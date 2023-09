Peruško: U Konzumu sutra počinju dodatna sniženja 1000 artikala

Nakon što je Vlada RH danas predstavila peti paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe, izjavio je danas da pozdravljaju ‘svaku inicijativu koja utječe na smanjenje inflacije, u kojoj će i ovog puta sudjelovati sve kompanije Fortenova grupe‘. No, dodao je da, iako se ne slažu s administrativnim reguliranjem cijena, svjesni su svoje društvene odgovornosti.

– Kako za istim mjerama posežu brojne države Europske unije, onda ne govorimo o rigidnoj regulaciji, nego želji da se na tržište vrati stabilnost koja je jednako važna i građanima i nama poduzetnicima. Iz tog razloga je dobrodošao novi paket pomoći koji je predsjednik Vlade danas prezentirao, a kojim je za 30 grupa proizvoda određena maksimalna cijena po kojima ih se može prodavati. U Fortenova grupi nećemo stati na tih 30 grupa proizvoda, već dodatno od sutra krećemo sa sniženjima koja će rezultirati time da će se ukupna vrijednost liste od 365 artikala koju je objavilo ministarstvo u Konzumu vratiti na istu ukupnu vrijednost kolika je bila 31. prosinca prošle godine. Ukupna dodatna sniženja koja kreću od sutra u Konzumu obuhvatit će čak 1000 artikala. Procjenjujemo da će na razini 2023. doprinos Konzuma samo kroz primjenu mjera ograničenja cijena biti oko 10 milijuna eura i u tome nema izračuna izravnog doprinosa naših prehrambenih tvrtki.

Iako je u ovom snižavanju cijena najveći fokus na maloprodaji kao izlogu u kojem kupci vide cijene podsjećam da su u ovome lancu proizvođači odnosno dobavljači izrazito važni i zato je i njihova suradnja neophodna. Već se godinu dana meso, ulje i mlijeko iz naših prehrambenih kompanija PIK Vrbovec, Zvijezda i Belje nalaze na listi proizvoda sa zamrznutim cijenama, a bit će i na novoj, proširenoj listi od 30 proizvoda koju je danas prezentirao premijer. Međutim, kao što smo rekli prilikom donošenja prvog paketa mjera, smatramo da u ublažavanju udara na krajnje potrošače svatko treba sudjelovati i svatko mora platiti određenu cijenu. Kao što sam rekao, Konzum već od sutra kreće s dodatnim sniženjima, od pet do 40 posto, koja će obuhvatiti čak 1000 artikala – rekao je Peruško.

Više o tome dodao je Zoran Mitreski, predsjednik Uprave Konzuma.

– Konzum od sutra kreće sa snižavanjem cijena još 1000 artikala. To znači da će od sutra u Konzumu, povrh mjera Vlade, na sniženju biti više od 1200 proizvoda. Sniženje će se kretati od pet do 40 posto i u njemu sudjeluju i naši dobavljači. Vrijednost ulaganja do kraja godine je oko tri i pol milijuna eura. Akcijom su pokrivene sve kategorije hrane, a u tih više od 1000 proizvoda otprilike je 50 posto artikala hrana, a 50 posto neprehrana. Cijela lista naših proizvoda na akciji bit će objavljena na Konzumovim web stranicama – izjavio je Mitreski.