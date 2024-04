Nakon neuspjelog pokušaja s električnim autima, Apple se navodno baca na kućne robote

Apple je počeo s intenzivnim istraživanjem osobne robotike, smjera koji ima potencijal postati ‘next big thing‘, prema Bloombergu.

Inženjeri u Appleu istražuju mobilnog robota koji može pratiti korisnike po njihovim domovima, rekli su za Bloomberg izvori koji su željeli ostati anonimni. Proizvođač iPhonea također je razvio napredni stolni kućni uređaj koji koristi robotiku za pomicanje zaslona, ​​rekli su.

Iako je projekt još uvijek u početnim fazama, i nije jasno hoće li proizvodi konačno biti objavljeni, Apple je pod sve većim pritiskom da pronađe nove izvore prihoda. Odustao je od projekta električnog vozila u veljači, a očekuje se da će za prelazak na naočale mješovite stvarnosti trebati godine da postane veliki zarađivač.

Uz robotiku, Apple bi mogao steći veće uporište u domovima potrošača i iskoristiti napredak u umjetnoj inteligenciji. Ipak, još nije jasno kakav bi pristup mogao biti. Iako je robotizirani pametni zaslon mnogo napredniji od mobilnog bota, tijekom godina je, prema Bloombergovim izvorima, dodavan i uklanjan s plana proizvoda tvrtke.

Rad na robotici odvija se unutar Appleovog odjela za hardverski inženjering i njihove grupe za umjetnu inteligenciju i strojno učenje, koju vodi John Giannandrea. Matt Costello i Brian Lynch, dva rukovoditelja usredotočena na kućne proizvode, nadgledali su razvoj hardvera. Ipak, Apple se nije posvetio niti jednom projektu kao tvrtka, a posao se još uvijek smatra u ranoj fazi istraživanja. Glasnogovornica je odbila komentirati.

Appleovi ulagači hladno su reagirali na vijest, a dionice su smanjile raniji dobitak nakon što je Bloomberg izvijestio o radu na robotici. Porastao je za manje od jedan posto na 169,65 dolara pri zatvaranju u New Yorku. Dionice iRobota, proizvođača Roombe, u međuvremenu su nakratko skočile čak 17 posto, što je znak da su ulagači mislili da bi mogao imati koristi od Appleovog interesa za to područje. Veselje je kratko trajalo, a dionice su do zatvaranja porasle manje od dva posto.

Može li išta zamijeniti iPhone?

Ako pogledamo u prošlost, Appleova potraga za ‘sljedećom velikom stvari‘ bila je opsesija još od ere Stevea Jobsa, ali s vremenom, čini se, postaje sve teže uopće zamisliti proizvod koji bi ikada mogao parirati iPhoneu, čija je prodaja tvrtki prošle godine donijela 52 posto prihoda od ukupno zarađenih 383,3 milijarde dolara.

Propali san o električnim automobilima imao je potencijal dodati stotine milijardi dolara prihoda Apple, dijelom i zato što se očekivalo da će se vozila prodavati za otprilike 100.000 dolara po komadu. Nekoliko drugih proizvoda ima takav potencijal rasta, ali Apple radi na nizu projekata, uključujući ažurirani Vision Pro, Mac računala sa zaslonom osjetljivim na dodir, AirPodsima s ugrađenim kamerama i nove zdravstvene tehnologije poput neinvazivnog monitora šećera u krvi.

Umjetna inteligencija još je jedan veliki fokus, čak i ako se Apple odluči natjecati sa konkurentima u području chatbotova i druge generativne tehnologije. Doduše, tu bi moglo doći do preklapanja s razvijanjem robotike. Dok su još uvijek u najranijim fazama, Appleovi AI timovi istražuju korištenje algoritama koji pomažu botovima da se kreću pretrpanim prostorima unutar domova ljudi.

Ako novi plan uznapreduje, Apple neće biti prvi tehnološki div koji je razvio kućnog robota. Amazon je već predstavio svoj model pod nazivom Astro 2021. godine koji trenutno košta 1600 dolara, ali je ostao nišnim proizvodom. Tvrtka je prošle godine debitirala s više poslovno usmjerenom verzijom kotrljajućeg bota koji radi zaštitarski posao.

Možda najpopularniji kućni robot ostaje usisavač Roomba, koji je debitirao prije više od dva desetljeća. Amazon je pristao preuzeti iRobot 2022., ali regulatori su to spriječili. Druge tvrtke također su predstavile ideju humanoidnih robota koji oponašaju pokrete ljudi, a vrijeme će otkriti kako će se u tome snaći Apple - ako uopće.

Ipak, zanimljivo je da na tvrtka na svojoj mrežnoj stranici oglašava uloge povezane s robotikom, što ukazuje na to da vjerojatno pokušava proširiti timove koji rade na projektu.

- Naš tim radi na križanju modernog strojnog učenja i robotike kako bi oblikovao AI koji će pokretati sljedeću generaciju Appleovih proizvoda. Tražimo inovativne i marljive istraživače i inženjere ML-a i robotike koji nam pomažu u istraživanju, definiranju i razvoju složenih inteligentnih robotskih sustava i iskustava u stvarnom svijetu - stoji u opisu jednog posla.