Nutris partnerstvom sa Summom jača položaj na tržištu biljnih proteina

Zvonimir Sedlić razvio je ideju o održivoj preradi boba i u Novom Senkovcu otvorio prvu tvornicu proteina, škroba i vlakana u Hrvatskoj

Prošle su gotovo tri godine otkad je poduzetnik Zvonimir Sedlić u Novom Senkovcu pokraj Slatine otvorio prvu tvornicu proteina, škroba i vlakana u Hrvatskoj, u što je uloženo 220 milijuna tadašnjih kuna, najviše u toj industriji do tada. Održivom preradom boba, koji dobavlja od brojnih poljoprivrednika kooperanata iz Hrvatske, izoliraju se proizvodi koji su namijenjeni prehrambenim industrijama na europskom tržištu. No zašto od svih vrsta baš bob?

– U Nutrisu smo od početka razvijali sustav koji gleda cijeli ciklus hrane, od sjemena do sastojka. Naš je pristup holistički: povezujemo regenerativnu poljoprivredu, tehnološku inovaciju i cirkularnu logiku proizvodnje kako bismo stvorili sastojke koji su i funkcionalni i održivi. Bob je savršena biljka za taj model – obogaćuje tlo, ne traži intenzivne inpute i izvrsno se uklapa u plodorede. Naši kooperanti primjenjuju prakse koje povećavaju plodnost tla, zadržavanje vode i bioraznolikost, a mi iz tog boba izdvajamo proteine, škrob i vlakna, uz visoku učinkovitost. Naš proces troši više od 90 posto manje resursa u usporedbi s proizvodnjom mliječnih proteina, a to znači manje vode, manje energije i drastično manji ugljični otisak. Više od 80 posto vode u sustavu recikliramo, a nusproizvodi vraćaju se u poljoprivredu ili prehrambeni lanac – objašnjava njihov održivi proces proizvodnje naš sugovornik, kojemu to, naime, nije prvi poduzetnički pothvat.

Još 2019. godine prodao je svoju tvrtku Invest Sedlić koja se bavila otkupom i prodajom žitarica tvrtki Agrokom Natura, nakon čega se vrlo brzo okrenuo razvoju novog biznisa.

Poslovna prekretnica

U pravom je trenutku Sedlić prepoznao važnost koju proizvodnja hrane ima za smanjenje europske ovisnosti o uvozu, a cijela poduzetnička priča s izolatom boba započela je, priznaje, iz njegove osobne strasti prema inovacijama u hrani, ali i uvjerenja da Hrvatska itekako može biti predvodnik u održivoj proizvodnji.

– Odrastao sam na farmi i cijeli život me zanimalo kako bolje iskoristiti ono što imamo – plodnu zemlju, znanje i ljude. Europa je ovisna o uvozu proteina, a bob se pokazao kao savršena kultura: nutritivno bogata te pogodna za tlo i okoliš. Danas s pomoću tehnologije i prirodnog procesa pretvaramo bob u sastojke koji čine temelj zdravije prehrane – proteine, škrob i vlakna – te gradimo ekosustav koji povezuje poljoprivredu i industriju hrane – objašnjava taj poduzetnik, koji želi napraviti ne samo održiv proizvod, već izgraditi novi, održiv i ekonomski opravdan standard proizvodnje hrane.

– U vremenu kada se Europa okreće samodostatnosti i otpornosti, vjerujemo da je upravo ovo put naprijed – poručuje Sedlić.

Međutim, najveći uzlet, odnosno prekretnica za tvrtku bila je prošlogodišnja investicija švedskog fonda Summa Equity, koji je postao većinski vlasnik Nutrisa preko danske holdinške kompanije Pure20, a koja je netom prije investicije preuzela Nutris. Time je Summa Equity postao Nutrisov većinski vlasnik, a Sedlić je ostao drugi najveći dioničar Pure20, a time i Nutrisa.

– Partnerstvo sa Summom omogućilo nam je da završimo investicijski ciklus, pokrenemo proizvodnju i ubrzamo razvoj tržišta. Summa dijeli našu viziju održivosti i inovacija, a kao investitor s više od pet milijardi eura imovine donosi znanje i resurse koji nas pozicioniraju kao snažna europskog igrača u sektoru biljnih proteina – poručuje Sedlić.

Tko su najčešći Nutrisovi strani kupci, kako diše tržište proteina u Europi te kako tvrtka surađuje s mnogobrojnim kooperantima i posluje u Hrvatskoj doznajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.