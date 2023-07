Ostaje nada da će češki ulagač dati zamah tehnološki zaostalom brendu Luke Rijeka

Prošloga tjedna Hanfa je odbacila zahtjev švicarske tvrtke Zentralschweizerische Investment Holding AG, podnesen u travnju ove godine, za odobrenje objave dobrovoljne ponude za preuzimanje kompanije Luka Rijeka. U obrazloženju stoji da Švicarci nisu na vrijeme dostavili svu potrebnu dokumentaciju usprkos opetovanim Hanfinim zahtjevima.

Tako je potencijalni ulagač u Luku Rijeka zasad otpao (riječ je o novoosnovanoj tvrtki u Švicarskoj), što u Upravi Luke Rijeka nisu htjeli komentirati, pa je sada jedini strani ulagač češki Port Acquisitions koji je u svibnju dao ponudu za preuzimanje nakon što je preuzeo 33,73 posto njezinih dionica od poljskog OT Logisticsa. Stekavši taj udio, bio je obvezan uputiti ponudu za preuzimanje te sad ima ukupno 34,64 posto dionica. Inače, riječ je također o novoosnovanoj tvrtki, utemeljenoj lani u prosincu, čiji je vlasnik CE Industries sa sjedištem u Pragu, a čiji je pak vlasnik tamošnji poduzetnik Jaroslav Strnad.

OT Logistics se povukao (prije se pisalo da se Poljaci, najblaže rečeno, nisu najbolje snašli kao ulagači), no iako je Uprava Luke Rijeka na čelu s Duškom Grabovcem i članicom Marinom Cesarec Dorčić na Zagrebačkoj burzi objavila da je cijena za preuzimanje od 8,40 eura po dionici koju je dao Port Acquisitions fer ponuda, izrazila je sumnju u realnost planova te kompanije.

Naime, Česi očekuju rast u kontejnerskom prometu najmanje od 10 do 15 posto na godinu, no, kako se izjasnila Uprava na Zagrebačkoj burzi, to očekivanje nije obrazloženo i nije jasno na čemu se temelji. Taj plan mogao bi se temeljiti jedino na pretpostavci o gradnji nizinske željezničke pruge, na što ni Port Acquisitions ni Luka Rijeka ne mogu utjecati.

– Dakle, kao glavni uvjet za povećanje lučkih kapaciteta navodi se gradnja nizinske pruge, koja nije ni blizu početka. Stoga je navodno planirano povećanje kapaciteta do 60 milijuna tona tereta do kraja koncesijskog ugovora neutemeljeno – naveli su u Upravi.

No život ide dalje, ove godine slijede velika ulaganja. Do kraja 2023. u Luci Rijeka planiraju završiti radove na projektu CEF Rijeka, nakon čega će se teret brže prekrcavati. Naime, iskoristit će se cjelokupna operativna površina Terminala Rijeka (terminal za generalni teret i terminal za žitarice – silos), gdje kompanija trenutačno ima ograničenja u operativnim aktivnostima zbog izvođenja građevinskih radova), što će omogućiti povećanje pretovarene količine tereta, a onda i povećanje efikasnosti poslovanja.

Velika ulaganja

Projekt CEF Rijeka počeo je lani kad je uloženo 7,2 milijuna eura (54 milijuna kuna), a završeni su i radovi na terminalu za rasute terete u Bakru te su isplaćena ukupno sufinancirana sredstva Europske izvršne agencije. Prošle se godine također u infrastrukturu i uređivanje površine postojećega platoa za kontejnerski depo uložilo 450 tisuća eura (3,4 milijuna kuna), kao i u kupnju dviju brodica za potrebe pružanja usluga servisa priveza i odveza, vrijednih 245 tisuća eura (1,8 milijuna kuna). Među najvećim lanjskim ulaganjima bilo je ono u terminal na Škrljevu (prenamjena skladišta br. 5 koje je prvotno služilo za skladištenje generalnog tereta u skladište za kondicionirane terete – hladnjaču), vrijedno milijun i pol eura (11,4 milijuna kuna).

