Neven Svalina, Centurion: Još uvijek je izazov upoznavanje kupaca s tehnologijama koje upotrebljavaju UI

Bez umjetne inteligencije čini se da neće biti budućnosti. Iako kod mnogih izaziva bojazan, njezina je prisutnost u poslovanju, proizvodnji i običnom životu neizbježna. Povezivanje umjetne inteligencije i strojeva ono je što nas čeka, ističe Neven Svalina, osnivač, izvršni direktor Centuriona iz Belišća i inovator, čija je tvrtka u potpunosti spremna za suvremene poslovne izazove.

Dokaz je Centurionovo novo vozilo CENTmobil, kod kojeg je umjetna inteligencija spojena sa strojem. CENTmobil izrađen je za jednu hrvatsku tvrtku, a riječ je o baterijskom teretnom vozilu na daljinsko upravljanje koje može prevoziti teret težine do 13 tona. Svalina ističe da CENTmobil odlikuje iznimno dobra upravljivost, što je vrlo važno za kretanje kroz proizvodne pogone. Iako je izrada po narudžbi velik izazov i rizik za svaku tvrtku, pogotovo za tako malu kao što je Centurion, pred dosadašnjim najvećim izazovom, izradom CENTmobila nije bilo uzmaka. Upravo suprotno, Svalina već razmišlja o idućim koracima.

Planira na CENTmobil nadograditi pneumatske ruke kako bi vozilo moglo samostalno utovarivati i istovarivati teret. Ta mogućnost, smatra Svalina, Centurionu bi dala niz prednosti nad uobičajenim viličarima za prijevoz tereta.

Hrvatski proizvodi

Slaže se da primjena umjetne inteligencije često izaziva strah u ljudima, pa u ovakvim slučajevima ponekad primjećuje otpor. Jedan od izazova s kojim se susreće je svakako upoznavanje korisnika s novim tehnologijama kako bi ih lakše prihvatili.

– Naš je zadatak kao proizvođača da uklopimo umjetnu inteligenciju i sve nove tehnologije tako sa su sigurne, korisne i ulijevaju povjerenje korisnika. Bavimo se proizvodnjom i razvojem easy lifting manipulacijske opreme koja se može upotrijebiti u proizvodnji, logistici i montaži. Naši proizvodi omogućuju optimizaciju radnih mjesta, a posebna im je vrlina da uklanjaju diskriminaciju spolova, invalidnih i starijih osoba. Rad s našim manipulatorom vrlo je jednostavan i bez fizičkog napora. Kod razvoja i izrade manipulacijske opreme za industriju nudimo u potpunosti vlastita rješenja, razvijamo proizvode od nule i drago nam je da su naši proizvodi u potpunosti hrvatski. Najviše se traže pneumatski manipulatori za prijenos i rukovanje teretom, čime se olakšava rad radnicima na strojevima i na proizvodnim linijama. Radnici tada ne moraju ručno prebacivati teret, a istodobno se sprječavaju moguća oštećenja robe kojom se manipulira. Do sada smo imali doista mnogo projekata po narudžbi, od kojih su se neki ispostavili vrlo zahtjevni. Obično i je slučaj da kad se nešto naručuje po mjeri ispadne izazovno za pronalaženje rješenja. Sama činjenica da takvog proizvoda nema na tržištu govori da je zahtjev sam po sebi neobičan. Uvijek radimo na novim rješenjima, svaka tvrtka ima svoje zahtjeve, a s time se mijenja u najmanju ruku prihvat odnosno hvatač tereta – opisuje Svalina.

Priprema se nova generacija

Prije nego što se okušao u poduzetništvu Svalina je kao inženjer strojarstva radio petnaest godina u Harburg-Freudenbergeru u Belišću, koji proizvodi strojeve za plastiku i gumu. Potom je u tvrtki Starco iz Belog Manastira koja proizvodi čelične naplatke bio menadžer i rukovoditelj tehničkog odjela, da bi 2014. godine prvo osnovao obrt, a onda 2017. i Centurion. Svalina je zamislio tvrtku tako da ima dva dijela: jedan dio se bavi custom engineeringom, a drugi razvojem i proizvodnjom Centurionovih standardnih proizvoda. Poduzetnički put Svalina je započeo u garaži i nastavio u belišćanskom inkubatoru Polet, u kojem je od 84 četvorna metra proizvodnih prostora došao do dvije hale koje zajedno imaju oko 500 četvornih metara s dva ureda izdvojena od pogona. Centurion se polako počeo razvijati kada je prvi projekt napravljen nakon uplate predujma, a na poslovnom putu Svalina kaže da je Centurionu posebno pomogla tvrtka Bomark Pak jer im je dala priliku i vjerovala u njihove sposobnosti, pa plodna suradnja i dalje traje.

