Prima grupa: Najteže je promijeniti ukorijenjenu percepciju o sebi

Početkom ovoga tjedna Prima je najavila da će zatvoriti svoj salon namještaja u ​Westgateu, trgovinskom centru​ na zapadnom ulazu u Zagreb, čemu je najvjerojatniji glavni razlog pogubna kombinacija visokog iznosa najma prostora i sve manjeg broja kupaca. Drugi je razlog tog zatvaranja to što je Prima prije nekoliko mjeseci potpuno preuredila svoj veliki salon na zagrebačkom Jankomiru. No i bez tog salona Prima grupa će s 61 salonom u tri države te šest tvornica namještaja u Hrvatskoj i BiH ostati najveći poslovni sustav proizvodnje i prodaje namještaja u regiji.

Prošlo je najmanje pet godina otkako je vlasnik i direktor Prima grupe Renato Radić najavio da planira otvoriti prvi salon namještaja u Sloveniji, što se, međutim, napokon ostvarilo tek proljetos. Prvi svoj salon u Sloveniji Prima je koncem svibnja ove godine otvorila u sklopu šoping-centra BTC City u Murskoj Soboti. Sudeći prema Radićevoj izjavi na otvorenju tog salona da je ‘BTC sada naš strateški partner za Sloveniju‘, može se očekivati da će sljedeća dva Primina salona u Sloveniji biti otvorena u Ljubljani i Novome Mestu, gdje BTC ima svoje šoping-centre.

Primin salon namještaja u Murskoj Soboti osmi je koji je Radićeva grupacija otvorila izvan Hrvatske. Ostalih sedam Prima grupa već dugo ima u Sjevernoj Makedoniji. Nakon što ode iz Westgatea, u Hrvatskoj će i dalje biti otvorena 53 salona Prima namještaja, što znači da među trgovcima namještajem razgranatiju maloprodajnu mrežu u našoj zemlji ima još jedino Jysk.

Pojedinačno najveća od desetak tvrtki u grupi je Prima Commerce, čiji je prihod u prošloj godini iznosio gotovo 90 milijuna eura, ali uz relativno skromnu neto dobit od 439,5 tisuća eura. U posljednjih je pet godina Prima Commerce prema prihodu porastao za 23 posto, pri čemu je najsnažnije (dvoznamenkastim stopama) rastao u pandemijskoj 2020. i godinu nakon toga, a najmanje, samo 3,5 posto, prošle godine. S prihodom od 90 milijuna eura Prima Commerce u prošloj je godini bio peti po veličini trgovac namještajem u Hrvatskoj, daleko iza vodećeg trojca – Lesnine, Flibe (Emmezete) i Ikee, ali i sve dalje od Jyska, neposrednog mu konkurenta. Još pretprošle godine razmak između ​Jyskovih i Priminih prihoda bio je samo 14 milijuna eura, no lani se Jysk sa stopom rasta prihoda većom od 22 posto odmaknuo od nje na više od 32 milijuna eura razlike u svoju korist.

Pomalo je nejasno kako to da su Primini prihodi lani, kada su ostali veliki maloprodajni lanci namještajem rasli skokovito, rasli tako skromno, i domaćem tržištu i u izvozu, koji joj je iznosio nešto malo manje od pet milijuna eura, a godinu prije bio je malo veći od pet milijuna eura. Naime, njezina maloprodajna mreža velika je, prodajni asortiman atraktivnošću i kvalitetom na razini je najvećih konkurenata (katkad i iznad nje), golema su ulaganja u marketing​… Jedino na što možemo sumnjati da ne štima u Priminoj prodajnoj strategiji njezin je pricing koji počiva na modelu ‘visoka redovita cijena uz vrlo visoke i vrlo česte popuste‘. Gotovo da nema proizvoda koji se u njoj ne može kupiti s popustima, koji sežu sve do 60 posto na čestim akcijama poput ‘Tjedan kuhinja‘, ‘Atraktivna akcija‘ ili ‘Primamljiva srijeda‘. Kupci nisu blesavi i znaju to iskoristiti.

Prima grupa mnogo je posljednjih deset-petnaest godina uložila truda i novca kako bi u svojim salonima mogla prodavati namještaj koji su osmislili vlastiti dizajneri i koji je proizveden u vlastitim tvornicama. Mnogo je novaca uloženo i u marketing i influencere čija je zadaća dovesti nove, ali i stare kupce u salone. Nove, naravno, zato da bi se povećao krug kupaca. One stare pak zato da bi se na licu mjesta napokon razuvjerili u to da je Primin namještaj neatraktivan i nemoderan. Percepcija da Prima prodaje zastarjele modele po zastarjelim konceptima duboko je ukorijenjena među ljudima koji su prije više od dva desetljeća bili prvi njezini kupci. U rješavanju te zadaće ipak će najveću ulogu odigrati vrijeme i njegova prolaznost.

Cijeli tekst pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.