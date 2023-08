MI Braća Pivac prešla prag od pet posto udjela u Podravci

Kao što se i sumnjalo, za nagli rast vrijednosti dionice Podravke na Zagrebačkoj burzi u zadnje vrijeme zaslužna je Mesna indusrija Braća Pivac. Iz vrgoračke je kompanije upravo objavljeno da je kupnjom 3.754 dionice prošlog petka prešla prag od pet posto udjela u vlasništvu Podravke.

Posljednji službeni podatak o udjelu MI Braća Pivac u Podravci govorio je da ta kompanija ima 234.697 dionica Podravke, što čini 3,3 posto udjela u njezinu vlasništvu. S ovom transakcijom obavljenom u petak, Pivci su ukupno došli do 358.450 dionica Podravke, odnosno do 5,03 posto vlasničkog udjela, uslijed čega je i nastala njihova obveza javnog informiranja o promjenama u postotku glasačkih prava u Podravci.

Obzirom na to da je jučer i danas nastavljen rast Podravkine dionice na Burzi, i to na dosta visokim razinama prometa, pretpostavlja se da se Pivci nisu zaustavili s daljnjom kupnjom. Jučer je promet dionicom Podravke na Zagrebačkoj burzi iznosio 1,45 milijuna eura, uz rast cijene dionice od 5,74 posto, a danas je već do 13,00 sati njome ostvaren promet od blizu 830 tisuća eura.

U posljednjih šest mjeseci dionica Podravke bilježila je kontinuirani rast, koji je kulminirao ovog mjeseca. Prije pola godine prosječna cijena Podravkine dionice iznosila je 94,6 eura, da bi se danas na burzi njome trgovalo po 142,5 eura. Zahvaljujući tome u ovom je trenutku vrijednost Podravke kao kompanije po prvi put premašila milijardu eura!