Inače, u prethodne dvije godine najviše se uložilo u odnosu na proteklo petogodišnje razdoblje. Od 2018. do 2022. Luka Rijeka ostvarila je ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu od 32,2 milijuna eura (241,5 milijuna kuna), s time da su najveća, kako objašnjava Liderov analitičar Nikola Nikšić, bila 2021. (10,9 milijuna eura ili 81,8 milijuna kuna) i 2022. (9,7 milijuna eura ili 72,8 milijuna kuna).

Dotrajala oprema

Ove se godine nastavljaju izvoditi radovi: u prvom tromjesečju investirano je 2,3 milijuna eura (17,3 milijuna kuna) u lučku infrastrukturu, a počeo je i remont obalne dizalice nosivosti od 32 tone na Terminalu Rijeka, za što će se izdvojiti 365 tisuća eura (2,7 milijuna kuna). Početkom ožujka isporučeni su motorni viličari nosivosti od 33 tone i 25 tona ukupne nabavne vrijednosti 742 tisuće eura (5,6 milijuna kuna).

– Plan kapitalnih izdataka (CapEx) za 2023. sadržava još velikih ulaganja koja planiramo financirati vlastitim novcem. Isto tako očekujemo povući sufinancirana sredstva Europske izvršne agencije za CEF Rijeka u ukupnom iznosu od 85 posto investicije, čime bismo potvrdili uspješnost tog projekta – poručuju iz Luke Rijeka.

Ulaganja su bitna za tu kompaniju jednostavno zbog dotrajalosti opreme, što ističu i njezini čelnici. Zato planove i temelje ‘na realnim ulaganjima u nove strojeve zbog dotrajale opreme i osnovnih sredstava potrebnih za rad‘. Tek kad se postigne optimalna razina obnove sredstava, razmišljat će o daljnjim koracima, što znači da za sada ne namjeravaju ulagati i u umjetnu inteligenciju, što je bilo jedno od naših pitanja.

Riječ je, očito, o najvećoj slabosti Luke Rijeka, što se možda najbolje vidi usporedbom te kompanije s uspjehom djelatnosti. Nikšić navodi da su EBITDA i EBITDA marža, iako znatno poboljšane (od 0,7 posto za 2021. do 6,7 posto za 2022, što je čak devet puta više), još znatno niže u odnosu na vrijednost koju je ostvarila cijela djelatnost (22 poduzeća) – od 19,3 posto za 2021. do 23,8 posto za 2022. U kompaniji kažu da je ostvarena EBITDA od 6,7 milijuna eura (50,1 milijun kuna), a godinu prije iznosila je 640 tisuća eura (4,8 milijuna kuna). I prosječne mjesečne plaće i naknade za 2022., koje su iznosile 1162 eura (8715 kuna), manje su u odnosu na prosjek djelatnosti za 90 eura, odnosno za 7,7 posto.

Najbolja godina

Ukupni prihodi Luke Rijeka (nekonsolidirano) od 2018. do 2022. u prosjeku su godišnje rasli 17,6 posto, a prosjek djelatnosti bio je 24,8 posto. Ipak, u tvrtki mogu biti itekako zadovoljni prošlogodišnjim poslovanjem. Sama tvrtka uprihodila je 38,3 milijuna eura (287,2 milijuna kuna), a Grupa je imala 36,7 milijuna eura (275,3 milijuna kuna). Uzrok manjeg prihoda Grupe jest u tome što konsolidirano financijsko izvješće za Luku Rijeka ne obuhvaća Jadranska vrata. Uključuje kompanije u potpunom vlasništvu kao što su Luka – Prijevoz, Stanovi i Luka Rijeka Container Depot. Tako je kompanija ostvarila 73-postotni porast prihoda u odnosu na 2021., a Grupa za 40 posto (djelatnost za 64,8 posto). Ovdje valja napomenuti da tvrtka kći Luka Rijeka Container Depot (osnovana 2020.), prema podacima iz Poslovne Hrvatske, nije aktivna.

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom ili digitalnom izdanju tjednika Lider.