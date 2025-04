Ne može se produžiti rok predaje godišnjih financijskih izvještaja

One tvrtke koje ne pošalju izvještaje do 30. travnja morat će platiti kaznu, pa u Fini sugeriraju da se takva situacija izbjegne

Ne postoji mogućnost opravdanog probijanja roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2024. godinu. Tako su poručili iz Fine koja je ovih dana podsjetila tvrtke na to da se bliži zakonski rok za predaju tih izvještaja, podsjetivši ih i na rok predaje do 30. travnja. One tvrtke koje ne pošalju izvještaje do navedenog datuma morat će platiti kaznu, pa u Fini sugeriraju da se takva situacija izbjegne.

Dakle, ne postoje izuzetne situacije niti iznimke koje bi omogućile prolongiranje roka za slanje izvještaja. Takvo što nije predviđeno Zakonom o računovodstvu. To je bilo pak omogućeno jedino u vrijeme pandemije koronavirusa, no takva ili slična izvanredna situacija danas nije.

U Fini kažu da su poduzetnici, odnosno pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, dužni do 30. travnja dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu naglašavajući da se ti podaci neće zaprimati nakon zakonom propisanog roka za predaju.

– Ako do 30. travnja ne predaju financijske izvještaje za statističke i druge potrebe, za poduzetnika, odnosno pravnu i fizičku osobu obveznika poreza na dobit, propisane su kazne – upozoravaju u Fini.

Raspon tih kazni je od 1320 eura do 13.270 eura za pravne osobe, a za odgovorne osobe od 660 eura do 2650 eura.

Za potrebe javne objave pak poduzetnici su obvezni godišnje financijske izvještaje predati u roku od šest mjeseci, a konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku svoje poslovne godine.

U Fini također podsjećaju da je izvještaje moguće poslati na više načina. Jedan od njih je putem nove aplikacije Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) na sustavu e-Građani, uz bilo koju vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (e-Osobna iskaznica, Finin certifikat, AKD certifikat). Poduzetnici ih mogu predati i putem Web aplikacije RGFI, uz korištenje Fininog digitalnog certifikata, prema zatečenim pravima dodijeljenima do 26. veljače 2025. (nakon tog datuma, prava za ovu aplikaciju se više ne dodjeljuju za potrebe predaje GFI-ja), a mogu ih predati i na stari način tako da ih jednostavno dostave u Fininu najbližu poslovnicu, ili izvještaje pošalju poštom.