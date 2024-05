Novi regionalni VC fond Vesna poticat će komercijalizaciju znanstvenih rezultata

S ciljem ulaganja u tehnološke tvrtke koje se bave razvojem visoko tehnoloških proizvoda i usluga te djeluju u srednjoj i istočnoj Europi, nedavno je osnovan novi venture capital fond imena Vesna, prvi takav fond na ovim područjima. Do sada je kroz fond prikupljeno 50 milijuna eura, a poseban će se fokus staviti na hrvatske i slovenske tvrtke. Fond je, naime, zamišljen da potiče transfer tehnologije sa slovenskih i hrvatskih znanstvenih organizacija, ali i da tržištu približi rezultate ulaganja u znanost, objašnjava menadžer fonda Dalibor Marijanović.

– Inovacija koju potičemo imat će visoko tehnološku podlogu koja je razvijena ili će se razviti na našim istraživačkim ustanovama. Drugim riječima, fond potiče komercijalizaciju znanstvenih rezultata. Ulažemo u tvrtke koje su nastale kao spin offovi sa sveučilišta i instituta ili one koje razvijaju nove proizvode i usluge financirane kroz istraživačko-razvojne projekte zajedno sa znanstvenim organizacijama. Znači, govorimo od visoko tehnološkim tvrtkama – pojašnjava Marijanović.

Fond će ulagati u tvrtke koje razvijaju tehnologiju vezanu za rješavanje klimatskih izazova, napredne materijale i umjetnu inteligenciju. Plan je također povećati broj projekata u ranoj razvojnoj fazi koji bi mogli izaći na tržište.

– Što se tiče projekata, imamo zanimljivih rješenja koja nam se nude od nekih medicinskih rješenja u području oporavka od moždanog udara, oporavka rana ili ozljeda koljena do tehničkih rješenja u području umjetne inteligencije, upravljanja letjelicama ili zaštite od kopiranja proizvoda – dodaje Marijanović, no ističe da je glavni cilj fonda povećati njegovu vrijednost za tri do četiri puta.

Konkretno, fond u Hrvatskoj već surađuje s hrvatskim sveučilištima, fakultetima i institutima poput Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Instituta Ruđer Bošković, riječkog, splitskog i osječkog sveučilišta te Sveučilišta Algebra. Neki od partnera u Sloveniji su Sveučilište u Mariboru i Sveučilište u Ljubljani, a u Italiji je to obližnji CERIC istraživački centar u Trstu.

Jedan od partnera u fondu je i Dražen Oreščanin, suosnivač i bivši predsjednik Uprave Poslovne inteligencije te suosnivač i član Uprave startupa Legit, nastaloga kao spin off Poslovne inteligencije. U rad Vesna fonda Oreščanin se, kako kaže, uključio zbog toga što već dugo poznaje ostale partnere – Dalibora Marijanovića, Ninu Dremelj, Maju Križan, Srdju Ivekovića – s kojima je već surađivao na drugim projektima u kojima su oni bili u drugim organizacijama, poput HAMAG-a ili udruženja Business Angels Slovenia.

– Moja uloga bit će prvenstveno savjetnička, vezano za mišljenje o startupovima koje dobro poznajem iz programa BIRD Incubatora ili hrvatskog startup ekosustava. Ovu ulogu vidim kao nadogradnju na sve što radimo kroz naše inkubatorske i akceleratorske programe u prethodne tri godine i veselim se što imamo na tržištu novi kvalitetan fond u Hrvatskoj i Sloveniji koji će primarno ulagati u deep tech kompanije te sam siguran da ćemo s našim investicijama pomoći mnogim deep tech startupovima da ubrzaju rast poslovanja – smatra Oreščanin.

Na čelu fonda je slovenski poduzetnik Gregor Cuzak u području biotehnologije i inovacija u zdravstvu,

Ostali savjetnici u Vesna VC fondu su Magdy Shehata, Bryn Rees, Srdjan ‘Serge‘ Lončar, Mario Šimić i Mohan Raju, dok kao stručnjak u fondu djeluje Dušan Omerčević.