– U tvrtki radi supruga Ines Svalina kao knjigovođa i sin koji je završio srednju školu za računalnog tehničara za strojarstvo. Trenutačno radi kao bravar, a cilj nam je da se upozna s cijelom proizvodnjom dok ne počne raditi posao za koji se školovao. Surađujemo s mnogim tvrtkama, poput Protostara iz Osijeka, koji je radio s nama na razvoju daljinskog i senzorskog upravljanja za CENTmobil, i tvrtke Technotrade iz Češke. Do sada smo radili manipulatore za tvrtke kao što su spomenuti Bomark Pak, Franck, PIK Vrbovec, Aluflexpack, Kelteks, Rimac Technology, Spin Valis, Welte GmbH iz Njemačke te Megaplast iz Grčke. Uglavnom radimo na europskom tržištu i do sada smo svoje manipulatore izvezli u Sloveniju, Njemačku, Francusku, Mađarsku i Grčku, a naglašavamo izvoz pneumatskog manipulatora u Južnu Ameriku, točnije Ekvador. Naša su rješenja namijenjena gotovo svim djelatnostima. To i vidimo kao prednost svojih proizvoda jer imaju široku primjenu od proizvodne i logističke industrije preko prehrambene do, moguće, vojne. S obzirom na to da smo tvrtka koja primjenjuje prilagođeni inženjering i osmišljava rješenja prema zahtjevima svojih kupaca, naše su mogućnosti beskonačne – objašnjava Svalina.

Planovi s pokrićem

Prošle godine Centurion je ostvario 336.940 eura prihoda uz 45.930 eura bruto dobiti, a u 2021. 294.770 eura prihoda i bruto dobit od 39.470 eura. Svalina naglašava da bilježe rast prihoda i dobiti gotovo svake godine od 10 do 15 posto od kada tvrtka postoji. Tako će biti i u ove godine, jer računa na rast od oko 12 posto u odnosu na 2022. Takav rast pripisuje činjenici da je svake godine Centruion jednu godinu dulje na tržištu, koje ga je prepoznalo kao nekoga tko namjerava tu i ostati. Na rast utječe i ulaganje u nove proizvode jer Svalina želi da ponuda bila što veća i raznovrsnija.

– Budući smo se uspjeli dobro organizirati, na nas koronakriza nije imala prevelika utjecaja, štoviše, poslovali smo nešto bolje nego prijašnjih godina. No, zapravo mi je teško bilo što zaključivati o utjecaju koronakrize, jer ostaje pitanje bi li poslovanje bilo još bolje da je nije bilo. Što se tiče postojećih izazova poput inflacije, tu ne možemo mnogo napraviti. Ona utječe na svakog, pa tako i na nas. Pokušavamo što blaže korigirati cijene tako da preživimo ova krizna vremena, što se uza zahtjeve tržišta za povećanjem plaća i manjak radne snage čini gotovo nemogućim. Trenutačno je jedna od većih prijetnji svima manjak radne snage, s naglaskom na kvalificiranu radnu snagu, te opća sigurnosna i energetska nestabilnost. No, unatoč svemu, namjeravamo se širiti na tržišta Europske unije, povećati proizvodne kapacitete, komercijalizirati sve svoje proizvode, posebice svoje novo teretno vozilo CENTmobil – planira Svalina.

U 2021. je pokrenuo i tvrtku Malcent, s partnerom iz Njemačke, ali kaže da je riječ o zasebnoj tvrtki koja nema nikakve veze s Centurionom. Malcent se bavi razvojem i proizvodnjom okova za namještaj, koje u cijelosti izvozi.

Pronađi put ili ga sam napravi

Od osnutka Centuriona najveća ulaganja bila su ona u razvoj novih proizvoda, dodao je. Kada su proizvodi poput Centurionovih u potpunosti razvijeni u ‘svojoj kući‘ i kada se kreće od nule, Svalina je siguran da je najvažnije u ponudi imati više proizvoda koji mogu pokriti veći spektar potreba i rješenja za kupce.

– Stoga smo kao svoj prvi proizvod razvili pneumatsku manipulacijsku ruku LiftCENT, koju smo stavili na domaće tržište. Danas imamo u ponudi pet različitih vrsta standardnih manipulatora s još četiri njihove podvrste. To što smo sami u relativno kratkom vremenu i s malim brojem ljudi uspjeli razviti toliko vrsta standardnih proizvoda govori da se najviše oslanjamo na svoju hrabrost i inovativnost. Ponekad se doista dogodi da skočimo u vodu, pa tek onda počnemo učiti plivati. Zato nam 100 posto odgovara naša krilatica ‘Pronaći ćemo put ili ćemo ga napraviti‘, koju smo preuzeli od Rimljana. Nadalje, naš FoldCENT je ruka za manipulaciju teretom koja služi za olakšano hvatanje, podizanje i premještanje tereta u predviđenom krugu djelovanja takve ruke, a moguća je i u mobilnoj verziji. LiftCENT, osim što hvata teret, podiže ga i prenosi isto kao i FoldCENT, ali ima dodatne mogućnosti okretanja tereta i postavljanja u određeni položaj. Ujedno zadržava položaj tereta tijekom manipulacije, što je i najveća prednost takve ruke. LiftCENT je moguć i u mobilnoj izvedbi – ističe Svalina.

Tvrtka ima šest zaposlenika i za sada je to za Svalinu dovoljno. No, budući da u skoroj budućnosti namjerava još zapošljavati, posebno u razvoju prodaje, vjeruje da bi broj zaposlenih nakon toga mogao naglo skočiti. Stoga se zbog širenja poslovanja radi i na tome da tvrtka iz poduzetničkog inkubatora prijeđe u prostore koji bi bili u njezinu vlasništvu.

Do sada se Centurion koristio poticajem EU-a za projekt inovacije u proizvodnji i Svalina potvrđuje da im je takav poticaj bio više nego koristan, posebice zato što su kao dio njega razvili CENTmobil, od kojeg u budućnosti Svalina mnogo očekuje. Vrijednost tog projekta bila je 1,659.069 kuna, od čega je nepovratno bilo 1,265.496 kuna.