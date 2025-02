Nebojša Lukić (UBS - Urban Bike Solutions): Proizveli smo oko četiristo stalaka za bicikle, a ambicija je proizvoditi ih stotinu na dan

Šestorica prijatelja pokrenula su 2019. u Belome Manastiru bravarski posao, ali ne da bi se bavili bravarijom, nego proizvodnjom stalaka za bicikle. Danas su u mnogim hrvatskim gradovima prepoznatljivi njihovi stalci i odmorišta za bicikliste, a posao stalno nadograđuju. Razvili su i postaje za popravak bicikala, za e-bicikle razvijaju postaju za punjenje te boksove za skladištenje bicikala za tvrtke, hotele, privatne smještaje

Piše: Ivana Barišić

Prije šest godina braća Lukić našla su se na prekretnici, jedan od njih, Bojan, razmišljao je i o odlasku u Njemačku ili Irsku, a onda su prelomila – ostaju u Hrvatskoj i pokreću svoj bravarski posao. U to su krenula šestorica prijatelja: Goran Majstorović, Goran Vojtek, Dragan Dragosavljević, Davor Prakatur te braća Bojan i Nebojša Lukić. Danas iz proizvodnih pogona tvrtke UBS – Urban Bike Solutions iz Belog Manastira na tržište izlaze prvi u Hrvatskoj certificirani stalci za bicikle. Cijela poduzetnička priča krenula je i razvila se od bikepointa, kompletno uređenog i pametno opremljenoga biciklističkog odmorišta.

– Ideja je bila da svatko od nas u svojem segmentu dade svoj doprinos. Ja sam bio idejni tvorac UBS-a u smislu da pomognem osnovati tvrtku, a danas se bavim dizajniranjem – govori Nebojša Lukić, voditelj UBS-ove prodaje.

Proizvodni pogon te male baranjske tvrtke smješten je u Poslovnoj zoni Belog Manastira, koja je na samo nekoliko minuta vožnje od toga grada. Iz njega na tržište izlaze certificirani stalci za bicikle pod imenom Moon serija, radnog naziva BR250ML, a izrađeni su prema njemačkom standardu DIN. Istog je imena i bravica na vrhu stalka, zbog koje je cijeli proizvod usklađen s europskim standardima, a koja vlasnicima omogućuje sigurno zaključavanje različitim vrstama lokota.

– Tako se pri parkiranju na biciklu ne oštećuju diskovi, vile, žbice i drugo, što je vlasnicima vrlo važno – ističu u baranjskom UBS-u.

Počeli su s kompletno uređenim i pametno opremljenim biciklističkim odmorištem, bikepointom, u Belome Manastiru. UBS-ovci ga opisuju kao modularnog i prilagodljivog svakom okružju, a moguće ga je postaviti i na sve ostale staze, poput pješačkih, ali i onih za pješačenje po prirodi, planinarenje... Koliko odgovara urbanim sredinama, jednako tako, napominju, bikepoint uklopit će se i u ruralne, ali i prirodni okoliš bez mnogo intervencija u prostoru. Na taj način, ističu ti Baranjci, povećava se udobnost i ciklomobilnost odnosno mobilnost odredišta. Biciklističko odmorište koje su projektirali sastoji se od dvostrane klupe sa stolom, osam stalaka za bicikle i nadstrešnice. Opremljeno je solarnim kompletom, ali ima i ambijentalnu rasvjetu koja se aktivira u sumrak. To je pametno odmorište, a razvili su i nekoliko dodatnih modela.

– Odmorište je opremljeno svime potrebnim za bicikliste: klupom, nadstrešnicom, solarima za punjenje mobitela, postajama za popravak bicikala, a ima i reciklažne košare za smeće. To je mjesto za odmor, fotografiranje, informiranje. Ono je srž svih naših proizvoda koje smo razvili i pojedinačno – opisuje Lukić opremu i infrastrukturu za biciklizam koju proizvode.

Prvu takvu biciklističku točku instalirali su u Novalji na otoku Pagu, njihovih proizvoda ima i po Istri, a odlično surađuju i s Brodsko-posavskom županijom. Želja im je i u Baranji, koja je već popularno gastroodredište, napraviti prepoznatljivu biciklističku priču.

– Plan nam je instalirati takve punktove u većini mjesta u Hrvatskoj. S kupcima sukreiramo stazu i elemente na njoj, jer nije rješenje postaviti 562 stalka na javnu površinu onamo gdje ih ne treba toliko. Cilj je u niši bicikliranja urediti biciklističke staze s popratnim sadržajima kojima će se koristiti cikloturisti, kako domaći tako i strani – govori Lukić napominjući da su u UBS-u posvećeni poticanju zdravijih stilova života, smanjenju zagađenja i utjecaja čovjeka na okoliš promicanjem aktivne mobilnosti u zajednici.

Za sada nisu izišli na strano tržište iako su ostvarili suradnju s jednom njemačkom tvrtkom. Da bi iskoračili na inozemno tržište, navodi Lukić, trebaju organizirati i osigurati dobru logistiku. Na tome i rade, ali potrebni su vrijeme i novac.

– Prvih je pet godina iza nas, tek sada počinjemo – sa smiješkom će Lukić.

Kad je u pitanju konkurencija, napominje da u Europi postoje tvrtke koje se bave samo proizvodnjom biciklističkih postaja, ali da u Hrvatskoj zasad nešto slično, koliko mu je poznato, ne postoji. Zna samo za slučajeve da su se pojedine bravarske tvrtke prijavljivale na europske natječaje da bi proizvodile postaje za bicikle.

– Mi smo se fokusirali samo na proizvodnju urbane opreme za biciklističke staze, to nam je osnovni biznis. Do sada smo prodali oko 400 stalaka za bicikle, što je super, no želimo na dan proizvesti i prodati stotinu stalaka. S obzirom na to da blisko surađujemo s općinama, tvrtkama i organizacijama kako bismo rješenja prilagodili njihovim potrebama, cijena je, prije svega za javnu upravu, presudna – napominje Lukić.

Koliko košta UBS-ov standardizirani stalak, koje sve inovacije nudi ova tvrtka te koji su im planovi za blisku budućnost doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.