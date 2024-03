Nova akvizicija Lőrinca Mészárosa: U vlasnički portfelj dodao i opatijski hotel Miramar

Uoči početka turističke sezone, opatijski hotel Miramar koji ove godine bilježi 20 godina poslovanja dobio je novog vlasnika. Naime, grupacija Mészáros mađarskog poduzetnika Lőrinca Mészárosa preuzela je hotel Miramar od austrijske grupacije Holleis s početkom ožujka, a prvim je gostima vrata otvorila jučer, u nedjelju 3. ožujka.

Kako su izvijestili iz Miramara, hotel će voditi menadžerski tim kojega čine glavna izvršna direktorica društva i stručnjakinja za razvoj turističkih destinacija Orsolya Szakály te direktor hotela Andreas Madejski, koji već niz godina radi u upravi Miramara na održavanju kontinuiteta izvrsnosti i zadovoljstva.

Jačanje pozicije u Hrvatskoj

Podsjećamo, iza Mészárosa, koji je poznat po svojim vezama s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, brojne su investicije u Hrvatskoj, uključujući i Nogometni klub Osijek te novoizgrađeni osječki stadion Opus Arena, nazvan po Mészárosovoj grupaciji Opus Group od 30-ak kompanija koje se bave upravljanjem imovinom, osiguranjem, poljoprivredom, industrijom, građevinarstvom i turizmom. Ipak, nakon ruske invazije na Ukrajinu, Mészáros se povukao iz vlasničke strukture i upravljačkih tijela Kluba.

Hotel Miramar tek je najnoviji u nizu dokaza njegovih ambicija za jačanjem prisutnosti na području Hrvatske, ali vjerojatno neće biti i posljednji. Mészáros je još 2021. godine najavio investiciju u gradnju luksuznog Riva’s Hotels & Resorta u Ičićima kod Opatije, izjavivši pritom da im to ‘sigurno nije posljednja investicija u Hrvatskoj‘. Prošle je godine Mészáros grupacija potpisala ugovor s Mariott Internationalom o upravljanju hotelom u Ičićima, koji bi svoja vrata prvim gostima trebao otvoriti ovog ljeta. Ujedno je to i najveća Mészárosova investicija u Hrvatskoj do sada, vrijedna ukupno 100 milijuna eura.

Osim turizma i infrastrukture, grupacija Mészáros, kao jedan od najznačajnijih europskih poljoprivrednih proizvođača u sektorima stočarstva, ratarstva, mljekarstva, peradarstva te vinarstva, prošle je godine preuzela baranjsku tvrtku Rabo koja proizvodi jabuke. Kako je tada izjavio sam Mészáros, cilj grupacije jest da Rabo, uz očuvanje svog brenda i tržišne pozicije, ‘predstavlja i snažnu platformu za budući rast i investicije u ovaj specifičan sektor‘, a koje bi grupacija Mészáros mogla provoditi u narednom razdoblju.

Nedavno smo pisali i o tome da je Mészáros navodno zainteresiran i za preuzimanje Fortenovina sektora poljoprivrede.

Prema procjeni magazina Forbes, Lőrinc Mészáros ‘težak‘ je čak 1,7 milijardi dolara, što ga čini jednim od najbogatijih Mađara.

Novi vlasnik, nova pravila

Iako vrijednost transakcije nije objavljena, novi vlasnik hotela Miramar već je uveo i novosti za 130 zaposlenika. Kako stoji u objavi, svakom djelatniku omogućen je godišnji odmor tijekom sezone i slobodni dani u tjednu kroz cijelu godinu. Također, svi su dobili ugovore o radu na neodređeno vrijeme, a novi će vlasnik uvesti i besplatno dodatno zdravstveno osiguranje. Iz Hotela Miramar poručuju da uz novog vlasnika nastavljaju ‘razvoj temeljen na naslijeđu svoga povijesnog identiteta‘.