Nema promjena u postupku prodaje većinskog udjela u Pevexu, u tijeku slanje teasera potencijalnim investitorima

Nakon što su neki mediji objavili informaciju da su najveći dioničari Pevexa Pavao Vujnovac i Mario Radić pokrenuli postupak prodaje kompanije, poslali smo upite kako bismo provjerili je li se u međuvremenu nešto dogodilo. Naime, informacija o prodaji većinskog udjela u Pevexu objavljena je još u prosincu, no osim da je poslan poziv potencijalnim ulagačima za ponudama, do sada nije došlo do značajnijih pomaka.

U samom Pevexu nisu kao ni do sada htjeli komentirati potencijalnu prodaju većinskog udjela kompanije upućujući nas na suvlasnike Vujnovca i Radića, istaknuvši da, koliko znaju, nema nikakvih promjena u odnosu na prosinac. Isto to nam je rekla i Dorotea Lazanin Jelenc, voditeljica Korporativnih komunikacija Energije Naturalis, tvrtke u Vujnovčevom vlasništvu.

I iz tvrtke Filir u vlasništvu Marija Radića stigao je isti odgovor uz informaciju da je u toku ‘slanje teasera potencijalnim investitorima‘.

- Hoće li do prodaje doći ili ne, ovisit će o eventualnim ponudama koje će uslijediti tek nakon što postupak dubinskog snimanja od strane zainteresiranih investitora bude završen. Zasad nikakvih konkretnih ponuda za kupnju nema – poručila je Kristina Prokš, predsjednica Uprave Filira.

KPMG i Unicredit savjetnici prodavatelja

Dakle, zapravo nema nikakvih novosti vezano za preuzimanje Pevexa. Inače, po medijima se i ranije pisalo da se među zainteresiranim tvrtkama spominju njemački div Obi i slovenski Merkur te da su poziv za sudjelovanje u procesu preuzimanja Pevexa dobili i turski div Koc i rumunjski Dedeman.

Vlasnički udio Vujnovca u Pevexu je 36,62 posto, dok Radić ima 8,99 posto, čemu treba pribrojiti i udio od 7,65 posto koji ima njegova tvrtka Filir, što je ukupno 16,64 posto Radićevih dionica. Vujnovac i Radić zajedno imaju 53,26 posto vlasničkog udjela u Pevexu.

Među najveće dioničare spada i bivši predsjednik uprave Pevexa Jurica Lovrinčević koji osobno ima 8,82 posto dionica, a njegova tvrtka Dicentra drži 14,4 posto, što je ukupno oko 23,22 posto. Međutim, Lovrinčević zasad navodno nema namjeru prodavati svoje udjele. Dakle, vezano za prodaju većinskog paketa dionica Pevexa nema nikakvih promjena.

Inače, u teasreu koji su investitorima odaslali KPMG i Unicredit, kao financijski savjetnici prodavatelja, stoji da se prodaje udio od 53,3 posto u vlasništvu Vujnovca i Radića te da su u prodaju uključene nekretnine u vlasništvu Pevexa, odnosno 12 trgovačkih centara. Ističe se da je Pevex tržišni lider u ‘DIY i home retail‘ segmentu s udjelom od 22 posto. Lani je Pevex ostvario 386 milijuna eura prihoda, uz EBITDA od 63 milijuna eura i neto dobit od 35 milijuna eura. Prostor za daljnji rast se vidi u ekspanziji novih trgovačkih cenatara, jačanju online kanala prodaje i privatnih marki, širenju asortimana i međunarodnoj ekspanziji.

S obzirom da Pevex ima pet posto trezorskih dionica, upućeni smatraju da budući kupci moraju imati uređene odnose i s trećim velikim suvlasnikom, Lovričevićem, jer on sa svojim udjelom može blokirati određene odluke.

Pevex je nedavno poslao i poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati 3. svibnja, a među predloženim odlukama nema one o isplati dividende, tj. sva ostvarena dobit se rapoređuje u zadržanu dobit.