Nataša Rapaić: Najbolja je osoba za neku poziciju najbolja osoba – i točka

Rapaić smatra da su, prije svega, nečiji angažman, stručnost te ostvarenja meritorni elementi za napredak u karijeri, i to nema nikakve veze sa spolom. Ključno je da svi imaju jednake prilike

Strast i vjera da radite nešto vrijedno i svrhovito pogonsko je gorivo – životna je maksima predsjednice Uprave Hrvatskog Telekoma Nataše Rapaić. Je li u kompaniji u kojoj se više od dvadeset godina uspinjala po hijerarhijskoj ljestvici, a onda ljetos postala prva žena koja je u njoj došla do samoga vrha, ikada imala osjećaj da je nad njom tzv. stakleni strop?

– Što se staklenoga stropa tiče, kroz njega se vidi i na nama ženama je da ga razbijemo i ne prihvaćamo kao ograničavajući faktor, a na menadžmentu je svake imalo suvremene kompanije da učini sve da to zaista ne bude. I osobno i profesionalno pristaša sam stajališta da su, prije svega, nečiji angažman, stručnost te ostvarenja meritorni elementi za napredak u karijeri, i to nema nikakve veze s nečijim spolom. Najbolja je osoba za neku poziciju najbolja osoba – i točka. Ključno je da svi imaju jednake prilike. Ja nisam imala situacija u kojima su me drukčije tretirali i nisam dobivala ili gubila ‘bodove‘ jer sam žena, moj se rad adekvatno vrednuje – energična je Rapaić.

U HT je došla 2003. na položaj izvršne direktorice Podjedinice za korporativne komunikacije, gdje je bila odgovorna za uvođenje brenda T u Hrvatsku. Nakon toga bila je glavna direktorica za marketing, članica Izvršnog odbora T-Coma i operativna direktorica Sektora za marketing za privatne korisnike, a od 2013. članica Uprave te glavna operativna direktorica za privatne korisnike. U srpnju ove godine preuzela je ulogu predsjednice Uprave HT-a i osobito je ponosna na to što je prva osoba na tom položaju koja je došla iz same kompanije.

Kompanija je više od posla

Kaže da je imala sreću što je tijekom karijere radila s nekoliko odličnih lidera i liderica posve različitih profila jer je od svakog od njih imala prilike učiti, zbog čega je postala kompletna i bolja osoba.

– Hrvatski Telekom dio je moje svakodnevice već više od dvadeset godina te je mnogo više od posla: to je moj profesionalni dom koji sam gradila zajedno s kolegicama i kolegama. Ne priznajem i ne prihvaćam danas prilično raširene teze da žene manje traže prilike za napredovanje jer im je važnija ravnoteža koja će im omogućiti više vremena za obitelj ili da su manje spremne prihvatiti odgovornost od muških kolega; ili da u tehnološkim zanimanjima i kompanijama jednostavno nema žena, pa ih posljedično nema ni na rukovodećim mjestima, jer je upravo HT dokaz da ništa od svega toga nije i ne mora biti tako ako sav menadžment zajedno i sustavno stvara okružje u kojem se žene ne tretiraju kao manje voljne ili sposobne napredovati, nego se svima pruža prilika da dokraja ostvare potencijale – ističe Rapaić.

Bitno je uspostaviti ravnotežu

U obiteljskom domu pak, priznaje, njezinima s njom nije uvijek najlakše zbog dugotrajnoga radnog dana i čestih putovanja, zato je zahvalna suprugu što je na sebe preuzeo velik dio logistike i omogućio joj da se posveti poslu kad je to potrebno. S godinama je naučila da, osim u iznimnim situacijama, posao ne nosi kući.

– Važno mi je imati vremena za obitelj, primjerice otići na roditeljski sastanak i informacije u školu ili odvesti kćer na koncert kojem se veseli, večerati uz čašu vina sa suprugom, zajedno pogledati dobru seriju. Iako radim koliko radim, iz te ravnoteže punim baterije. Što se tiče onih malih stvari koje mi pružaju zadovoljstvo, volim se, koliko mogu, kod kuće i na zajedničkim putovanjima družiti s prijateljima, trudim se šetati, to mi pomaže i da malo razbistrim misli, a volim i povremeno otići na koncert te slušati meni dragu glazbu, po ljeti na plaži čitati dobru knjigu… – nabraja Rapaić.