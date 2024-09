Offertissima: Savršena meta za fondove rizičnoga kapitala

Početkom ovoga ljeta u Poreču je otvorena trgovina Offertissima, nakon Pazina i Labina treća u Istri, od ukupno sedamdesetak prodajnih mjesta toga maloprodajnog lanca, ali tek druga u nekom gradu uz jadransku obalu. Prvi iskorak na Jadran Offertissima je napravila prije nekoliko godina u Šibeniku, a svi ostali manji i veći turistički centri duž obale za tvrtku sa sjedištem u Svetoj Nedelji još su golem razvojni potencijal.

Tvrtka Offertissima u ovoj godini obilježava trideset godina od osnivanja. Osnovali su je, s istovjetnim vlasničkim udjelima, Danijela Cigić i Draženko Rozić, koji su i danas njezini ravnopravni suvlasnici. Od osnivanja pa sve do prije mjesec dana Cigić je bila jedina direktorica Offertissime, a sada je to Rozić. Njih dvoje ujedno su i suvlasnici tvrtke Offertissima nekretnine, koja je u funkciji upravljanja nekretninama Offertissime i na godinu napravi oko milijun eura prihoda.

Više je nespecijalizirnih vrsta trgovina za koje je teško u nekoliko riječi definirati što čini njihov prodajni asortiman. Primjerice, za maloprodajne lance poput Pevexa i Bauhausa uvriježio se opis ‘sve za kuću i gradnju‘, iako taj opis tek djelomično pokriva njihovu ponudu. Kada je u pitanju Offertissima, tu se nikakav opis nije uvriježio, ponajprije zbog raznovrsnosti asortimana po kojem je Offertissima dugo bila jedinstvena u Hrvatskoj. U međuvremenu je na naše tržište došao njemački lanac TEDi, koji joj je najsličniji prema strukturi ponude. Dijelom se ponuda Offertissime preklapa s ponudom KIK-a i Pepca, no nisu posve usporedivi jer ta dva lanca veći dio prihoda ostvaruju prodajom odjeće, što u Offertissimi nije zastupljeno.

Ni sintagma ‘od igle do lokomotive‘ nije dobra za opis Offertissime. Nešto točnije bilo bi reći ‘od igle do velike kante za smeće‘, a možda najtočnije ‘ono što se prodaje u kineskim trgovinama‘, ali uz napomenu da je sve to malo profinjenije, prilagođenije navikama i potrebama domaćeg potrošača te od dobavljača iz većeg broja zemalja, pa čak i iz Hrvatske! Osim što robu nabavlja iz Kine, Vijetnama, Indije, Turske, Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Italije, Španjolske, Portugala, Velike Britanije, Slovenije, Bugarske, Poljske… Offertissima na svojim policama ima i artikle osamdesetak domaćih proizvođača, mahom manjih tvrtki i obrtnika. Neki od tih proizvoda uočljivi su na prvi pogled zbog oznake ‘Hrvatski proizvod‘, kao što je, primjerice, školski crni tuš brenda Optima, koji proizvodi Eurocom iz Donjeg Stupnika. Cijena tog tuša u pakiranju od 20 ml u Offertissimi iznosi 0,90 eura, što je desetak posto niža cijena nego istog artikla u drugim trgovinama. Doduše, pronašli smo i trgovinu (podaci poznati redakciji) u kojoj se isti taj tuš u istom tom pakiranju prodaje po cijeni od 4,72 eura.

Offertissima je lani došla do 38 milijuna eura prihoda, što je rast od nešto manje od 11 posto u odnosu na 2022. godinu. Desetak posto rasta prihoda na godinu posljednjih je godina gotovo standard za tu kompaniju. Iznimka je bila 2021. godina, kada je prihod skočio blizu 20 posto, nakon što je godinu prije, pandemijske 2020., pao. No taj je pad iznosio manje od šest posto, što je ujedno i manje od padova koje je te godine proživljavala njezina konkurencija.

Najuspješnija godina po dobiti dosad je Offertissimi bila 2019. kada je čisti profit iznosio više od 2,6 milijuna eura. Četiri godine poslije, s prihodom osam milijuna većim nego 2019., Offertissima je ostvarila neto dobit od 2,1 milijun eura, koju su vlasnici uredno, kao i svake prethodne godine, odlučili pohraniti u zadržanu dobit. Zlu ne zatrebalo!

Na kraju pet proteklih poslovnih godina Offertissima je na poziciji ‘dugoročne obveze‘ u svojoj bilanci upisala – nulu.

Drugim riječima, i operativno i investicijsko financiranje godinama uspješno obavlja bez i jednoga eura posuđenog na financijskom tržištu. Nositelj je bonitetne ocjene A1, nikomu ništa dužna, ni od koga u opasnosti od eventualne nemogućnosti naplate. Zato je Offertissima savršena meta za preuzimanje. Pritom uopće nije sporno ima li zainteresiranih kupaca za nju. Ima ih – fondovi rizičnoga kapitala obožavaju upravo takve zdrave kompanije koje još imaju znatnog prostora za rast. Pitanje je samo hoće li Danijela Cigić i Draženko Rozić pokleknuti pred ponudama ili ima li i nakon trideset godina u njima još dovoljno strasti da nastave taj biznis.

