7 posto, uzrokovanih rastom cijena sirovina.

– Cijena sirovina je veća šest puta nego prethodne godine, no mjerama za povećanje efikasnosti poslovanja vjerujemo da možemo doći do pozitivnih poslovnih rezultata do kraja godine te da će naši kupci nastaviti uživati u svojim omiljenim proizvodima – istaknuo je.

Također je naveo kako su usmjerenost na operativnu učinkovitost, inovacije i održivi rast Mepas Grupi omogućili da se nosi s izazovima i iskoristi prilike. Grbešić ističe da je Mepas Grupa u prosjeku povećala plaće zaposlenima za 29 posto.

Najavio je daljnje investicije, uključujući preseljenje pogona Saponije u Nemetin te završetak izgradnje 1,6 megavatne fotonaponske elektrane, što će pridonijeti smanjenju troškova poslovanja i povećanju prihoda.