Pad vozarina prepolovio prihod i Atlantsku plovidbu odveo u gubitak

Prosječna dnevna vozarina u prvom je polugodištu bila 40,5 posto niža nego u istome lanjskom razdoblju te je i poslovni prihod Atlantske, unatoč gotovo stopostotnoj uposlenosti flote, smanjen otprilike toliko

Nakon dviju sjajnih godina obilježenih iznimno visokim vozarinama na svjetskome brodarskom tržištu dubrovačka Atlantska plovidba, kako upućuju rezulati poslovanja za prvo ovogodišnje polugodište, ponovno je na putu potonuća. Unatoč gotovo stopostotnoj zaposlenosti flote, koja se sastoji od jedanaest teretnih brodova, poslovni prihodi Atlantske u prvih su šest mjeseci ove godine iznosili samo 24 milijuna eura, odnosno 41,6 posto manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Pad prihoda izravna je posljedica pada vozarina u usporedivom razdoblju. Dok je u prvom polugodištu prošle godine prosječna dnevna vozarina Atlantske plovidbe iznosila 21.449 američkih dolara, u prvome ovogodišnjem polugodištu taj se iznos istopio na 12.752 dolara, što će reći za 40,5 posto. Troškovi poslovanja, međutim, ostali su na približno istoj razini kao lani, iako su ove godine manji za oko milijun eura, ali istodobno su kompaniji za dva milijuna eura porasli financijski rashodi. Zbog toga je Atlantska polugodište završila s gubitkom većim od milijun eura, za razliku od dobiti blizu 17 milijuna eura ostvarene u prvom polugodištu prošle godine.

Nedavno je sklopila ugovor o kreditu na rok od pet godina sa singapurskim kreditorom Chailease International Financial Servicesom kako bi pod povoljnijim uvjetima refinancirala brodove AP ‘Sveti Vlaho‘ i AP ‘Držić‘, što će smanjiti financijske rashode u drugoj polovini godine. No to još nije jamstvo da će do kraja godine dubrovački brodar uspjeti izroniti iz zone poslovnoga gubitka.

Ipak, njegovi dioničari još se ne moraju plašiti da će iduće godine ostati bez dividende. Iako će ovoga petka Atlantska isplatiti dividendu iz zadržane dobiti u 2021. godini u iznosu od pet eura po dionici, iz te je godine, rekordne i prema prihodu i prema dobiti, u stavci ‘zadržana dobit‘ ostalo još više nego dovoljno za visoku dividendu i sljedećih godina.