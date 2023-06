Poliklinika Aviva - najveća privatna zdravstvena ustanova na jednoj lokaciji

Poliklinika Aviva nakon investicije koja prelazi sedam milijuna eura i preseljenja na novu lokaciju u Trpinjsku ulicu 7, nastavlja s investicijama u tehnologiju, zaposlenike i nove usluge, ali i aktivnom edukacijom pacijenata, sve s ciljem postavljanja još višeg standarda u privatnom zdravstvu i jačanja zdravstvene pismenosti te posljedičnog povećanja zdravih i kvalitetnih godina života građana Hrvatske, poručeno je sa svečanog otvorenja nove lokacije Poliklinike Aviva koje je okupilo preko 200 uglednih gostiju, uvaženih dionika iz domaćeg javnog i privatnog zdravstvenog sektora, predstavnika poslovne zajednice, institucija i Grada Zagreba.

Najveći na jednoj lokaciji

- Poliklinika Aviva je privatna zdravstvena ustanova s najdužom tradicijom u Hrvatskoj, poznata po kontinuiranom podizanju ljestvice standarda u privatnom zdravstvu. Na novoj lokaciji pružamo usluge iz 30 djelatnosti, među kojima su pedijatrija, anesteziologija i dentalna medicina potpuno nove u Avivi. Najveća smo i najmodernija poliklinika na jednoj lokaciji u Zagrebu i u Hrvatskoj. Predano radimo na pružanju što brže, kvalitetnije i ugodnije usluge svojim pacijentima i tu vidimo još veliki prostor na tržištu, zbog čega smo jako ambiciozni u ovom novom poglavlju razvoja Avive - izjavila je Nevenka Kovač, ravnateljica Poliklinike Aviva.

Aviva se na novoj lokaciji prostire na više od 2600 četvornih metara, ima 110 zaposlenika i još 60-ak vanjskih suradnika. Pacijentima su na raspolaganju tri nova vrhunska radiološka uređaja: MR snage 1.5 Tesla, novi CT uređaj i novi rendgen. Dodatno je opremljen i laboratorij koji će na novoj lokaciji biti dostupniji svim građanima, kao i 50 specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti koliko ih ima u Avivi. U sklopu moderno opremljene dnevne bolnice Aviva će omogućiti pacijentima kompleksnije liječenje i višesatnu terapiju.

Investirano 45 milijuna eura

Poliklinika Aviva dio je Arsano Medical Group, najveće grupacije zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i regiji. Arsano Medical Group uz Aviva čine još četiri specijalističke zdravstvene ustanove u Hrvatskoj - Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Specijalna bolnica Arithera, Poliklinika Dijagnostika 2000 i Poliklinika Uro centar, te vodeća dijagnostička zdravstvena ustanova iz Slovenije – Digitalna slikovna dijagnostika DSD iz Ptuja.

Okrupnjavanje Arsano Medical Group pokrenulo je društvo Provectus Capital Partners (PCP) koje je u privatne zdravstvene ustanove do sada investiralo 45 milijuna eura. Arsano Medical Group ima ukupno 400 zaposlenih i kroz njihove ustanove prođe preko 100.000 pacijenata svake godine.

Cilj podizanje kvalitete

- Prvenstveni cilj Arsano Medical Group, čija je Aviva vrijedna članica, podizanje je razine kvalitete privatne zdravstvene usluge na višu razinu. Želimo omogućiti kontinuirani rast kvalitete usluge za pacijente i najbolje iskustvo za korisnike. To vidimo kao jedini dugoročno održiv način razvoja privatnog zdravstvenog biznisa. Preduvjet za to su kontinuirana ulaganja u tehnologiju i ljude, a to možete raditi ako ste veliki i kapitalno jaki. Arsano Medical Group ima osiguran taj preduvjet zbog čega smo jako ambiciozni u daljnjem razvoju grupe, kako organski tako i novim investicijama - izjavio je Igor Čičak, predsjednik Uprave i glavni partner PCP-a i predsjednik Nadzornog odbora Arsano Medical grupe.