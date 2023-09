Mlin i pekare preuzele dionice bračnog para Varga u Čakovečkim mlinovima

Sisačka kompanija Mlin i pekare približili su se pragu od 25 posto suvlasništva u Čakovečkim mlinovima. Pređu li taj prag, morat će objaviti obvezujuću ponudu ostalim dioničarima. Svoje dionice su im prodali bračni par Varga – Stjepan i Ružica, kako je objavila Zagrebačka burza.

Mlin i pekare sada drže 24,78 posto Čakovečkih mlinova, odnosno 2,55 milijuna redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa od deset kuna, koliko je i prodao bračni par Varga. Stjepan Varga je imao udio u vlasništvu Čakovečkih mlinova od 13,42 posto, a prodao je 11,67 posto Mlinu i pekarama 22. rujna, dok je istog dana Ružica Varga prodala svojih 13,11 posto.

Stjepan Varga ostaje dioničar Čakovečkih mlinova i sada drži 179.888 dionica, što predstavlja 1,75 posto udjela u temeljnom kapitalu kompanije, a Ružica Varga prestaje biti njezin dioničar jer više ne drži nijednu dionicu.

Početkom svibnja ove godine Lider je pisao o mogućem istiskivanju obitelji Varga iz Čakovečkih mlinova, no tada nam to nije bilo potvrđeno od obitelji, ali niti od kompanije Zagrebačke pekarne Klara koja je figurirala kao kandidat za preuzimanje dionica Čakovečkih mlinova. Svoj stav o tome nisu htjeli iznijeti tada niti vlasnici Zagrebačke pekarne Klara, a to su sisačka tvrtka Mlin i pekare s 41,3 posto Klarinih dionica, kao ni Dragica Plodinec s 24,5 posto i s njom povezana obiteljska tvrtka Plodinec iz Starog Čiča pokraj Velike Gorice s 20,3 posto Klarinih dionica, a koja vlasnički i kontrolira Mlin i Pekare.

Pitali smo se koji su mogući razlozi izlaska bračnog para Varga iz vlasničke strukture, s obzirom da je poslovanje stabilno i sigurno, prodaja zadnjih godina raste i sigurno može zadovoljiti njezine dioničare. Istražujući saznali smo da je u pozadini svega čini se bilo to što je krajem travnja isticao mandat članovima Nadzornog odbora, koji je kontrolirala, kako nam je tvrdio jedan Čakovčanin, obitelj Varga. Naime, istog dana – 24. travnja, kada je održana sjednica Nadzornog odbora kompanije, istekao je mandat čak šestero od sedmero članova: Stjepanu Vargi (predsjednik), Marku Oreškoviću (zamjeniku predsjednika), Mariji Drvoderić, Katarini Varga, Vladimiru Buliću i Damiru Metelku.

Ujedno je NO usvojio prijedlog da se neki od njih na sljedećoj sjednici Glavne skupštine kompanije opet izaberu za članove Nadzornog odbora. Kandidirano je četvoro dotadašnjih članova NO za novi mandat u tom tijelu: Marija Drvoderić, Katarina Varga, Vladimir Bulić i Stjepan Varga. U najmanju ruku to znači da obitelj Varga tada nije imala namjeru tek tako izaći iz vlasničke strukture, ali onda su mediji objavili da se za preuzimanje njezina vlasničkog udjela pregovara sa kompanijom Zagrebačke pekarne Klara, koja bi u tom slučaju, realizira li se ta transakcija, imala 26,53 posto dionica te bi morala podnijeti obavezujuću ponudu preostalim dioničarima. No kako vidimo, Stjepan Varga je zadržao 1,75 posto vlasničkog udjela, taman da Mlin i pekare, a ne njezina kompanija Zagrebačke pekarne Klara, izbjegne obvezujuću ponudu.

Pokušaj zadržavanja

Vratimo se aktivnostima u travnju. Pokušaj obitelji Varga da zadrže Nadzorni odbor pod kontrolom nije bio jednostavan, pa je ipak tada odlučila aktivirati rezervnu varijantu i razgovarati s vlasnicima sisačke kompanije Mlin i pekare. Naime, Varge kao suvlasnici Čakovečkih mlinova nisu se najbolje slagale s ostalim suvlasnicima, poglavito ne s mirovinskim fondovima, kako nam je tada neslužbeno rekao jedan od suvlasnika najavljujući da njihov prijedlog obnove mandata za četiri člana NO-a neće proći na Skupštini kompanije, jer se tome protive mirovinski fondovi koji zajedno imaju 37,93 posto vlasničkog udjela. Pribroji li se tome i Zaba skrbnički račun s 3,2 posto, na što nam ukazivao sugovornik, onda taj vlasnički udio iznosi 41,13 posto. Naime, AZ obvezni mirovinski fond najveći je dioničar kompanije s 18,2 posto, AZ Profit ima 2,9 posto, a PBZ-CO fond (kategorije A i B) ima 16,83 posto.

Većina tadašnjih spomenutih članova Nadzornog odbora kojima je 24. travnja istekao mandat smatraju se ljudima lojalnim Vargi (računajući i sedmu članicu Lidiju Posavec, koja je imenovana 2020. ispred radnika i jedina je koja je ostala od stare ekipe u tom tijelu). U novoj konstelaciji snaga bračni par Varga mogao bi imenovati tek dva člana Nadzornog odbora, što bi, ako ih zaista podržava Posavec, bilo ukupno tri od sedam članova, što je nedovoljan broj za donošenje odluka za koje Varge smatraju da su dobre za kompaniju. Iako im se nema što zamjeriti kada govorimo o upravljanju kompanijom (njihov sin Nino Varga je predsjednik Uprave), nesporazumi s mirovinskim fondovima bili su najvjerojatniji okidač da se bračni par Varga odluči na posljednji potez.