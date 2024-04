Metamorfoza će u 2024. investirati dodatnih 20 milijuna eura u nove Muzeje iluzija

Domaća tvrtka Metamorfoza, koja posjeduje i vodi franšizu Muzeja iluzija, uložit će više od 20 milijuna eura u šest novih muzeja u Europi i SAD-u. Svi će biti otvoreni već ove godine, rekao je za Lider Slaven Kordić, direktor Invera Equity Partnersa, fonda koji posjeduje 65 posto Metamorfoze.

- Za 2025. godinu već počinjemo skupljati novac i mislim da ćemo biti na oko 30 do 40 milijuna eura. Ovisno o tome koliko novca skupimo, toliko brzo rastemo. Potražnja za našim proizvodima apsolutno postoji. U 2024. naš rast dolazi iz Amerike i zapadne Europe, nešto malo i iz Afrike, u 2025. i dalje imamo par lokacija u Americi koje su nam zanimljive kao što su Los Angeles, San Francisco, Nashville i još par lokacija, a s druge strane imamo Dusseldorf, Barcelonu i zapadne europske gradove - rekao je Kordić.

Što se tiče planova za budućnost, Muzej iluzija razmatra lokacije u Australiji i Novom Zelandu, a kad će otvoriti i tamo ovisi samo o tome koliko će brzo skupiti novac za širenje na nove lokacije. U ovom trenutku Muzej iluzija može napraviti 10 muzeja i 15 franšiza, a do kraja godine bi trebali biti blizu 70 otvorenih muzeja diljem svijeta.

- U Muzej iluzija smo investirali 2021. godine, a njegov tempo rasta nam daje razlog da u toj investiciji ostanemo duže od predviđenog. Mislili smo da za njega možemo dobiti 100 milijuna eura, a tu smo ponudu dobili već nakon godinu dana poslovanja. Prilaze nam potencijalni investitori svaki kvartal i pitaju nas što želimo.

U ovom trenutku imamo sjajan tim između Europe i Amerike. Kad smo kupili tvrtku u njoj je radilo pet ljudi, sad nas je 100 u Hrvatskoj i preko 500 u Americi. To je bio veliki zadatak za menadžment. Da prebaci istu emociju na drugi kontinent. Dva su to kompletno različita tržišta i kulture, ali naši dečki su napravili stvarno sjajan posao. Osnivači Tomislav Pamuković i Roko Živković i dalje su u tvrtki, i dalje sjajno surađujemo i imamo odličan partnerski odnos. To mi je najveće zadovoljstvo, a uz to možda nešto i zaradimo - našalio se Kordić.

Prvi od najavljenih šest novih muzeja otvoren je u petak u Kopenhagenu u Danskoj. Sljedeći mjesec novi Muzej iluzija otvara svoja vrata u američkom Clevelandu, a potom i u St. Louisu, Seattleu, San Diegu, kao i britanskom Manchesteru. Do kraja godine također će otvoriti još 12 franšiznih muzeja diljem svijeta, kazao je Kordić.

Inače, Muzej iluzija najveći je lanac privatnih muzeja diljem svijeta s više od 40 lokacija u 25 zemalja Europe, Sjeverne Amerike, Azije i Afrike. Brend su stvorili i razvili u Zagrebu kao edukativno zabavni koncept osnivači i suvlasnici Pamuković i Živković, a kako stvari stoje, za koju bi godinu mogao biti prisutan na svim kontinentima.

- Tvrtka se u ovom trenutku jako lijepo razvija i nismo opterećeni exitom. Ipak, naš posao je kupnja i prodaja biznisa te smo za to uvijek otvoreni - zaključio je Kordić.