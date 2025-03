OpenAI sklopio ugovor vrijedan 12 milijardi dolara s CoreWeaveom

Open Ai ovim potezom ojačava svoju pozicuju uoči očekivanog javnog izdanja dionica u vrijednost od 35 milijardi dolara

OpenAI je sklopio ugovor vrijedan gotovo 12 milijardi dolara s CoreWeaveom i preuzet će udjel u ovom pružatelju usluga računalstva u oblaku, čime se Open AI pojačava uoči očekivanog javnog izdanja dionica u vrijednosti od 35 milijardi dolara.

Kreator ChatGPT-a potpisao je petogodišnji ugovor u kojem će CoreWeave isporučivati računalnu snagu za treniranje i pokretanje OpenAI-ovih modela umjetne inteligencije koristeći svoje infrastrukture u oblaku, koje se temelje na visoko performansnim računalnim resursima, poput grafičkih procesorskih jedinica (GPU) tvrtke Nvidia. Ovi resursi omogućuju učinkovito izvođenje složenih izračuna potrebnih za razvoj i rad modela umjetne inteligencije.

Treniranje modela umjetničke inteligencije, kao što su oni koje koristi OpenAI zahtijeva ogromne količine računalne snage. Umjesto da OpenAI gradi vlastite podatkovne centre ili da previše ovisi o Microsoftovim uslugama u oblaku, s kojima već surađuje, odlučili su sklopiti partnerstvo s CoreWeaveom.

CoreWeave koristi grafičke procesorske jedinice visokih performansi koje su posebno korisne za AI zadatke jer omogućuju paralelno izvođenje velikih brojeva izračuna, što je ključno za treniranje dubokih neuronskih mreža i drugih složenih modela. S obzirom na to da CoreWeave ima više od 250.000 Nvidia GPU-a, ima kapacitet za podršku velikim i zahtjevnim AI projektima, poput onih koje razvija OpenAI.

Microsoft odustao

Financial Times je prošlog tjedna izvijestio da je Microsoft odustao od planiranog ugovora s CoreWeaveom zbog problema s isporukom ovog pružatelja usluga. Odluka je bila udarac za tvrtku sa sjedištem u New Jerseyju, koja je ovog mjeseca podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica u New Yorku, gdje će pokušati prikupiti oko 4 milijarde dolara.

Novi ugovor OpenAI-a s vrijednošću od 11,9 milijardi dolara pomaže ispuniti tu prazninu i mogao bi dovesti do toga da OpenAI premaši Microsoftov iznos, koji je činio 62 posto prihoda CoreWeavea prošle godine, prema javnim podacima. Microsoft je pristao potrošiti 10 milijardi dolara na usluge CoreWeavea do 2030. godine.

Kao dio ugovora s CoreWeaveom, OpenAI će također dobiti udjel u tvrtki vrijedan 350 milijuna dolara kada bude izvršen IPO, rekli su izvori upoznati s planovima.

CoreWeave, koji je osnovan 2017. godine kao operacija za rudarenje kriptovaluta, prešao je u pružanje usluga računalstva u oblaku za tehnološke tvrtke koje žele graditi i trenirati AI modele koristeći visoke performanse grafičke procesorske jedinice tvrtke Nvidia. Tvrtka je skupila više od 250.000 Nvidia AI GPU-a, čineći je jednim od najvećih kupaca ovog proizvođača čipova.

Sam Altman, suosnivač i izvršni direktor tvrtke, tvrdi da će infrastruktura biti ključna u utrci za izgradnju najmodernijih AI modela. S druge strane, izvršni direktor Microsofta Satya Nadella nedavno je izrazio zabrinutost zbog ‘prekomjerne izgradnje‘ računalnih kapaciteta jer velike tehnološke tvrtke ulažu stotine milijardi dolara u podatkovne centre.

OpenAI je također sklopio partnerstvo s SoftBankom na potencijalnom projektu podatkovnog centra vrijednom 500 milijardi dolara pod nazivom ‘Stargate‘ a sklopio je i ugovore o podatkovnim centrima s Oracleom.