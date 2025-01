Postavljeno gotovo milijun naprednih uređaja za mjerenje struje, a moguće je i zamijeniti stare

Građani koji u svojim stanovima ili kućama imaju stara brojila mogu podnijeti zahtjev, a zamjena brojila će se obaviti u roku od 30 dana

Projekt zamjene starih brojila za očitanje struje novima naprednim, financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) trajat će do 30. lipnja 2026., odgovorili su iz HEP-Operatora distribucijskog sustava na Liderov upit. Projket ‘Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže‘ je, inače, počeo 1. veljače 2020., a njegova je vrijednost 286 milijuna eura, s tim da je 224 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava NPOO-a.

Građani koji u svojim stanovima ili kućama imaju stara brojila mogu podnijeti zahtjev tako što će popuniti obrazac ‘Zahtjev 2 - Mjerni uređaj i mjerno mjesto‘ (mogu ga skinuti na stranici HEP-ODS-a, ili podići na HEP-ovom šalteru), a zamjena brojila će se obaviti u roku od 30 dana. U slučaju podnošenja zahtjeva vlasnik stambenog objekta će platiti troškove zamjene prema Cjeniku nestandardnih usluga. Onaj pak tko želi čekati da dođe na red prema planu zamjene brojila neće imati nikakvih troškova povezanih sa zamjenom i korištenjem naprednih brojila. Taj se plan temelji na različitim kriterijima kao što su životni vijek uređaja, tehnološka zastarjelost, zakonski istek ovjere uređaja, nedostupnost obračunskog mjernog mjesta i slično.

– Takvim pristupom osigurava se besplatna zamjena brojila za sve korisnike sukladno planovima i prioritetima zamjene definiranim od strane HEP ODS-a, dok se istovremeno omogućuje fleksibilnost za one koji žele da im se individualno i izvan planova odmah napravi zamjena – poručuju iz HEP-a.

Ugovor o financijskoj podršci kroz NPOO potpisan je u siječnju 2024. sa provedbom do kraja lipnja 2026., a konačni je cilj opremanje svih mjernih mjesta u Hrvatskoj naprednim brojilima do kraja 2029. godine. Kako su nam rekli u HEP-ODS-u, do 31. prosinca 2024. u Hrvatskoj je ugrađeno ukupno 946.623 naprednih mjernih uređaja, čime je opremljeno oko 36 posto svih mjernih mjesta. Planirano je da se do završetka projekta udio naprednih brojila poveća na 70-80 posto svih brojila u mreži.

Korisnici mreže na području cijele Hrvatske mogu očekivati nekoliko ključnih poboljšanja izgradnjom napredne mjerne infrastrukture.

– Prvo i najvažnije je što brojilo osigurava očitanje izravno kupcu i bilo kojoj trećoj strani koju odredi kupac i ažuriranje tih očitanja dovoljno često čime će se moći uštedjeti energija. Taj sustav omogućit će izdavanje računa na temelju izmjerene mjesečne potrošnje, što donosi veću transparentnost i točnost u obračunu potrošnje. Dugoročno gledano, korisnici mogu očekivati smanjenje troškova budući da će im napredno mjerenje omogućiti upravljanje potrošnjom i bolje vlastito optimiziranje potrošnje električne energije. Također, napredno brojilo je preduvjet za različite oblike dijeljenja električne energije. Projekt ‘Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže‘ predstavlja značajan korak naprijed u tranziciji Hrvatske prema održivoj i pametnoj energetskoj budućnosti, omogućujući stabilniju, učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju uporabu električne energije u čitavoj državi – poručuju iz HEP-a.